Зеркало Северной Кореи. К годовщине решения поддержать создание КНДР 1 мая 1948 года в СССР провозгласили право северокорейского народа на независимость. Сегодня, когда мы справляем 69-ю годовщину декларации о праве северокорейцев жить отдельно от всех, кто их этой самой жизни стремится научить, стоит поговорить о том, что никаким ночным кошмаром КНДР не является. А если северокорейцы даже и заимеют ракету, о которой говорит Келли, то винить в этом американцам следует самих себя. На чтение: 2 минуты

В этот же день в 1886 году: началась рабочая забастовка в Чикаго, давшая жизнь Дню солидарности трудящихся

1 мая 1948 года в СССР провозгласили право северокорейского народа на независимость.

В словах министра национальной безопасности США Джона Келли слышатся знакомые нотки: КНДР, видите ли, вскоре будет обладать ракетой, способной достичь Америки. Руководство НАТО успешно приняло подачу,. задекларировав отказ вмешиваться в очередную американскую авантюру. Будем надеяться, что не врут.

Сегодня, когда мы справляем 69-ю годовщину декларации о праве северокорейцев жить отдельно от всех, кто их этой самой жизни стремится научить, стоит поговорить о том, что никаким ночным кошмаром КНДР не является. А если северокорейцы даже и заимеют ракету, о которой говорит Келли, то винить в этом американцам следует самих себя.

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...Дональд Трамп – совсем не первый президент США, который исполняет вокруг КНДР танец с саблями. Между тем, если бы не США, никакой КНДР вовсе не существовало бы. Была бы единая социалистическая Корея, эдакий второй Вьетнам. Возможно даже с ядерным оружием, но без постоянных обещаний «бахнуть».

Почему их две?

Разделённая на два государства Корея – следствие просьбы США во время Второй Мировой войны: Америка просила помочь справиться с Японией. С 1910, а фактически уже с 1905 года Корея была японской колонией. В 1945 году усилиями союзников колониальный статус Кореи был ликвидирован. Причём участие американских войск в наземной операции не было таким уж обязательным и высадка десанта была скорее вопросом престижа и политики.

Нынешняя граница между двумя Кореями тоже родом из 45 года –именно по 38-й параллели была установлена линия разграничения между советскими и американскими войсками. Однако очень скоро из формальной границы она начала превращаться в реальную.

В 40-х ситуация в Корее очень напоминала Берлин – вероятно потому, что разыгрывалось всё по одним сценариям. В ответ на намерение провести выборы на юге страны в СССР (май 1948) заявили о том, что Северная Корея является независимым государством и выборы, организованные ООН, никоим образом не отменяют власть Временного народного совета (Ким Ир Сен). В сентябре того же года создание КНДР было провозглашено официально. Первая республика Южной Кореи возникла раньше КНДР буквально на 3 недели.

Дальнейшие события уже рассматривались в материале о Корейской войне , не станем повторяться. Отметим лишь несколько моментов.

Худой мир

Известно, что мирный договор между двумя государствами не подписан. Менее известно, случилось так по вине Южной Кореи и стоявшей за её спиной Америки. КНДР была готова к компромиссам, но в Южной Корее рассматривали мирные переговоры как способ достичь того, что не удалось во время войны.

Далее. Долгое время на территории Южной Кореи находилось американское ядерное оружие. Это не только нарушение договора о перемирии между двумя государствами, но и причина постоянной нервозности руководства КНДР. Причина, ставшая толчком к собственной ядерной программе. Иными словами, ядерное оружие, как и саму КНДР в её нынешнем виде во многом создали сами американцы.

В КНДР периодически предлагают соседям помириться. К примеру в 2016 году они предложили отказаться от ядерных испытаний в обмен на подписание мирного договора. Отказы, такие же постоянные, как и предложения, руководство КНДР получает напрямую от США. Возможно, в Южной Корее и есть по этому поводу своё мнение, но оно никого не интересует.

Знакомая история

Чем примечательна КНДР, так это тем, что на её примере мы можем изучать свою собственную историю. Нередко в беседах даже от образованных и не замеченных в симпатиях к Pax Americana людей приходится выслушивать нелицеприятные суждения о северокорейском государстве. В лучшем случае это будет что-нибудь в роде «диктаторы, морят свой народ голодом 70 лет». В худшем – повторение творчества южнокорейских «новостных агентств» о расстрелах северокорейских чиновников и военных из миномётов за найденную Библию.

На обоих примерах мы можем приблизительно представить, как формировался послевоенный образ СССР – система многоступенчатой лжи, часть которой предлагалась людям откровенно недалёким, другая – образованным и разумным. Однако по итогу результат был одинаковым. Частично КНДР и сама в этом виновата, хотя корейцы похоже успешнее делают то, что не смогли сделать мы: постепенно приспосабливают государство к миру, живущему в условиях формально завершённой холодной войны. И одновременно пытаются заниматься пиаром и донесением правдивой информации о своём государстве до всех, кому неинтересно слушать американскую или южнокорейскую версии ответа на вопрос «Что такое КНДР?».

А всё просто на самом деле. КНДР – это зеркало. Подходя к этому зеркалу руководство США видит крепыша, поигрывающего хорошей такой дубиной. В глазах – решимость и готовность кого-то ею стукнуть. Только вот никто не понимает, что это зеркало. В ответ очередной президент США пугается и бежит за дубиной побольше. Возвращается и всё повторяется заново.

Общеизвестное свойство зеркала – оно никогда не «стукнет» первым, для этого нужно замахнуться самому. В этом и состоит суть очередного обострения вокруг Корейского полуострова.

Ничто не ново, мы долгое время были для США точно таким же зеркалом, декларируя не только несогласие с миром по-американски, но и готовность жить на одной планете и, по возможности, никак не пересекаться. Однако за океаном такую форму сосуществования рассматривают как агрессию. Даже более опасную, чем открытую. И запускают режим инфо-войны – чтобы был повод грозить зеркалу кулаком.

...Да что там ядерная ракета! Ещё лет 50 подобных усилий – и корейцы орбитальную станцию с рельсотроном заведут. Надо же как-то от этих Джонов Келли обороняться.