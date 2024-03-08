СУДЗУКИ, ДЗЭНКО

Судзýки, Дзэнко (11.01.1911, Ямада, преф. Иватэ — 19.07.2004, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи рыбопромышленника. Окончил институт рыболовства (1935). Депутат Палаты представителей (1947–1990) от Социалистической, с 1948 — от Либеральной, затем от Либерально-демократической партии (председатель в 1980–1982). Министр почт (19 июля — 8 декабря 1960), генеральный секретарь кабинета Х. Икэда (18 июля — 9 ноября 1964), министр здравоохранения в кабинете Э. Сато (3 июня 1965 — 3 декабря 1966), министр сельского и лесного хозяйства в кабинете Т. Фукуда (24 декабря 1976 — 28 ноября 1977). На посту премьер-министра (17 июля 1980 — 27 ноября 1982) сочетал меры по повышению обороноспособности и укреплению военно-политического сотрудничества с США с попытками улучшить отношения с КНР и оздоровить экономическую ситуацию. В 1990 ушел из политики. Сын — Сюнъити С. (род. 13 апреля 1953, Токио), член Палаты представителей (1990–2009, с 2012), министр финансов (с 4 октября 2021). В. Э. Молодяков.