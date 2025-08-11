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Страны Восточной Азии во второй половине XX — начале XXI в. пережили различные процессы развития.

Китай, Северная Корея и Вьетнам в первые послевоенные годы встали на путь строительства социализма. Социалистического пути развития придерживались Камбоджа и Лаос, находившиеся под влиянием Китая и Вьетнама. Советская модель развития стала образцом для Монголии в послевоенный период вплоть до распада СССР.

Третья группу составили так называемые новые индустриальные страны: Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины. Для них в 1960–1970-е гг. характерен капиталистический путь развития. Здесь была сделана ставка на привлечение в экономику частных, в том числе иностранных капиталов, сокращение государственного и общественного сектора, либерализацию экономики и рынка труда.

Экономические успехи Японии, Южной Кореи и Китая во второй половине XX — начале XXI в. были обусловлены тем, что эти страны сумели модернизировать общество, используя как достижения развитых стран, так и национальные традиции. У Запада они взяли рыночную экономику, основанную на частной собственности и капитале. При этом они широко использовали методы государственного регулирования и передовые технологии. Промышленному подъёму помогли конфуцианские традиции уважения к знаниям и дисциплина. Большую роль сыграли и такие факторы, как близость рынков Юго-Восточной Азии, а после начала реформ в КНР — и Китая.