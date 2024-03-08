СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ

Социáл-демократи́ческая пáртия Япó­нии (СДПЯ; яп. Сякай Минсю-то; до 1996 — Социалистическая партия Японии, СПЯ, яп. Нихон сякайто) — крупнейшая оппозиционная партия Японии до начала 1990-х. Создана 2 ноября 1945 как объединение левых сил некоммунистической ориентации, опиралась на профсоюзы и интеллигенцию. Участвовала в коалиционных кабинетах Т. Катаяма (24 мая 1947 — 10 марта 1948) и Х. Асида (10 марта — 15 октября 1948). В конце 1940-х — начале 1950-х пережила период расколов (наиболее крупный — на правое и левое крыло в 1951). В октябре 1955 СПЯ воссоединилась и вступила в Социалистический интернационал . В 1960 правое крыло СПЯ образовало Партию демократического социализма ( яп. Минсю сякайто), существовавшую до 1994. В период доминирования Либерально-демократической партии Японии (1955–1993, ЛДП) стала основной оппозиционной партией. Выступала за социальные реформы, разоружение и нейтралитет Японии в международной политике, поддерживала связи с КПСС. К началу 1990-х потеряла влияние на профсоюзы. Участвовала в коалиционном кабинете М. Хосокава (9 августа 1993 — 28 апреля 1994) без ЛДП, затем вступила в коалицию с ЛДП в кабинете, который возглавил лидер СПЯ Т. Мураяма (30 июня 1994 — 11 января 1996). 19 января 1996 сменила название на СДПЯ. В 2009–2012 входила в правящую коалицию с Демократической партией Японии. В настоящее время утратила политическое влияние, имея по 1 мандату в Палате советников и Палате представителей. Глава СДПЯ Мидзухо Фукусима (2003–2013; 2020–НВ). Численность 13 016 чел. (на 31 марта 2021). Штаб-квартира в Токио. Официальный сайт: https://sdp.or.jp/.

Лит .: Подпалова Г. И. Социалистическая партия Японии (1945–1972). М., 1975; Сенаторов А. И. Социалистическая партия Японии сменяет флаг // Япония. Ежегодник. 1995–1996. М., 1996. С. 5–27; Молодякова Э. В. Япония: тотальная победа консерваторов. М., 2017. В. Э. Молодяков .