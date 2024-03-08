СИДЭХАРА, КИДЗЮРО

Сидэхáра, Кидзюро (13.09.1872, Матта, преф. Сакаи, ныне в г. Кадома, преф. Осака — 10.03.1951, Токио) — японский дипломат, государственный и политический деятель. Барон (1920). Из семьи помещика. Окончил Токийский университет (1895). В 1896 поступил в МИД, служил в странах Европы, США, Китае. В 1903 женился на дочери Ивасаки Ятаро, основателя концерна « Мицубиси ». Вице-министр иностранных дел (1915–1919), посол в США (1919–1924), участник Вашингтонской конференции 1921 – 1922 . Член Палаты пэров (1926–1947). Считался сторонником либеральной англо-американской ориентации во внешней политике. В качестве министра иностранных дел в кабинетах Т. Като , Р. Вакацуки (дважды), О. Хамагути (11 июня 1924 — 20 апреля 1927, 2 июля 1929 — 13 декабря 1931; исполняющий обязанности премьера (14 ноября 1930 — 10 марта 1931)) призывал к международному сотрудничеству, разоружению, укреплению Лиги Наций , отказу от политики силы, чем вызывал недовольство националистических и военных кругов. После отставки политической роли не играл. По окончании вой­ны, благодаря проамериканской репутации, занял пост премьер-министра (9 октября 1945 — 22 мая 1946). Действовал в полном согласии с оккупационной администрацией Д. Макартура , поручив основную работу министру иностранных дел С. Ёсида . Депутат Палаты представителей (1947–1951; спикер с 11 февраля 1949).

Соч .: Гайко годзюнэн (Пятьдесят лет дипломатии). Токио, 1951 (на яп. яз.).

Лит .: Сидэхара Кидзюро ([Биография] Сидэхара Кидзюро). Токио, 1955 (на яп. яз.); Хаттори Р. Сидэхара Кидзюро. Гайко то минсюсюги (Сидэхара Кидзюро. Дипломатия и демократия). Токио, 2006 (переизд. — 2017) (на яп. яз.); Schlichtmann K. Japan in the World: Shidehara Kijuro, Pacifism and the Abolition of War. Vol. 1–2. New York, 2009. В. Э. Молодяков.