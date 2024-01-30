11 класс | Всеобщая история

Республика Корея на постиндустриальной стадии развития

Суслина С.

На большом фактологическом и статистическом материале в книге анализируется южнокорейская модель индустриализации, рассматривается роль государства в формировании промышленного комплекса в рамках рыночной экономики Южной Кореи, показаны основные направления и формы современной структурной перестройки южнокорейской промышленности, исследуются проблемы её модернизации с учетом программ либерализации и глобализации экономики страны.