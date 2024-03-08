ТАНАКА, КАКУЭЙ

Танáка, Какуэй (04.05.1918, Футада (ныне в г. Касивадзаки), преф. Ниигата — 16.12.1993, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи торговца скотом. По окончании Технологического училища Тюо (1936; председатель совета директоров в 1952–1972) занимался строительным бизнесом. В 1939–1941 служил в армии. Член Палаты представителей (1946–1990) от Демократической, Либеральной и Либерально-демократической партий (ЛДП). Министр почт (10 июля 1957 — 12 июня 1958) в первом кабинете Н. Киси , министр финансов во втором и третьем кабинетах Х. Икэда и в первом кабинете Э. Сато (18 июля 1962 — 3 июня 1965), министр торговли и промышленности в третьем кабинете Сато (5 июля 1971 — 7 июля 1972). Генеральный секретарь (1965–1966, 1968–1971) и председатель ЛДП (1972–1974). Создал себе репутацию энергичного и амбициозного реформатора. На посту премьер-министра (7 июля 1972 — 9 декабря 1974) стремился компенсировать отсутствие внутриполитических достижений активной «многосторонней дипломатией», включая визиты в СССР и КНР. Ушел в отставку из-за падения популярности и обвинений в коррупции, но до конца жизни был влиятельным «теневым сёгуном» ЛДП. 27 июля 1976 арестован по обвинению в получении взяток от американской авиастроительной компании «Локхид», но освобожден под залог. 12 октября 1983 признан виновным в нарушении законов о валютном контроле и приговорен к 4 годам тюрьмы. Обжаловав приговор, до конца жизни находился на свободе и пользовался стабильной поддержкой в преф. Ниигата, от которой избирался в парламент. Считается одной из самых противоречивых фигур послевоенной японской политики. Жизни и деятельности Т. посвящена обширная литература на японском языке.

Соч .: Building a New Japan. A Plan for Remodeling the Japanese Archipelago. Tokyo, 1973.

Лит .: Hunziker S., Kamimura I. Kakuei Tanaka. A Political Biography of Mo­dern Japan. Singapore, 1995; Babb J. Tanaka. The Making of Postwar Japan. London, 2001. В. Э. Молодяков.