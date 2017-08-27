Что, если бы Корея не была разделена 70 лет назад, после Второй мировой войны, на Корейском полуострове возникли два государства – коммунистическая КНДР и капиталистическая Южная Корея. С тех пор ситуация на полуострове остается напряжённой. Стороны конфликта то и дело возвращаются к воинственной риторике. Так, недавно американский президент Дональд Трамп выразил готовность продемонстрировать «огонь и ярость, которую мир ещё не видел», в случае если КНДР продолжит угрожать бомбардировкой территории США и её союзников. А что было бы, если Корея не была бы разделена? Японцы ушли. Что дальше? По окончании русско-японской войны в 1905 году Корея оказалась под протекторатом Японии, в 1910-м подверглась аннексии и до 1945 года... На чтение: 2 минуты

70 лет назад, после Второй мировой войны, на Корейском полуострове возникли два государства – коммунистическая КНДР и капиталистическая Южная Корея. С тех пор ситуация на полуострове остается напряжённой. Стороны конфликта то и дело возвращаются к воинственной риторике. Так, недавно американский президент Дональд Трамп выразил готовность продемонстрировать «огонь и ярость, которую мир ещё не видел», в случае если КНДР продолжит угрожать бомбардировкой территории США и её союзников. А что было бы, если Корея не была бы разделена?

Японцы ушли. Что дальше?

По окончании русско-японской войны в 1905 году Корея оказалась под протекторатом Японии, в 1910-м подверглась аннексии и до 1945 года пребывала в статусе японской колонии. По итогам Второй мировой войны она была поделена на зоны оккупации между СССР и США по примеру Австрии и Германии, а граница прошла по ставшей впоследствии знаменитой 38-й параллели.

Как и в случае с разделённой на ФРГ и ГДР Германией, разделение Кореи поначалу представлялось временной мерой. В декабре 1945 года на Московской конференции была принята совместная декларация, подписанная министрами иностранных дел СССР, США и Великобритании. Она предполагала образование независимого демократического корейского государства и учреждение Временного корейского демократического правительства.

Также декларировалось создание комиссии из представителей командования американских и советских войск в Корее, которая совместно с временным правительством должна была выработать «меры помощи и содействия (опеки) политическому, экономическому и социальному прогрессу корейского народа».

Однако реализация этого плана не заладилась с самого начала: декларация была негативно воспринята значительной частью корейского общества. Дело в том, что слово «опека» в переводе на корейский совпадало с обозначением режима японского протектората, чем поспешили воспользоваться правые силы Юга во главе с Ли Сын Маном и Ким Гу, созвавшие «Комитет по борьбе с опекой» и требовавшие немедленного создания независимого правительства. Против такого сценария выступили коммунисты, и идеологический раскол страны начал приобретать ясные очертания.

Ли Сын Ман

Война Севера и Юга

Совместная комиссия СССР и США, собравшаяся в марте 1946 года в Сеуле для обсуждения деталей образования временного правительства для всего полуострова, не смогла достигнуть соглашения, которое устраивало бы обе стороны. Не принёс пользы и второй раунд переговоров.

В сентябре 1947 года США поставили вопрос о независимости Кореи перед Генеральной Ассамблеей ООН, которая приняла резолюцию о проведении в стране выборов под наблюдением ООН. Однако СССР не допустил на территорию Северной Кореи представителей ООН, так что выборы в Конституционную ассамблею 10 мая 1948 года прошли только на Юге, а 20 июля президентом был избран Ли Сын Ман. Тем временем на Севере пришёл к власти Ким Ир Сен, до этого возглавлявший Временный народный комитет Северной Кореи.

Ким Ир Сен

25 июня 1950 года конфликт перешёл в решающую стадию. Корейская война 1950–1953 годов стала первым вооружённым конфликтом двух сверхдержав, в ходе которого были использованы все виды оружия, кроме ядерного. Однако ни одной из сторон не удалось добиться своих целей. Результатом гибели полутора миллионов человек стал хрупкий мир и право обеих Корей строить общество своего типа по разные стороны от 38-й параллели.

Нельзя сказать, что разделение двух Корей было исторической неизбежностью – изначально и СССР, и США придерживались курса на объединение страны. Если бы корейское общество продемонстрировало в тот момент солидарность и сумело сформировать единое правительство и плюралистическую партийную систему, то даже в условиях биполярного мира страна смогла бы гарантировать себе единство. Корея могла бы пойти по пути Движения неприсоединения, как, например, это сделали Индия и Югославия. И, конечно, не будь корейской войны, не было бы обострения холодной войны и связанного с ним кризиса советско-американских отношений.

Если бы победили Пхеньян или Сеул

В ходе корейской войны Северная Корея вполне могла бы победить. В данном случае идеология чучхе как платформа строительства социализма имела бы больше смысла – единая Корея обладала бы куда более внушительными ресурсами для автаркии. Кроме того, такая Корея однозначно была бы более независимой от своего коммунистического соседа – Китая. Неясно, правда, как такое могучее революционное государство на полуострове стало бы выстраивать отношения с Советским Союзом и в центре каких геополитических конфликтов оно могло бы оказаться. Однако можно предположить, что разыгрывать ядерную карту в этих конфликтах не было бы нужды.

Другим исходом войны могла бы стать единая либерально-демократическая Корея. Сохраняя опеку со стороны США, такое государство в случае его жизнеспособности, скорее всего, отличалось бы более стабильной политической системой, которая не создавала бы предпосылок для военных переворотов, свойственных южнокорейским реалиям. Такая Корея могла бы экономически превосходить современную Южную Корею и пребывать в статусе не одного из «Восточноазиатских тигров», а одним из экономических центров в регионе, наравне с Китаем и Японией.

Сбыточность обоих вариантов безвоенной единой Кореи, впрочем, весьма относительна. Могучую КНДР на всём полуострове вряд ли спокойно восприняли бы в Вашингтоне и Токио; Москва и Пекин, ещё не переругавшиеся вследствие конфликта Хрущёва и Мао Цзэдуна, старались бы извлечь из этой ситуации геополитические выгоды. Прозападный путь развития, равно как и прокоммунистический, мог быть достигнут лишь ценой масштабных внутренних репрессий. В случае победы южнокорейских взглядов на жизнь единое государство было бы обречено вступить в жёсткое экономическое противостояние с извечным врагом Японией ещё в 1960-е годы – в тогдашнем мире было место лишь для одного экономического чуда из Азии. А ближе к 1990-му такую Корею стали бы брутально прессовать усиливающиеся китайцы.

Стало быть, Корейский полуостров, как и Балканы в Европе, – место слишком взрывоопасное и центробежное, чтобы там могла надолго победить какая-то из противоборствующих в ХХ веке систем.