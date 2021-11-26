АССОЦИАЦИЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН) (Association of South East Nations, ASEAN)

Региональная организация стран Юго-Восточной Азии.

Образована 08 августа 1967. Первоначально в нее вошли 5 стран региона: Индонезия , Малайзия , Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 1984 к ним присоединился Бруней, в 1995 — Вьетнам, в 1997 — Лаос и Мьянма (Бирма), в 1999 — Камбоджа . Главными уставными задачами АСЕАН являются ускорение экономического развития, социального и культурного прогресса стран Юго-Вост. Азии, укрепление мира и стабильности в регионе; сотрудничество и взаимная помощь в экономической, культурной, научно-технической областях, а также в сферах торговли, подготовки квалифицированных кадров, повышения жизненного уровня населения стран-участниц. Штаб-квартира располагается в Джакарте (Индонезия). Если в годы «холодной войны» участники организации являлись одним из звень­ев в глобальном противостоянии двух систем на стороне западного блока, то уже в 1990-е характер их деятельности изменился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными в этом странами. РФ , не являясь членом организации, принимает активное участие в различных мероприятиях, организуемых в рамках АСЕАН. В 2005 в Куала-Лумпуре приняты совместная Декларация АСЕАН—РФ и программа их сотрудничества до 2015.

Автор статьи: Селиванов И.В.

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