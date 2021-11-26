РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ (королевство Тэханмингук)

Го­су­дар­ст­во в Восточной Азии, в южной час­ти Ко­рей­ско­го полуострова.

На за­па­де омы­ва­ет­ся во­да­ми Жёл­то­го м., на вос­то­ке – Япон­ско­го м.; на юго-вос­то­ке от­де­ле­но от Япо­нии Ко­рей­ским прол. На се­ве­ре гра­ни­чит с КНДР. За­ни­ма­ет ряд при­бреж­ных ост­ро­вов. Об­щая про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии 2413 км. Пл. 99,3 тыс. км2. Нас. 48,5 млн. чел. (2009). Сто­ли­ца – Се­ул. Офиц. язык – ко­рей­ский. Де­нежная еди­ни­ца – во­на. В адм. от­но­шении тер­ри­то­рия К. со­сто­ит из 9 про­вин­ций и 7 го­ро­дов центр. под­чи­не­ния (ГЦП).

К. – член ООН (1991), МВФ (1955), МБРР (1955), Ази­ат. бан­ка раз­ви­тия (1966), АТЭС (1989), ВТО (1995), ОЭСР (1996).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Рес­пуб­ли­ка Ко­рея – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 17.7.1948. Фор­ма прав­ле­ния – пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва и ис­пол­нит. вла­сти – пре­зи­дент, из­би­рае­мый на все­об­щих пря­мых вы­бо­рах пу­тём тай­но­го го­ло­со­ва­ния на 5 лет (без пра­ва пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­дент яв­ля­ет­ся гла­вой го­су­дар­ст­ва и Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим во­оруж. си­ла­ми.

Выс­ший за­ко­но­дат. ор­ган – од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Нац. со­б­ра­ние). Со­сто­ит из 299 де­пу­та­тов: 243 из­би­ра­ют­ся по од­но­ман­дат­ным тер­ри­то­ри­аль­ным ок­ру­гам, а 56 мест рас­пре­де­ля­ют­ся ме­ж­ду пар­тия­ми со­глас­но сис­те­ме про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. Срок пол­но­мо­чий Нац. со­б­ра­ния 4 го­да.

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом во гла­ве с премьер-министром. Чле­ны пра­ви­тель­ст­ва на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том и ут­вер­жда­ют­ся Нац. со­б­ра­ни­ем.

В РК – мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии: Пар­тия ве­ли­кой стра­ны, На­ша от­кры­тая пар­тия, Де­мо­кра­тич. пар­тия, Де­мо­кра­тич. пар­тия тру­да.

При­ро­да

Бе­ре­га. Про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии св. 2500 км. У Япон­ско­го м. бе­ре­га гл. обр. го­ри­стые, сла­бо рас­чле­нён­ные, у Жёл­то­го м. и Ко­рей­ско­го прол. – риа­со­вые, с мно­го­числ. за­ли­ва­ми, по­лу­ост­ро­ва­ми и ост­ро­ва­ми при­чуд­ли­вых очер­та­ний. Круп­ней­шие ост­ро­ва – Код­же­до, Чед­жу­до, Чин­до. В юж. час­ти РК име­ют­ся ес­теств. га­ва­ни, но не­боль­шие глу­би­ны у бе­ре­га, вы­со­кие при­ли­вы (до 10 м) и боль­шая ско­рость при­лив­но-от­лив­ных те­че­ний за­труд­ня­ют су­до­ход­ст­во. Вдоль юж. бе­ре­гов ве­дут­ся ра­бо­ты по осуш­ке от­ме­лей для уве­ли­че­ния пло­ща­ди с.-х. уго­дий.

Рель­еф. Пре­об­ла­да­ет гор­ный рель­еф. На вос­то­ке суб­ме­ри­дио­наль­но про­тя­ги­ва­ют­ся Вос­точ­но-Ко­рей­ские го­ры. На юге про­сти­ра­ют­ся хреб­ты Но­рён и Со­бэк выс. до 1915 м (го­ра Чи­ри­сан) – юго-зап. от­ро­ги Вос­точ­но-Ко­рей­ских гор. Выс­шая точ­ка РК – по­тух­ший вул­кан Хал­ла­сан (1950 м) с кра­тер­ным озе­ром – на­хо­дит­ся на о. Чед­жу­до.

Рав­ни­ны, за­ни­маю­щие ок. 1/3 тер­ри­то­рии стра­ны, рас­по­ло­же­ны пре­им. в зап. час­ти К. в ни­зовь­ях круп­ных рек и на по­бе­режь­ях (Хан­ган­ская рав­ни­на, низ­мен­но­сти в бас­сей­нах рек Кым­ган и Йон­сан­ган и др.); все они гус­то за­се­ле­ны и ин­тен­сив­но ос­вое­ны. На вост. по­бе­режье рав­ни­ны про­тя­ги­ва­ют­ся уз­кой по­ло­сой вдоль бе­ре­гов.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия РК рас­по­ло­же­на в об­лас­ти бай­каль­ской склад­ча­то­сти на сев.-вост. ок­раи­не Ки­тай­ско-Ко­рей­ской плат­фор­мы. Верх­не­про­те­ро­зой­ский ком­плекс (фил­ли­ты, уг­ле­ро­ди­стые слан­цы, квар­ци­ты, пес­ча­ни­ки, из­вест­ня­ки) сла­га­ет про­гиб, про­тя­ги­ваю­щий­ся с юго-за­па­да на се­ве­ро-вос­ток че­рез тер­ри­то­рию стра­ны. На вос­то­ке и се­ве­ро-за­па­де РК ком­плекс ос­но­ва­ния пе­ре­крыт чех­лом па­лео­зой­ско-ниж­не­ме­зо­зой­ских мел­ко­вод­но-мор­ских и кон­ти­нен­таль­ных от­ло­же­ний тер­ри­ген­но­го и кар­бо­нат­но­го со­ста­ва, вклю­чаю­щих уг­ле­нос­ную се­рию. В ме­зо­зое про­ис­хо­ди­ли де­фор­ма­ции по­род чех­ла и вне­дре­ние ин­тру­зий гра­ни­тов. B пе­ри­од ме­зо­зой­ско-кай­но­зой­ской тек­то­но­маг­ма­тич. ак­ти­ви­за­ции на юго-вост. ок­раи­не Ко­рей­ско­го п-ова об­ра­зо­вал­ся на­ло­жен­ный Цу­сим­ский про­гиб, за­пол­нен­ный юр­ски­ми, ме­ло­вы­ми и бо­лее мо­ло­ды­ми пес­ча­ни­ка­ми, конг­ло­ме­ра­та­ми, гли­ни­сты­ми слан­ца­ми, мер­ге­ля­ми, вул­ка­ни­та­ми и ту­фа­ми. Юж. часть Ко­рей­ско­го п-ова – зо­на по­вы­шен­ной сей­с­мич­но­сти. В нео­ген-чет­вер­тич­ное вре­мя в ре­зуль­та­те про­яв­ле­ния ба­зальт-тра­хи­то­во­го вул­ка­низ­ма на шель­фе Жёл­то­го м. воз­ник о. Чед­жу­до, над­стро­ен­ный вул­ка­ном Хал­ла­сан.

В РК име­ет­ся круп­ное ме­сто­ро­ж­де­ние вис­мут­со­дер­жа­щих вольф­рам-мо­либ­де­но­вых руд (Сан­дон в пров. Кан­вон­до). Из­вест­ны мел­кие ме­сто­ро­ж­де­ния руд ме­ди (Таль­сон, Кун­бук на юго-вос­то­ке), свин­ца и цин­ка (Си­хын в пров. Кён­ги­до, Йон­хва в пров. Сев. Кён­сан, Имч­хон в пров. Юж. Чхунч­хон), зо­лота и се­реб­ра (осн. ко­рен­ные ме­сто­ро­ж­де­ния на­хо­дят­ся в про­вин­ци­ях Кан­вон­до, Кён­ги­до, Сев. Чхунч­хон, Юж. Чхунч­хон и Сев. Кён­сан; рос­сып­ные – в про­вин­ци­ях Сев. Чхунч­хон, Сев. Чол­ла, Сев. Кён­сан), же­ле­за (в про­вин­ци­ях Кан­вон­до, Юж. Кён­сан, Кён­ги­до, Сев. Чхунч­хон и на ост­ро­вах Со­ёнп­хён­до и По­рым­до), ура­на [на се­ве­ре (Кап­хён) и в центр. час­ти, близ г. Тэд­жон], а так­же кад­мия, мар­ган­ца, ни­ке­ля, оло­ва, ко­баль­та, сурь­мы. Осн. ме­сто­ро­ж­де­ния уг­лей (гл. обр. ан­тра­ци­тов) на­хо­дят­ся на вос­то­ке центр. час­ти РК (Чон­сон и др.) и в юго-зап. час­ти (Хва­сун). Бу­ро­уголь­ные ме­сто­рож­де­ния рас­по­ло­же­ны на юго-вос­то­ке стра­ны. Пром. зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния ин­ду­ст­ри­аль­но­го сы­рья – гра­фи­та, пи­ро­фил­ли­та, таль­ка, це­о­ли­тов, ба­ри­та, по­ле­вых шпа­тов, квар­ци­тов, слю­ды, као­ли­на, це­мент­ных из­вест­ня­ков, диа­то­ми­та, ка­мен­ной со­ли, пес­ков и пес­ча­но-гра­вий­ных сме­сей. На шель­фе Жёл­то­го м. вы­яв­ле­ны ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­но­го го­рю­че­го га­за.

Кли­мат. На б. ч. тер­ри­то­рии кли­мат уме­рен­ный мус­сон­ный, на край­нем юге – суб­тро­пич. мус­сон­ный. Ср. темп-ры са­мо­го хо­лод­но­го ме­ся­ца (ян­ва­ря) от –7 °C на се­ве­ре до 4 °C на юге. Зи­мой при про­ры­вах хо­лод­но­го воз­ду­ха с се­ве­ра из Ази­ат­ско­го ан­ти­ци­кло­на воз­мож­ны не­про­дол­жи­тель­ные мо­ро­зы (в те­че­ние 10–20 дней). Ср. темп-ры са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (ав­гу­ста, мес­та­ми – ию­ля или ию­ня) со­став­ля­ют 25–26 °C. Осад­ков в год 1000–1400 мм; чёт­ко вы­ра­жен мак­си­мум осад­ков с ию­ня по сен­тябрь, свя­зан­ный с лет­ним мор. мус­со­ном. В кон­це ле­та и осе­нью тер­ри­то­рия под­вер­га­ет­ся воз­дей­ст­вию тай­фу­нов; на юго-за­па­де пе­рио­ди­че­ски слу­ча­ют­ся за­су­хи.

Внут­рен­ние во­ды. Реч­ная сеть гус­тая. Все круп­ные ре­ки впа­да­ют в Жёл­тое м. или в Ко­рей­ский прол. Осн. ре­ки: Нак­тон­ган (св. 520 км), Хан­ган (514 км), Кым­ган (св. 400 км). Пре­об­ла­да­ет до­ж­де­вое или сне­го­во-до­ж­де­вое пи­та­ние. Ми­ни­маль­ный сток рек от­ме­ча­ет­ся зи­мой, мак­си­маль­ный – ле­том; не­ред­ки на­вод­не­ния. На р. Хан­ган функ­цио­ни­ру­ет круп­ней­шее ком­плекс­ное во­до­хра­ни­ли­ще Чан­жин-Чан­гжу (пол­ный объ­ём 3 км3). Для нужд ир­ри­га­ции (св. 61% па­хот­ных зе­мель – оро­шае­мые) соз­да­но св. 18 тыс. не­боль­ших во­до­хра­ни­лищ.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 70 км3, во­до­обес­пе­чен­ность 1,5 тыс. м3/чел. в год. Ис­поль­зу­ет­ся 36% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов (из них 63% идёт на ну­ж­ды с. х-ва, 11% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, 26% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние). От­ме­ча­ет­ся за­гряз­не­ние вод в чер­те го­ро­дов пром. и ком­му­наль­но-бы­то­вы­ми сто­ка­ми.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В со­ста­ве фло­ры ок. 3 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний, в т. ч. св. 220 эн­де­ми­ков. Ко­рен­ная рас­ти­тель­ность на б. ч. тер­ри­то­рии бы­ла пред­став­ле­на ле­са­ми, поч­ти пол­но­стью вы­руб­лен­ны­ми в 20 в. Совр. ле­си­стость со­став­ля­ет 63%, круп­ные мас­си­вы ле­сов со­хра­ни­лись в осн. в гор­ных рай­онах. Вы­руб­ки ле­сов при­ве­ли к ак­ти­ви­за­ции эро­зии почв и уси­ле­нию на­вод­не­ний. Осу­ще­ст­в­ля­ют­ся про­грам­мы по вос­ста­нов­ле­нию ле­сов в осн. из бы­стро­ра­сту­щих ви­дов со­сны.

В ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сах Вос­точ­но-Ко­рей­ских гор про­из­ра­ста­ют неск. ви­дов ду­ба, ли­пы, клё­на, ясе­ня, вя­за и гра­ба, встре­ча­ют­ся мань­чжур­ский орех, бар­хат­ное де­ре­во, ака­ция. Ство­лы де­ревь­ев пе­ре­ви­ты лиа­на­ми (ли­мон­ник, плющ, ак­ти­ни­дия); в на­поч­вен­ном по­кро­ве встре­ча­ет­ся жень­шень. Под эти­ми ле­са­ми раз­ви­ты бу­ро­зё­мы. На край­нем юге РК до выс. 300–400 м рас­про­стра­не­ны суб­тро­пич. сме­шан­ные веч­но­зе­лё­ные ле­са на крас­но­зё­мах. В дре­вес­ном яру­се пре­об­ла­да­ют веч­но­зе­лё­ные ду­бы (ост­рый и си­зый), маг­но­лии, кас­та­ноп­сис, бу­маж­ное де­ре­во, ко­рич­ник, встре­ча­ют­ся со­сны. Кус­тар­ни­ко­вый ярус об­ра­зу­ют япон­ская ка­ме­лия, бе­реск­лет япон­ский, бам­бу­ки. Вы­ше по скло­нам по­яв­ля­ют­ся гор­ные лис­то­пад­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са (граб, каш­та­ны и др.).

На рав­ни­нах гос­под­ству­ет куль­тур­ная рас­ти­тель­ность. Ал­лю­ви­аль­ные поч­вы рав­нин зна­чи­тель­но из­ме­не­ны мно­го­ве­ко­вой аг­ри­куль­ту­рой, в т. ч. воз­де­лы­ва­ни­ем ри­са.

Из­вест­но ок. 90 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (в т. ч. 12 ви­дов под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния, напр. бе­ло­гру­дый мед­ведь), 150 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц (19 ви­дов под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 20 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся и 14 ви­дов зем­но­вод­ных. Зна­чи­тель­ны био­ло­гич. ре­сур­сы при­бреж­ных вод. Боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем от­ли­ча­ет­ся ор­ни­то­фау­на по­бе­ре­жий (ца­п­ли, аи­сты, гу­си, ут­ки, в т. ч. ман­да­рин­ки, чёр­ные кря­к­вы, а так­же чай­ки, бак­ла­ны и др.).

Соз­да­но 37 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих 3,6% пл. стра­ны. Сре­ди них – 8 вод­но-бо­лот­ных уго­дий ме­ж­ду­нар. зна­че­ния и 2 био­сфер­ных ре­зер­ва­та (го­ра Со­рак­сан и о. Чед­жу­до). Вул­ка­нич. о. Чед­жу­до с ла­во­вы­ми тун­не­ля­ми вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия (2007). В свя­зи с осу­ше­ни­ем вод­но-бо­лот­ных уго­дий, в т. ч. в при­лив­но-от­лив­ной по­ло­се, от­ме­ча­ет­ся сни­же­ние ви­до­во­го раз­но­об­ра­зия при­бреж­ных эко­си­стем.

Автор раздела: Н. Н. Алек­сее­ва.

На­се­ле­ние

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния – ко­рей­цы (99%), ки­тай­цы со­став­ля­ют 0,3%, ос­таль­ные – фи­лип­пин­цы, аме­ри­кан­цы, мон­го­лы, вьет­нам­цы, ин­до­не­зий­цы, ма­лай­цы, япон­цы, рус­ские и др.

Рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (31,9 млн. чел. в 1971; 38,2 млн. чел. в 1980; 47,3 млн. чел. в 2001) за­мед­ля­ет­ся за счёт сни­же­ния ро­ж­дае­мо­сти при од­но­вре­мен­ном умень­ше­нии смерт­но­сти. Сред­не­го­до­вые тем­пы ес­теств. при­рос­та на­се­ле­ния со­кра­ща­ют­ся: 2,2% в 1949–66; 1,7% в 1966–85; 0,8% в 1985–2005; 0,2% в 2008. Рож­дае­мость 9,1 на 1000 жит. в 2008 (14,7 в 1995; 26,3 в 1975; 41,4 в 1955), смерт­ность 5,7 на 1000 жит. (5,5 в 1995; 7,7 в 1975; 15,9 в 1955); мла­ден­чес­кая смерт­ность 4,3 на 1000 жи­во­рож­дён­ных (107,5 в 1955). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,2 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну в 2008 (один из са­мых низ­ких в стра­нах Азии). Низ­кие уров­ни рож­дае­мо­сти и смерт­но­сти слу­жат при­чи­ной «ста­ре­ния» на­се­ле­ния. До­ля де­тей до 15 лет 17,4% в 2008 (42,9% в 1960), лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­ра­ста (15–64 лет) 72,1% (53,8%), лю­дей 65 лет и стар­ше 10,5% (3,3%). В ср. на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 99,5 муж­чи­ны. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 78,6 го­да (муж­чи­ны – 75,3, жен­щи­ны – 82,2 го­да). Внеш­ние ми­гра­ции не­зна­чи­тель­ны, име­ют по­ло­жи­тель­ное саль­до. В нач. 21 в. еже­год­но из стра­ны в ср. вы­ез­жа­ет 3,2 тыс. чел. (гл. обр. для учё­бы в США, Япо­нию и стра­ны Зап. Ев­ро­пы). С нач. 1990-х гг. уве­ли­чи­ва­ет­ся чи­сло при­ез­жаю­щих в РК на за­ра­бот­ки (из Ки­тая, Вьет­на­ма, Фи­лип­пин, Таи­лан­да и др.); в круп­ных го­ро­дах (осо­бен­но в Се­у­ле) ра­бо­та­ют вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­ров. спе­циа­ли­сты из мн. стран ми­ра (в т. ч. США, Япо­нии, Зап. Ев­ро­пы). В стра­не при­сут­ст­ву­ет амер. во­ен. кон­тин­гент (ок. 31 тыс. чел., 2008).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния од­на из са­мых вы­со­ких в ми­ре – 488 чел./км2 (2009). Наи­бо­лее гус­то за­се­ле­ны про­вин­ции (2009, чел./км2): сто­лич­ная Кён­ги­до (1193), ост­ров­ная Чед­жу­до (298), а так­же Юж. Кён­сан (297); наи­мень­шая плот­ность на­се­ле­ния в пров. Кан­вон­до (86). Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ют­ся про­цес­сы ур­ба­ни­за­ции и су­бур­ба­ни­за­ции. До­ля гор. на­селе­ния 81,5% в 2008 (78,2% в 1995; 48,0% в 1975; 24,4% в 1955). Круп­ней­шие го­ро­да (2009, тыс. чел.): Се­ул (9660,5), Пу­сан (3352,0), Инч­хон (Че­муль­по; 2602,3), Тэ­гу (2413,6), Ко­ян (1518,3), Тэд­жон (1437,1), Су­вон (1374,5), Кванд­жу (1360,2), Уль­сан (1073,6), Сон­нам (1023,2). Круп­ней­шая гор. аг­ло­ме­ра­ция – т. н. рай­он Сеу­ла (22456,2 тыс. чел. в 2009 – св. 46% нас. стра­ны; в со­ста­ве аг­ло­ме­ра­ции – го­ро­да Анян, Ан­сан, Инч­хон, Ко­ян, Пуч­хон, Сон­нам, Су­вон, Ыйд­жон­бу и др.); круп­ные гор. аг­ло­ме­ра­ции (2009, тыс. чел.): Пу­сан (4395,1), Тэ­гу (3159,1), Тэд­жон (1988,3), Кванд­жу (1581,2), Уль­сан (1346,0).

Струк­ту­ра за­ня­то­сти ха­рак­тер­на для раз­ви­тых стран ми­ра. Все­го в эко­но­ми­ке за­ня­то 24,2 млн. чел. (2007), в т. ч. 75,2% – в сфе­ре ус­луг, 17,3% – в об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти и строи­тель­ст­ве, 7,5% – в до­бы­ваю­щей пром-сти, сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 3,1% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния (2007).

Ре­ли­гия

Ве­рую­щи­ми на­зы­ва­ют се­бя 53,1% гра­ж­дан РК (2005, пе­ре­пись). Из них 43% – буд­ди­сты, 0,5% – по­сле­до­ва­те­ли вон-буд­диз­ма (те­че­ние мар­ги­наль­но­го буд­диз­ма , воз­ник­шее в 1924), 34,5% – про­тес­тан­ты, 20,6% – ка­то­ли­ки, 0,4% – прак­ти­кую­щие кон­фу­ци­ан­цы, 1% – пред­ста­ви­те­ли др. ре­ли­гий. По­сле 1945 хри­сти­ан­ст­во по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние сре­ди во­ен. и адм. эли­ты, в нач. 21 в. хри­стиа­на­ми на­зы­ва­ет се­бя боль­шин­ст­во ве­рую­щих ко­рей­цев. В 1960–90-х гг. пе­ре­жи­вал подъ­ём буд­дизм, ас­со­ции­рую­щий­ся с нац. куль­ту­рой. В РК дей­ст­ву­ет боль­шое чис­ло буд­дий­ских мо­на­сты­рей, из­да­тельств, а также уни­вер­си­те­тов и др. учеб­ных за­ве­де­ний. Наи­боль­шим ав­то­ри­те­том поль­зу­ет­ся буд­ди­ст­ская шко­ла сон и осо­бен­но её от­ветв­ле­ние – элит­ная шко­ла чо­гё, ко­то­рая име­ет влия­ние в 90% мо­на­сты­рей, а так­же ве­да­ет выс­шей под­го­тов­кой мо­на­хов в ун-те Тон­гук (Се­ул). Для совр. об­ще­ст­ва РК ха­рак­тер­ны ши­ро­кие меж­кон­фес­сио­наль­ные кон­так­ты.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Прав­ле­ние Ли Сын Ма­на (1948–60). Рес­пуб­ли­ка Ко­рея об­ра­зо­ва­лась 15.8.1948 [см. в ст. Ко­рея (гос-во до 1948)]. 20.7.1948 её пре­зи­ден­том был из­бран Ли Сын Ман. В но­яб. 1948 он при­нял За­кон о нац. безо­пас­но­сти, от­ме­няв­ший ряд по­ло­же­ний Кон­сти­ту­ции (при­ня­та 17.7.1948) и за­пре­тив­ший дея­тель­ность ле­вых, ра­бо­чих и на­цио­на­ли­стич. объ­еди­не­ний и ор­га­ни­за­ций. Пра­вя­щей пар­ти­ей ста­ла об­ра­зо­ван­ная Ли Сын Ма­ном в том же го­ду Ли­бе­раль­ная пар­тия.

Амер. вой­ска ос­та­ва­лись на тер­ри­то­рии РК до ию­ня 1949. Пра­ви­тель­ст­во США ока­зы­ва­ло РК эко­но­мич. по­мощь на ос­но­ве со­гла­ше­ний, за­клю­чён­ных в 1948. По окон­ча­нии Ко­рей­ской вой­ны 1950–53 США и РК был под­пи­сан До­го­вор об обес­пе­че­нии вза­им­ной безо­пас­но­сти (всту­пил в си­лу в 1954), в ко­то­ром пре­ду­смат­ри­ва­лось пре­бы­ва­ние войск США на кор. тер­ри­то­рии на по­сто­ян­ной ос­но­ве; в 1956 – Со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти мир­но­го ис­поль­зо­ва­ния ядер­ной энер­гии.

В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. эко­но­мика РК на­хо­ди­лась в упад­ке. Уро­вень пром. про­из-ва в 1954 со­став­лял 20% от уров­ня 1945, в стра­не бы­ла мас­со­вая без­ра­бо­ти­ца. В 1950 пра­ви­тель­ст­во РК при под­держ­ке США про­ве­ло зе­мель­ную ре­фор­му, пре­ду­смат­ри­вав­шую вы­куп у круп­ных зем­ле­вла­дель­цев из­лиш­ков зем­ли и их рас­пре­де­ле­ние сре­ди кре­сть­ян.

В авг. 1952 Ли Сын Ман вновь одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. В но­яб. 1954 он внёс по­прав­ки в Кон­сти­ту­цию, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми пре­зи­ден­ту пре­дос­тав­ля­лись не­ог­ра­нич. пол­но­мо­чия и уре­за­лись пре­ро­га­ти­вы пар­ла­мен­та. Эти ме­ры, а так­же про­дол­жав­ший­ся рост ин­фля­ции и без­ра­бо­ти­цы ста­ли при­чи­ной дес­та­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ки в стра­не. На­ру­ше­ния, до­пу­щен­ные в хо­де под­го­тов­ки и про­ве­де­ния пре­зи­дент­ских вы­бо­ров, со­сто­яв­ших­ся 15.3.1960, по­слу­жи­ли по­во­дом для Ап­рель­ско­го вос­ста­ния 1960. Нац. со­б­ра­ние (пар­ла­мент) 26.4.1960 при­ня­ло ре­зо­лю­цию о при­зна­нии не­дей­ст­ви­тель­ны­ми ре­зуль­та­тов вы­бо­ров и по­тре­бо­ва­ло от­став­ки пре­зи­ден­та. В ию­не 1960 пар­ла­мент ут­вер­дил по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции, су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чи­вав­шие власть гла­вы гос-ва (от­ны­не пре­зи­дент дол­жен был из­би­рать­ся двух­па­лат­ным пар­ла­мен­том, его пол­но­мо­чия сво­ди­лись к пред­ста­ви­тель­ским функ­ци­ям). Был от­ме­нён за­прет на дея­тель­ность ле­вых и ра­бо­чих пар­тий и ор­га­ни­за­ций. В авг. 1960 пре­зи­ден­том стал ли­дер Де­мо­кра­тич. пар­тии Юн Бо Сон. 1.10.1960 пра­ви­тель­ство про­воз­гла­си­ло ус­та­нов­ле­ние в РК т. н. Вто­рой рес­пуб­ли­ки.

Пе­ри­од во­ен­ной дик­та­ту­ры. Пра­ви­тель­ст­во «Вто­рой рес­пуб­ли­ки» не смог­ло спра­вить­ся с бед­но­стью, кор­руп­ци­ей и пре­ступ­но­стью. Уро­вень жиз­ни на­се­ле­ния стал ни­же, чем до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. На фо­не эко­но­мич. ус­пе­хов КНДР та­кая си­туа­ция мог­ла при­вес­ти к но­вым мас­со­вым вы­сту­п­ле­ни­ям на­се­ле­ния. 16.5.1961 груп­па офи­це­ров во гла­ве с Пак Чон Хи со­вер­ши­ла гос. пе­ре­во­рот. Управ­ле­ние стра­ной пе­ре­шло к Выс­ше­му со­ве­ту ре­кон­ст­рук­ции гос-ва (ВСРГ), ко­то­рый ввёл во­ен. по­ло­же­ние, рас­пус­тил пар­ла­мент, по­ли­тич. пар­тии и об­ществ. ор­га­ни­за­ции, уч­ре­дил ре­во­люц. су­ды. 6.6.1961 ВСРГ при­нял За­кон о чрез­вы­чай­ных ме­ро­прия­ти­ях, за­ме­нив­ший Кон­сти­ту­цию. Вер­хов­ным ор­га­ном вла­сти офи­ци­аль­но про­воз­гла­шён ВСРГ (под рук. Пак Чон Хи). За­ко­ном «Об упо­ря­до­че­нии по­ли­тич. дея­тель­но­сти», при­ня­тым в мар­те 1962, бы­ла за­пре­ще­на на 6 лет дея­тель­ность всех по­ли­тич. пар­тий и ор­га­ни­за­ций. В дек. 1962 всту­пи­ли в дей­ст­вие по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции, пре­дос­та­вив­шие пре­зи­ден­ту пра­во на­зна­чать гла­ву пра­ви­тель­ст­ва и ка­би­нет ми­ни­ст­ров, объ­яв­лять вой­ну, за­клю­чать мир и ра­ти­фи­ци­ро­вать до­го­во­ры. В окт. 1963 пост пре­зи­ден­та РК за­нял Пак Чон Хи. 17.12.1963 со­стоя­лась це­ре­мо­ния про­воз­гла­ше­ния т. н. Треть­ей рес­пуб­ли­ки.

К сер. 1960-х гг. эко­но­ми­ка стра­ны вы­шла из кри­зи­са. Не по­след­нюю роль в этом сыг­ра­ла по­мощь США (бо­лее 50% бюд­же­та РК и 70% её во­ен. рас­хо­дов по­кры­ва­лись за счёт фи­нан­со­вых средств, по­сту­пав­ших из США). Ру­ко­во­дство РК взя­ло курс на уси­ле­ние ре­гу­ли­рую­щей ро­ли гос-ва в эко­но­ми­ке, вве­дя в прак­ти­ку раз­ра­бот­ку и вы­пол­не­ние 5-лет­них пла­нов эко­но­мич. раз­ви­тия стра­ны. Бы­ли оп­ре­де­ле­ны при­ори­тет­ные от­рас­ли пром-сти и раз­ра­бо­та­ны за­ко­но­дат. и кре­дит­но-фи­нан­со­вые ме­ры по обес­пе­че­нию их ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия. Рост пром. про­из-ва дос­ти­гал­ся так­же пу­тём за­мо­ра­жи­ва­ния за­ра­бот­ной пла­ты, что по­вы­ша­ло кон­ку­рен­то­спо­соб­ность юж.-кор. то­ва­ров на ми­ро­вых рын­ках. Соз­да­на сис­те­ма от­рас­ле­вых проф­сою­зов, объ­е­ди­нён­ных в Фе­де­ра­цию проф­сою­зов РК и на­хо­див­ших­ся под кон­тро­лем гос-ва. За­бас­тов­ки мог­ли про­во­дить­ся толь­ко с со­гла­сия от­рас­ле­во­го проф­сою­за. В то же вре­мя бы­ли при­ня­ты за­ко­ны о стра­хо­ва­нии про­из­водств. трав­ма­тиз­ма, о безо­пас­но­сти тру­да и др., 1 мая объ­яв­ле­но не­ра­бо­чим празд­нич­ным днём (День тру­дя­ще­го­ся). В сер. 1960-х гг. пра­ви­тель­ст­во пе­ре­шло к по­ли­ти­ке «ин­ду­ст­риа­ли­за­ции че­рез экс­порт», пре­ду­смат­ри­вав­шей сти­му­ли­ро­ва­ние раз­ви­тия экс­порт­ных от­рас­лей за счёт при­вле­че­ния иностр. ка­пи­та­ла. В дек. 1970 Пак Чон Хи от­ме­нил ог­ра­ни­че­ния на тор­гов­лю юж.-кор. фирм с со­циа­ли­стич. го­су­дар­ст­ва­ми.

В 1962 и 1971 в Кор. н.-и. ин­сти­ту­те ядер­ной энер­гии осу­ще­ст­в­лён пуск двух амер. ис­сле­до­ва­тель­ских ре­ак­то­ров. 1.7.1968 РК при­сое­ди­ни­лась к До­го­во­ру о не­рас­про­стра­не­нии ядер­но­го ору­жия (ра­ти­фи­ци­ро­ва­ла его в 1975) и по­ста­ви­ла свои ядер­ные про­грам­мы под кон­троль МАГАТЭ.

Важ­ное зна­че­ние для эко­но­мич. раз­ви­тия РК име­ла нор­ма­ли­за­ция от­но­ше­ний с Япо­ни­ей. В ию­не 1965 япон. пра­ви­тель­ст­во обя­за­лось ока­зы­вать РК фи­нан­со­вую по­мощь в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за ущерб, при­чи­нён­ный Ко­рее в пе­ри­од ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства Япо­нии. В 1965 РК на­пра­ви­ла во­ин­ский кон­тин­гент во Вьет­нам (в 1965–73 в во­ен. дей­ст­ви­ях в Юж. Вьет­на­ме уча­ст­во­ва­ли св. 350 тыс. юж.-кор. сол­дат и офи­це­ров, из них св. 3 тыс. чел. по­гиб­ли).

Пред­ста­ви­те­ли РК и КНДР под­пи­са­ли 4.7.1972 Со­вме­ст­ное за­яв­ле­ние, оп­ре­де­лив­шее ус­ло­вия воз­мож­но­го объ­еди­не­ния стра­ны мир­ным пу­тём на ос­но­ве нац. кон­со­ли­да­ции. Од­на­ко уже в 1974 от­но­ше­ния ме­ж­ду дву­мя кор. го­су­дар­ст­ва­ми обо­ст­ри­лись в свя­зи с по­ку­ше­ни­ем на Пак Чон Хи, со­вер­шён­ным япон. гра­ж­да­ни­ном кор. про­ис­хо­ж­де­ния, ко­то­рый был объ­яв­лен сев.-кор. шпио­ном (хо­тя фор­маль­ное из­ви­не­ние за ин­ци­дент при­нес­ла Япо­ния).

В окт. 1972 Пак Чон Хи ввёл во­ен. по­ло­же­ние, рас­пус­тил пар­ла­мент и по­ли­тич. пар­тии, при­ос­та­но­вил дей­ст­вие Кон­сти­ту­ции, на­чал по­ли­тич. ре­фор­мы, по­лу­чив­шие назв. «Юсин». 21.11.1972 на об­ще­на­цио­наль­ном ре­фе­рен­ду­ме бы­ли при­ня­ты по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции, оз­на­ме­но­вав­шие на­ча­ло т. н. Чет­вёр­той рес­пуб­ли­ки. Срок пол­но­мо­чий пре­зи­ден­та уве­ли­чи­вал­ся до 6 лет, до­пус­ка­лось его мно­го­крат­ное пе­ре­из­бра­ние. По ини­циа­ти­ве Пак Чон Хи об­ра­зо­ва­но Объ­еди­ни­тель­ное чу­чей­ское (са­мо­стоя­тель­ное) нар. со­б­ра­ние (ОЧНС), ко­то­рое фор­ми­ро­ва­лось пу­тём все­об­щих пря­мых вы­бо­ров. Кан­ди­да­ты в чле­ны ОЧНС не мог­ли вы­дви­гать­ся пар­тия­ми. ОЧНС из­би­ра­ло пре­зи­ден­та, фор­ми­ро­ва­ло по его ре­ко­мен­да­ции треть Нац. со­б­ра­ния, а так­же одоб­ря­ло по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции, вно­си­мые Нац. со­б­ра­ни­ем.

ОЧНС пе­ре­из­бра­ло Пак Чон Хи 23.12.1972 на оче­ред­ной пре­зи­дент­ский срок. Ру­ко­во­дство «Чет­вёр­той рес­пуб­ли­ки» уде­ля­ло осо­бое вни­ма­ние раз­ви­тию с. х-ва. В 1971 на­ча­лась кам­па­ния по мо­дер­ни­за­ции с.-х. про­из-ва («дви­же­ние за но­вую де­рев­ню»), в рам­ках ко­то­рой ве­лась так­же про­па­ган­да в поль­зу су­ще­ст­вую­ще­го ре­жи­ма. С 1974 эта кам­па­ния бы­ла рас­про­стра­не­на на гор. на­се­ле­ние.

Уси­ле­ние ав­то­ри­тар­ных ме­то­дов прав­ле­ния Пак Чон Хи обу­сло­ви­ло на­рас­та­ние ан­ти­пра­ви­тельств. на­строе­ний. Арест ли­де­ров оп­по­зи­ции Ким Дэ Чжу­на и Юн Бо Со­на до пре­де­ла обо­ст­рил по­ли­тич. си­туа­цию в стра­не. 26.10.1979 Пак Чон Хи был за­стре­лен ди­рек­то­ром Центр. раз­ве­ды­ват. управ­ле­ния РК. Гла­вой гос-ва был из­бран пре­мьер-мин. Цой Гю Ха.

Сту­денч. де­мон­ст­ра­ции в г. Кванд­жу (18.5.1980) пе­ре­рас­та­ли в столк­но­ве­ния с вой­ска­ми и по­ли­ци­ей. В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния кри­зи­са во­ен­ные во гла­ве с ген. Чон Ду Хва­ном со­вер­ши­ли гос. пе­ре­во­рот, от­стра­ни­ли Цой Гю Ха от вла­сти и рас­пус­ти­ли пар­ла­мент. В окт. 1980 об­на­ро­до­ва­ны по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции, со­глас­но ко­то­рым пре­зи­дент из­би­рал­ся кол­ле­ги­ей вы­бор­щи­ков сро­ком на 7 лет, по­лу­чал пра­во рос­пус­ка пар­ла­мен­та, объ­яв­ле­ния чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния; вос­ста­нав­ли­ва­лась дея­тель­ность по­ли­тич. пар­тий. В февр. 1981 Чон Ду Хван стал пре­зи­ден­том стра­ны.

В пе­ри­од т. н. Пя­той рес­пуб­ли­ки про­дол­жал­ся подъ­ём эко­но­ми­ки стра­ны (рост про­из-ва в сред­нем со­ста­вил 8,5% в год), со­про­во­ж­дав­ший­ся важ­ны­ми струк­тур­ны­ми из­ме­не­ния­ми в пром-сти и внеш­ней тор­гов­ле. В экс­пор­те рез­ко воз­рос­ла до­ля про­дук­ции тя­жё­лой пром-сти, РК ста­ла од­ним из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей боль­ше­груз­ных су­дов, элек­тро­ни­ки, ав­то­мо­би­лей и др.

Рес­пуб­ли­ка Ко­рея с 1987. В ию­не 1987 де­мо­кра­тич. оп­по­зи­ция во гла­ве с Ким Дэ Чжу­ном и Ким Ён Са­мом про­ве­ла ряд де­мон­ст­ра­ций с тре­бо­ва­ни­ем при­ня­тия по­пра­вок к Кон­сти­ту­ции. Пра­ви­тель­ст­во бы­ло вы­ну­ж­де­но со­гла­сить­ся на про­ве­де­ние ре­фе­рен­ду­ма (со­сто­ял­ся 27.10.1987). Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния РК одоб­ри­ло пред­ло­жен­ный оп­по­зи­ци­ей про­ект по­пра­вок, пре­ду­смат­ри­вав­ших из­бра­ние пре­зи­ден­та все­об­щим тай­ным пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем, ог­ра­ни­че­ние сро­ка его пол­но­мо­чий пя­тью го­да­ми без пра­ва по­втор­но­го из­бра­ния. Пар­ла­мент по­лу­чил пра­во вы­не­се­ния им­пич­мен­та пре­зи­ден­ту, вос­ста­нов­лен Кон­сти­туц. суд.

Пер­вым пре­зи­ден­том т. н. Шес­той рес­пуб­ли­ки стал ли­дер Де­мо­кра­тич. пар­тии спра­вед­ли­во­сти ген. Ро Дэ У (всту­пил в долж­ность 25.2.1988). Пра­ви­тель­ст­во РК про­воз­гла­си­ло т. н. се­вер­ную по­ли­ти­ку, пред­по­ла­гав­шую на­ла­жи­ва­ние свя­зей с КНДР, КНР, СССР и др. со­циа­ли­стич. стра­на­ми. В сент. 1990 РК ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с СССР, в 1992 – с КНР. В сент. 1991 РК од­но­вре­мен­но с КНДР бы­ла при­ня­та в ООН. В 1991 в ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров пре­мьер-ми­ни­ст­ров двух кор. го­су­дарств бы­ли под­пи­са­ны Дек­ла­ра­ция о безъ­ядер­ном ста­ту­се Ко­рей­ско­го п-ова и Со­гла­ше­ние о при­ми­ре­нии, не­на­па­де­нии, об­ме­нах и со­труд­ни­че­ст­ве.

В февр. 1993 пре­зи­ден­том стал Ким Ён Сам. Он раз­вер­нул ак­тив­ную борь­бу про­тив кор­руп­ции, пред­при­нял ша­ги по нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний с КНДР. В 1994 им бы­ло под­пи­са­но Со­гла­ше­ние о вы­во­де воо­руж. сил РК из под­чине­ния амер. ко­ман­до­ва­ния в мир­ное вре­мя. В 1996 РК вме­сте с США вы­сту­пи­ла с пред­ло­же­ни­ем о про­ве­де­нии че­ты­рёх­сто­рон­них пе­ре­го­во­ров (РК, КНДР, США, КНР) по уре­гу­ли­ро­ва­нию на Ко­рей­ском п-ове.

В дек. 1997 на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах одер­жал по­бе­ду ли­дер де­мо­кра­тич. оп­по­зи­ции Ким Дэ Чжун. Его пре­бы­вание у вла­сти бы­ло от­ме­че­но па­де­ни­ем тем­пов эко­но­мич. рос­та, вы­зван­ным в т. ч. ва­лют­но-фи­нан­со­вым кри­зи­сом 1997–98, осо­бен­но силь­но за­тро­нув­шим стра­ны Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на. С по­мо­щью сбо­ра средств на­се­ле­ния, иностр. ин­ве­сти­ций и кре­ди­тов пра­ви­тель­ст­ву на вре­мя уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать эко­но­ми­ку. Ким Дэ Чжун пред­при­нял уси­лия по нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний с КНДР (т. н. по­ли­ти­ка сол­неч­но­го те­пла). 13–15.6.2000 в Пхень­я­не со­стоя­лась пер­вая встре­ча ли­де­ров двух кор. го­су­дарств, бы­ла под­пи­са­на Со­вме­ст­ная дек­ла­ра­ция Се­ве­ра и Юга.

Внеш­не­по­ли­тич. курс Ким Дэ Чжу­на про­дол­жил сле­дую­щий пре­зи­дент – Но Му Хён (за­нял пост 25.2.2003). РК ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в ра­бо­те шес­ти­сто­рон­них пе­ре­го­во­ров (РК, КНДР, США, КНР, РФ, Япо­ния) по ядер­ной про­бле­ме Ко­рей­ско­го п-ова. Ад­ми­ни­ст­ра­ция Но Му Хё­на про­ве­ла ряд ре­форм, при­зван­ных про­ти­во­дей­ст­во­вать вновь про­явив­шим­ся кри­зис­ным яв­ле­ни­ям в эко­но­ми­ке. Од­на­ко ме­ры пра­ви­тель­ст­ва не при­нес­ли же­лае­мо­го ре­зуль­та­та. 12.3.2004 пар­ла­мент стра­ны объ­я­вил пре­зи­ден­ту им­пич­мент, но 14.5.2004 Кон­сти­туц. суд от­ме­нил это ре­ше­ние. 2–4.10.2007 был про­ве­дён 2-й меж­ко­рей­ский сам­мит.

Пре­зи­дент Ли Мён Бак всту­пил в долж­ность 25.2.2008. Но­вое пра­ви­тель­ст­во про­воз­гла­си­ло сво­ей за­да­чей обес­пе­че­ние вы­со­ких тем­пов рос­та нац. эко­но­ми­ки (7% в год). Оно про­ве­ло при­ва­ти­за­цию ря­да гос. кор­по­ра­ций, при­ня­ло ме­ры по сти­му­ли­ро­ва­нию ин­ве­стиц. дея­тель­но­сти. В 2008 ад­ми­ни­ст­ра­ция Ли Мён Ба­ка зая­ви­ла о на­ме­ре­нии до­би­вать­ся пол­но­го ядер­но­го ра­зо­ру­же­ния, ре­форм и от­кры­то­сти КНДР, что по­слу­жи­ло при­чи­ной пре­кра­ще­ния кон­так­тов ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми на офиц. уров­не.

РФ раз­ви­ва­ет с РК тор­го­во-эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­во, дей­ст­ву­ет Меж­пра­ви­тельств. ко­мис­сия по эко­но­мич. и на­уч.-тех­нич. во­про­сам. То­ва­ро­обо­рот со­став­ля­ет ок. 15 млрд. долл. (2007). 29.9.2008 в Мо­ск­ве со­стоя­лись пе­ре­го­во­ры пре­зиден­та РФ Д. А. Мед­ве­де­ва и пре­зи­ден­та РК Ли Мён Ба­ка. По их ито­гам бы­ло при­ня­то со­вме­ст­ное за­яв­ле­ние из 10 пунк­тов и дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о по­став­ках при­род­но­го га­за из Рос­сии в РК, об об­лег­че­нии про­це­ду­ры вы­да­чи крат­ко­сроч­ных виз, о со­труд­ни­че­ст­ве в ос­вое­нии За­пад­но-Кам­чат­ско­го шель­фа. Сто­ро­ны об­су­ди­ли пла­ны со­еди­не­ния про­ек­ти­руе­мой Транс­ко­рей­ской ж. д. с Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­лью.

Автор раздела: Ким Ен Ун.

Хо­зяй­ст­во

РК от­но­сит­ся к чис­лу вы­со­ко­раз­ви­тых стран ми­ра. Объ­ём ВВП по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти 1278 млрд. долл. (ок. 1,7% объ­ё­ма ва­ло­во­го ми­ро­во­го про­дук­та; 10-е ме­сто в ми­ре), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния – ок. 26 тыс. долл. (2008). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,928 (2006; 25-е ме­сто сре­ди 179 стран и ре­гио­нов ми­ра).

На до­лю РК при­хо­дит­ся ок. 3,3% стои­мо­сти ми­ро­вой про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-cти (2007), в т. ч. ок. 1/3 про­дук­ции су­до­строе­ния, 14% про­из-ва по­лу­про­вод­ни­ков, ок. 4% ми­ро­вой вы­плав­ки ста­ли. Ре­аль­ный рост ВВП 2,5% в 2008 (4,3% в 2007; 5,7% в 2000; в ср. ок. 8–9% в год в 1960–90-х гг.). Бы­ст­ро­му эко­но­мич. раз­ви­тию 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. спо­соб­ст­во­ва­ли ди­на­мич­ные тем­пы рос­та гос. и ча­ст­ных ка­пи­та­ло­вло­же­ний, обес­пе­чи­ваю­щих ок. 1/2 при­рос­та ВВП. Объ­ём на­ко­п­лен­ных иностр. ин­ве­сти­ций – св. 120 млрд. долл. (2007); на до­лю ком­па­ний с уча­сти­ем иностр. ка­пи­та­ла при­хо­дит­ся ок. 14% стои­мо­сти про­даж пром. про­дук­ции стра­ны. При­ток пря­мых за­ру­беж­ных ка­пи­та­ло­вло­же­ний в 2008 пре­вы­сил 10 млрд. долл. (11,6 млрд. долл. в 2007), из них св. 1/2 при­хо­дит­ся на до­лю США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Япо­нии. Сум­ма на­ко­п­лен­ных пря­мых ин­ве­сти­ций ком­па­ний РК за ру­бе­жом со­став­ля­ет 27,6 млрд. долл. (2007), из них 29,2% вло­же­но в эко­но­ми­ку Ки­тая (в т. ч. 5,7% – в пред­при­ятия Сян­га­на), 15,7% – США, 9,2% – Вьет­на­ма.

С нач. 1980-х гг. роль го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ке по­сле­до­ва­тель­но со­кра­ща­лась; в 21 в. она сво­дит­ся гл. обр. к цен­тра­ли­зов. воз­дей­ст­вию на при­ня­тие со­ци­аль­но-эко­но­мич. ре­ше­ний. На до­лю гос. ком­па­ний при­хо­дит­ся ме­нее 8% ВВП (2007). Важ­ное ме­сто в ор­га­ни­зац. струк­ту­ре ча­ст­но­го ка­пи­та­ла за­ни­ма­ют сред­ние и мел­кие ком­па­нии, в ко­то­рых за­ня­то св. 80% ра­бо­чей си­лы. Боль­шин­ст­во из них на ос­но­ве суб­под­ря­да вхо­дят в про­из­водств. це­пи круп­ных кор­по­ра­ций, по­став­ляя им ок. 95% сво­ей про­дук­ции (в стои­мо­ст­ном эк­ви­ва­лен­те). Ос­но­вой ор­га­ни­зац. струк­ту­ры эко­но­ми­ки РК яв­ля­ют­ся круп­ные се­мей­ные мно­го­про­филь­ные груп­пы ком­па­ний («че­бо­ли»). Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 30 по­доб­ных групп, сре­ди них: «Hyundai Group», «LG Group», «Samsung Group», «Daewoo Group», «SK Group».

Эф­фек­тив­ным сред­ст­вом при­вле­че­ния иностр. ин­ве­сти­ций и по­вы­ше­ния ро­ли нау­ко­ём­ких от­рас­лей в эко­но­ми­ке стра­ны яв­ля­ет­ся соз­да­ние тер­ри­то­рий с осо­бым ре­жи­мом ве­де­ния эко­но­мич. дея­тель­но­сти (все­го 37 в 2005). Дей­ст­ву­ют 8 зон сво­бод­ной тор­гов­ли, в т. ч. «Кун­сан» (пред­при­ятия ав­то­мо­би­ле­строе­ния, др. от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния, а так­же об­ра­бот­ка гру­зов и др.) и «Дэ­бул» в пров. Сев. Чол­ла (ав­то­мо­би­ле­строе­ние, ряд др. от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки), «Ма­сан» в пров. Юж. Кён­сан (элек­тро­тех­нич., элек­трон­ная пром-сть, про­из-во средств свя­зи и оп­тич. ин­ст­ру­мен­тов). Соз­да­ны (2003) сво­бод­ные эко­но­мич. зо­ны, в т. ч. «Инч­хон» (ИТ и био­тех­но­ло­гии, фи­нан­со­во-бан­ков­ская дея­тель­ность, ту­ри­стич. биз­нес, транс­порт­ные ус­лу­ги мор. пор­та и ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­та), «Чед­жу­до» на од­но­им. ост­ро­ве (круп­ный центр ту­риз­ма и раз­вле­че­ний, фи­нан­со­во-бан­ков­ские ус­лу­ги, су­до­ход­ст­во), «Пу­сан» (центр ме­ж­ду­нар. тор­гов­ли, транс­порт­ные ус­лу­ги мор. пор­та, фи­нан­со­во-бан­ков­ская дея­тель­ность, ту­ри­стич. биз­нес, пред­при­ятия су­до­строе­ния и др.), «Кванъ­ян», пров. Юж. Чол­ла (мор. порт, центр ту­риз­ма). Дей­ст­ву­ют 14 зон иностр. ин­ве­сти­ро­ва­ния, в т. ч. «Асан» в ок­ре­ст­но­стях г. Чхе­нан, пров. Юж. Чхун­ч­хон [про­из-во жид­кок­ри­стал­лических (ЖК) ком­пь­ю­тер­ных мо­ни­то­ров с уча­сти­ем япон. кор­по­ра­ции «Sony»]. Для при­вле­че­ния ин­ве­сти­ций в сфе­ру ме­ж­ду­нар. транс­порт­ных ус­луг соз­да­ны (2004) 4 зо­ны бес­по­шлин­ной тор­гов­ли (в мор. пор­тах Пу­сан, Кванъ­ян и Инч­хон, а так­же в ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ту Инч­хо­на). Для ус­ко­ре­ния раз­ви­тия и по­вы­ше­ния кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти стра­те­ги­че­ски зна­чи­мых от­рас­лей пром-сти с 2002 соз­да­ют­ся т. н. ин­ду­ст­ри­аль­ные ком­плек­сы (ИК) 3 ти­пов – на­цио­наль­ные, ме­ст­но­го (ло­каль­но­го) под­чи­не­ния, аг­рар­но-ин­ду­стри­аль­ные. Пред­при­ятия, дей­ст­вую­щие в нац. ИК, в осн. спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на про­из-ве вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных из­де­лий элек­трон­ной пром-сти (по­лу­про­вод­ни­ков, ЖК-дис­пле­ев, мо­биль­ных те­ле­фо­нов CDMA, оп­тич. при­бо­ров и др.). Наи­боль­шее раз­ви­тие нац. ИК по­лу­чи­ли в го­ро­дах Се­ул, Пу­сан, Инч­хон, Тэд­жон, Кванд­жу, Уль­сан.

В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­хо­дит­ся 71,5% в 2007 (69,2% в 2000), пром-сти – 25,5% (26,5%), сель­ско­го, лес­но­го хо­зяй­ст­ва и ры­бо­лов­ст­ва – 3,0% (4,3%).

Про­мыш­лен­ность. На до­лю от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти при­хо­дит­ся 92,4% стои­мо­сти пром. про­дук­ции (2006; 65,2% в 1966; 76,5% в 1976). Ве­ду­щие от­рас­ли – ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­лур­ги­че­ская, хи­ми­че­ская. РК за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре по вы­пус­ку мор. су­дов, ав­то­мо­би­лей, бы­то­вых элек­трон­ных при­бо­ров, те­ле­ком­му­ни­кац., ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­ще­го обо­ру­до­ва­ния и др. В нач. 21 в. сред­не­го­до­вые тем­пы рос­та пром. про­из-ва со­хра­ня­лись на уров­не 8–9% (7,6% в 2007; 4,5% в 2008).

Пред­при­ятия энер­ге­ти­че­ско­го ком­плек­са про­из­во­дят 2,1% ВВП (2007). В струк­ту­ре энер­го­по­треб­ле­ния (2006) на нефть при­хо­дит­ся 47,0%, при­род­ный газ – 13,4%, уголь – 24,4%, др. ис­точ­ни­ки энер­гии, вклю­чая атом­ную, – 15,2%.

По­треб­но­сти в неф­ти пол­но­стью по­кры­ва­ют­ся за счёт им­пор­та. РК – один из круп­ней­ших ми­ро­вых им­пор­тё­ров сы­рой неф­ти (118 млн. т в 2008). Осн. часть неф­ти по­сту­па­ет из стран Ближ­не­го Вос­то­ка (Сау­дов­ской Ара­вии, ОАЭ, Ку­вей­та), а так­же го­су­дарств Юго-Вост. Азии и Аф­ри­ки. Им­порт сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за (СПГ) 25,57 млн. т в 2007 (из Ка­та­ра, Ма­лай­зии, Ома­на, Ин­до­не­зии, Бру­нея, ОАЭ, Ав­ст­ра­лии и др.). Од­на из наи­бо­лее круп­ных ком­па­ний, осу­ще­ст­в­ляю­щих им­порт сы­рой неф­ти и при­род­но­го га­за, – «Korea National Oil Corp.» (KNOC) – так­же уча­ст­ву­ет в раз­ра­бот­ках ме­сто­ро­ж­де­ний уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья на мор. шель­фе Вьет­на­ма, в Ли­вии, Пе­ру, Йе­ме­не, Ка­зах­ста­не, Рос­сии, Ка­на­де, в Мек­си­кан­ском зал. у по­бе­ре­жья США и др. В не­боль­ших мас­шта­бах KNOC ве­дёт до­бы­чу при­род­но­го га­за в кор. сек­то­ре шель­фа Япон­ско­го мо­ря.

Про­из-во неф­те­про­дук­тов 129,4 млн. т (2008), в т. ч. 32,5 млн. т га­зой­ля, 27,7 млн. т ма­зу­та (вклю­чая то­п­ли­во для мор. су­дов), 25,0 млн. т лиг­рои­на, 13,0 млн. т авиац. ке­ро­си­на, 10,9 млн. т бен­зи­на. Зна­чит. часть неф­те­про­дук­тов (стои­мо­стью ок. 36 млрд. долл. в 2008) экс­пор­ти­ру­ет­ся, гл. обр. в стра­ны Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на (Син­га­пур, Ки­тай, Япо­нию, Ав­ст­ра­лию, Чи­ли, США). Од­ни из круп­ней­ших в ми­ре НПЗ дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Уль­сан (мощ­ность 41,8 млн. т в год, при­над­ле­жит ком­па­нии «SK Energy»), Йо­су в пров. Юж. Чол­ла (32,4 млн. т, «GS-Caltex Oil Corp.»), Он­сан в ГЦП Уль­сан (25,9 млн. т, «S-Oil Corp.»). Круп­ные НПЗ в Тэ­са­не, пров. Юж. Чхунч­хон (мощ­ность 15,4 млн. т), Инч­хо­не (13,4 млн. т) и др. при­над­ле­жат ком­па­нии «Hyundai Oilbank Co., Ltd.». В г. Со­сан, пров. Юж. Чхунч­хон, стро­ит­ся (2009) НПЗ мощ­но­стью 23,9 млн. т в год ком­па­нии «S-Oil Corp.».

До­бы­ча уг­лей (ан­тра­ци­тов) 2,89 млн. т в 2007 (ок. 5,2 млн. т в 1988), из них 43,6% при­хо­дит­ся на до­лю гос. кор­по­ра­ции «Korea Coal Corp.» (ей при­над­ле­жат шах­ты «Чхан­сон» и «То­ге» в пров. Кан­вон­до, «Хва­сун» в пров. Юж. Чол­ла). Наи­бо­лее круп­ная сре­ди 4 ча­ст­ных шахт – «Кён­дон» в пров. Кан­вон­до (св. 37% все­го объ­ё­ма уг­ле­добы­чи). Им­порт уг­лей 79,35 млн. т в 2007 (из Ав­ст­ра­лии, Ки­тая, Ка­на­ды, Ин­до­не­зии и др.), в т. ч. энер­ге­ти­че­ских – 60,97 млн. т, кок­сую­щих­ся – 18,38 млн. т.

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 68,27 тыс. МВт (2007). Про­из-во элек­тро­энер­гии 425,2 млрд. кВт·ч, из них 60,0% при­хо­дит­ся на ТЭС (в т. ч. 36,3% – на энер­ге­тич. аг­ре­га­ты, ра­бо­таю­щие на уг­ле; 18,6% – на СПГ; 5,1% – на ма­зу­те и др. неф­те­про­дук­тах); 33,6% – на АЭС; 1,2% – на ГЭС; 5,2% – на ге­не­ри­рую­щие мощ­но­сти, ис­поль­зую­щие разл. аль­тер­на­тив­ные ис­точ­ни­ки энер­гии (сол­неч­ную, вет­ро­вую, гео­тер­маль­ную, а так­же био­то­п­ли­во, пром. и бы­то­вые от­хо­ды), и ма­лые ГЭС. Круп­ней­шие ТЭС в ка­че­ст­ве то­п­ли­ва в осн. ис­поль­зу­ют уголь (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность, нач. 2009): «По­рён» (5903 МВт, в т. ч. 12 га­зо­тур­бин­ных энер­го­бло­ков об­щей мощ­но­стью 1800 МВт), «Тэ­ан» (4100 МВт) и «Танд­жин» (4000 МВт) – все в пров. Юж. Чхунч­хон; «Ха­тон» (4000 МВт) и «Самч­хон­пхо» (3240 МВт) в пров. Юж. Кён­сан. Круп­ней­шая ГЭС – гид­ро­ак­ку­му­ли­рую­щая элек­тро­стан­ция «Янъ­ян» в пров. Кан­вон­до (1000 МВт). Атом­ная энер­ге­ти­ка РК на 97% за­ви­сит от за­ру­беж­ных по­ста­вок ядер­но­го то­п­ли­ва (из Ка­на­ды, Ав­ст­ра­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Рос­сии, США и ЮАР). Дей­ст­ву­ют 20 атом­ных ре­ак­то­ров об­щей мощ­но­стью 17,7 тыс. МВт на 4 АЭС (нач. 2009): «Йон­гван» в пров. Юж. Чол­ла (5900 МВт), «Уль­джин» в пров. Сев. Кён­сан (5900 МВт), «Ко­ри» близ г. Пу­сан (3137 МВт; 1-й атом­ный энер­го­блок в стра­не мощ­но­стью 587 МВт за­пу­щен в 1977, вы­ве­ден на про­ект­ную мощ­ность в 1978), «Воль­сон» близ г. Кёнд­жу в пров. Сев. Кён­сан (2779 МВт). Со­ору­жа­ют­ся (2009) 8 атом­ных энер­го­бло­ков об­щей мощ­но­стью 9400 МВт. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся раз­ви­тию во­зоб­нов­ляе­мых ис­точ­ни­ков энер­гии. Близ г. Мокп­хо в пров. Юж. Чол­ла, на юго-зап. око­неч­но­сти Ко­рей­ско­го п-ова, всту­пи­ла в строй (2008) од­на из круп­ней­ших в ми­ре энер­го­ус­та­но­вок на сол­неч­ных эле­мен­тах (мощ­но­стью 20 МВт). Дей­ст­ву­ют 40 вет­ро­вых элек­тро­стан­ций об­щей мощ­но­стью 6,6 МВт (2007). На 442 пред­при­яти­ях по про­из-ву энер­гии из пром. и бы­то­вых от­хо­дов в 2006 вы­ра­бо­та­на те­п­ло­вая энер­гия, рав­ная 2,45 млн. т в неф­тя­ном эк­ви­ва­лен­те (ок. 1,2% все­го объ­ё­ма про­из­ве­дён­ной энер­гии в стра­не). В кон. 2009 пла­ни­ру­ет­ся за­вер­шить со­ору­же­ние круп­ней­шей в ми­ре при­лив­ной элек­тро­стан­ции близ г. Ан­сан в пров. Кён­ги­до (254 МВт). Ве­ду­щая энер­ге­тич. кор­по­ра­ция – «Korea Electric Power Corp.» (51% её ак­ти­вов при­над­ле­жит го­су­дар­ст­ву) кон­тро­ли­ру­ет св. 90% про­из-ва и поч­ти всё рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии в стра­не (нач. 2008).

Ме­тал­лур­гия (ок. 7% стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, 2007) ба­зи­ру­ет­ся гл. обр. на им­порт­ном сы­рье. Объ­ё­мы собств. до­бы­чи руд же­ле­за не­ве­ли­ки; про­из-во же­ле­зо­руд­ных кон­цен­тра­тов 290,8 тыс. т в 2007 (199 тыс. т в пе­ре­счё­те на ме­талл). Им­порт руд же­ле­за 43,9 млн. т (гл. обр. из Ав­ст­ра­лии, Бра­зи­лии, Ин­дии и ЮАР). Про­из-во чу­гу­на – 31,2 млн. т, ста­ли – 53,5 млн. т (2008). Ос­во­ен вы­пуск ши­ро­ко­го ас­сор­ти­мен­та сталь­но­го про­ка­та и из­де­лий даль­ней­ше­го пе­ре­де­ла (лис­то­вой и про­филь­ный про­кат, сталь­ные за­го­тов­ки, го­ря­че­ка­та­ная ру­лон­ная сталь, хо­лод­но­ка­та­ная тон­ко­ли­сто­вая сталь, элек­тро­тех­нич. сталь и др.). Круп­ней­шие пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии рас­по­ло­же­ны у мор. по­бе­ре­жья – ком­би­на­ты пол­но­го цик­ла в го­ро­дах Кванъ­ян в пров. Юж. Чол­ла (мощ­ность 15 млн. т ста­ли в год, 2007) и Пхо­хан в пров. Сев. Кён­сан (13 млн. т), при­над­ле­жа­щие кор­по­ра­ции «Pohang Iron and Steel Co., Ltd.» (POSCO), ко­то­рая за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в ми­ре по вы­плав­ке ста­ли (31,5 млн. т в 2008). Сре­ди дру­гих – ком­би­на­ты и ста­ле­пла­виль­ные за­во­ды в Инч­хо­не (4,8 млн. т) и Пхо­ха­не (3,2 млн. т) ком­па­нии «Hyundai INI Steel Co.», в Пхо­ха­не (3,6 млн. т) и Инч­хо­не (1,45 млн. т) ком­па­нии «Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.». Экс­порт ста­ли и сталь­но­го про­ка­та 18,1 млн. т в 2007 (стои­мо­стью 12,4 млрд. долл.), им­порт – 22,4 млн. т (из Ки­тая, Япо­нии и др. стран).

По­треб­но­сти в цвет­ных ме­тал­лах в осн. удов­ле­тво­ря­ют­ся за счёт им­пор­та, а так­же собств. про­из-ва из им­порт­ных руд, кон­цен­тра­тов и ло­мов. РК – один из ве­ду­щих по­тре­би­те­лей и про­из­во­ди­те­лей ме­ди в Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не. На ме­де­пла­виль­ных за­во­дах в го­ро­дах Ок­сан и Чан­хан (пров. Юж. Чхун­чхон) про­из­во­дит­ся чер­но­вая (475 тыс. т в 2007) и ра­фи­ни­ро­ван­ная (566,4 тыс. т) медь. Экс­порт ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди 144,2 тыс. т, им­порт – 380,3 тыс. т (2006). Про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­но­го цин­ка (691 тыс. т в 2007) на за­во­дах в го­ро­дах Он­сан в ГЦП Уль­сан (мощ­ность пред­при­ятия 450 тыс. т цин­ка в год, 2008) и Сок­по в пров. Кан­вон­до. Вы­плав­ка свин­ца (260 тыс. т, 2006) и про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­но­го ни­ке­ля (25,4 тыс. т) в Чха­на­не, пров. Юж. Чхунч­хон; про­из-во кад­мия (3,3 тыс. т) и вис­му­та (236 т ме­тал­ла) в Он­са­не; ин­дия (55 т) в Чхан­во­не, пров. Юж. Кён­сан. Осн. часть дра­го­цен­ных ме­тал­лов по­лу­ча­ют при пе­ре­ра­бот­ке им­порт­ных мед­ных и по­ли­ме­тал­лич. руд и кон­цен­тра­тов. Вы­плав­ка зо­ло­та – 43,51 т в 2006 (в т. ч. 1,58 т из юж.-кор. сы­рья, вклю­чая лом), се­реб­ра – 1377,7 т. До­бы­ча на юж.-кор. ме­сто­ро­ж­де­ни­ях: зо­ло­та 277 кг, се­реб­ра 1521 кг. Ве­ду­щие ком­па­нии цвет­ной ме­тал­лур­гии – «Ko­rea Zinc Inc.» (один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей цин­ка), «Young Poong Corp.», «LG-Nikko Copper Inc.» и др.

Ма­ши­но­строе­ние – наи­бо­лее важ­ный ком­плекс от­рас­лей пром-сти. Ве­ду­щие от­рас­ли – транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние и элек­трон­ная пром-сть; раз­ви­то про­из-во дви­га­те­лей и тур­бин, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков и ин­ст­ру­мен­тов, гор­но­до­бы­ваю­ще­го, с.-х., хо­ло­диль­но­го, хи­мич., мед. обо­ру­до­ва­ния и др.

Су­до­строе­ние – од­на из важ­ней­ших от­рас­лей транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния, яв­ля­ет­ся важ­ным ба­зо­вым фак­то­ром раз­ви­тия пром. про­из-ва, в пер­вую оче­редь смеж­ных от­рас­лей – ме­тал­лур­гии, элек­трон­ной, хи­мич. пром-сти и др. РК – круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель мор. су­дов. Юж.-кор. су­до­строи­тель­ные ком­па­нии в 2007 по­лу­чи­ли 38,9% об­ще­ми­ро­во­го объ­ё­ма за­ка­зов на по­строй­ку су­дов (по тон­на­жу; пред­при­ятия Ки­тая, гл. кон­ку­рен­ты РК, – 37,3%), стои­мость экс­пор­та про­дук­ции от­рас­ли до­стиг­ла 27,8 млрд. долл. (ок. 36 млрд. долл. в 2008; од­на из важ­ней­ших экс­порт­ных ста­тей). Не­смот­ря на ост­рую кон­ку­рен­цию и об­ще­ми­ро­вое па­де­ние объ­ё­мов за­ка­зов на по­строй­ку су­дов, в 2008 юж.-кор. фир­мам уда­лось уси­лить свои по­зи­ции на ми­ро­вом рын­ке. В сер. 2008 объ­ём за­ка­зов со­ста­вил св. 12,4 млн. т ва­ло­вой вме­сти­мо­сти (рег. бр.-т; 50,6% ми­ро­во­го). В 2009 ожи­да­ет­ся со­кра­ще­ние порт­фе­ля за­ка­зов на по­строй­ку су­дов (при­мер­но на 1/5).

Ком­па­нии от­рас­ли за­ня­ты кон­ст­руи­ро­ва­ни­ем, по­строй­кой, ре­мон­том и пе­ре­обо­ру­до­ва­ни­ем су­дов; спо­соб­ны вы­пус­кать су­да лю­бых клас­сов. Круп­ные вер­фи спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на по­строй­ке слож­ных и до­ро­гих су­дов с вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной ос­на­ст­кой, что по­зво­ля­ет им проч­но удер­жи­вать ли­ди­рую­щие по­зи­ции в ми­ро­вом су­до­строе­нии. Ок. 1/3 за­ка­зов (по во­до­из­ме­ще­нию) при­хо­дит­ся на тан­ке­ры для пе­ре­воз­ки сы­рой неф­ти. РК до­ми­ни­ру­ет на ми­ро­вом рын­ке по объ­ё­мам строи­тель­ст­ва ря­да ти­пов су­дов; сре­ди них (2007) – тан­ке­ры для пе­ре­воз­ки СПГ (га­зо­во­зы; 79% ми­ро­во­го про­из-ва, по во­до­из­ме­ще­нию), сверх­боль­шие (св. 100 тыс. т дед­вей­та) кон­тей­не­ро­во­зы (73%), су­да для пе­ре­воз­ки ав­то­мо­би­лей. Со ста­пе­лей юж.-кор. вер­фей схо­дят су­пер­тан­ке­ры, су­хо­гру­зы, тан­ке­ры для пе­ре­воз­ки жид­ких хи­ми­ка­тов (т. н. хи­мо­во­зы), мор. бу­ро­вые плат­фор­мы, па­ро­мы, пас­са­жир­ские кру­из­ные лай­не­ры, ях­ты и др., а так­же во­ен. ко­раб­ли.

Осн. цен­тры су­до­строе­ния рас­по­ло­же­ны на юж. по­бе­ре­жье стра­ны – ГЦП Уль­сан (су­до­вер­фи боль­шин­ст­ва ве­ду­щих ком­па­ний от­рас­ли) и ГЦП Пу­сан (ряд круп­ных вер­фей и бо­лее мел­ких су­до­строи­тель­ных и су­до­ре­монт­ных за­во­дов). Круп­ные пред­при­ятия на­хо­дят­ся в про­вин­ци­ях Юж. Кён­сан (на о. Код­же­до, в г. Ма­сан и др.), Юж. Чол­ла (в т. ч. в г. Мокп­хо). Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся план даль­ней­ше­го раз­ви­тия су­до­строе­ния на юге стра­ны, к нач. 2009 в про­вин­ци­ях Юж. Кён­сан и Юж. Чол­ла вве­де­ны в экс­плуа­та­цию 4 круп­ные су­до­вер­фи (строи­тель­ст­во ещё двух долж­но быть за­вер­ше­но в 2010).

В от­рас­ли дей­ст­ву­ют 9 круп­ных су­до­стро­ит. ком­па­ний, из них 7 вхо­дят в пер­вую де­сят­ку ве­ду­щих в ми­ре (2007). Круп­ней­ший ми­ро­вой про­из­во­ди­тель мор. су­дов – «Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.» (HHI; го­лов­ной офис и ве­ду­щая су­до­верфь рас­по­ло­же­ны в г. Уль­сан), спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве неф­тя­ных тан­ке­ров, бал­ке­ров, кон­тей­не­ро­во­зов, га­зо­во­зов и хи­мо­во­зов (сре­ди про­дук­ции ком­па­нии – суд­но для пе­ре­воз­ки же­лез­ных руд «Berge Stahl» во­до­из­ме­ще­ни­ем 364,8 тыс. т дед­вей­та). Пред­при­ятия HHI про­из­во­дят мор. бу­ро­вые плат­фор­мы, во­ен. ко­раб­ли (под­вод­ные лод­ки, фре­га­ты и др.), су­до­вые дви­га­те­ли, а так­же ши­ро­кую но­менк­ла­ту­ру пром. (в т. ч. па­не­ли сол­неч­ных энер­го­ус­та­но­вок) и стро­ит. обо­ру­до­ва­ния. Вто­рое ме­сто в ми­ре по объ­ё­мам про­из-ва про­дук­ции от­рас­ли при­над­ле­жит ком­па­нии «Samsung Heavy Industries Co., Ltd.» (SHI; го­лов­ной офис в Се­уле), спе­циа­ли­зи­рую­щей­ся гл. обр. на вы­пус­ке круп­но­тон­наж­ных су­дов спец. на­зна­че­ния – га­зо­во­зов, мор. бу­ро­вых плат­форм, осо­бо круп­ных кон­тей­не­ро­во­зов, тан­ке­ров ле­до­во­го клас­са для пла­ва­ний в арк­тич. во­дах и др. Круп­ней­шая су­до­верфь SHI – «Geoje Shipyard» в г. Код­же на о. Код­же­до (пров. Юж. Кён­сан, близ ак­ва­то­рии мор. пор­та Пу­сан). SHI вла­де­ет так­же круп­ны­ми су­до­вер­фя­ми в Ки­тае (в г. Нин­бо в пров. Чжэ­ц­зян и г. Чао­ян в пров. Гу­ан­дун). Тре­тья в ми­ре су­до­стро­ит. ком­па­ния «Daewoo Ship­building & Marine Engineering Co., Ltd.» (DSME; го­лов­ной офис и ве­ду­щая су­до­верфь в г. Ок­по на о. Код­же­до) про­из­во­дит су­пер­тан­ке­ры, га­зо­во­зы и др. круп­но­тон­наж­ные су­да. Круп­ней­ший в ми­ре су­хой док ком­па­нии DSME (на о. Код­же­до) име­ет дли­ну 534 м и ши­ри­ну 131 м, что по­зво­ля­ет стро­ить су­да пол­ной гру­зо­подъ­ём­но­стью до 1,2 млн. т дед­вей­та. Важ­ное ме­сто в от­рас­ли за­ни­ма­ет ста­рей­шая в стра­не су­до­стро­ит. ком­па­ния «Hanjin Heavy Industries & Con­struction Co., Ltd.» (ос­но­ва­на в 1937; го­лов­ной офис и ве­ду­щая су­до­верфь в ГЦП Пу­сан), име­ет пред­при­ятия в Ма­са­не (пров. Юж. Кён­сан) и др. го­ро­дах. Сре­ди круп­ных ком­па­ний от­рас­ли – «Hyun­dai Mipo Dockyard Co., Ltd.», «Hyun­dai Samho Heavy Industries Co., Ltd.».

Ав­то­мо­биль­ная пром-сть – од­на из важ­ней­ших от­рас­лей транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния. РК вхо­дит в пя­тёр­ку круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей ав­то­мо­би­лей, за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре по объ­ё­мам экс­пор­та про­дук­ции от­рас­ли (37,3 млрд. долл. в 2007). Про­из-во ав­то­мо­би­лей – ок. 4,1 млн. шт. в 2007 (5,7% об­ще­ми­ро­во­го; 1,7 млн. в 1995, 378 тыс. в 1985), в т. ч. лег­ко­вых – 3,7 млн. шт. Об­ла­дая совр. про­из­водств. и на­уч.-тех­нич. ба­зой, юж.-кор. пред­при­ятия вы­пус­ка­ют прак­ти­че­ски весь спектр ав­то­мо­биль­ной тех­ни­ки – лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли всех клас­сов, гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли разл. на­зна­че­ния и гру­зо­подъ­ём­но­сти (в т. ч. ар­мей­ские), ав­то­бу­сы и др., а так­же ком­плек­тую­щие де­та­ли, уз­лы и аг­ре­га­ты. Дей­ст­ву­ют 4 осн. ав­то­мо­биль­ные ком­па­нии.

Круп­ней­ший ав­то­про­из­во­ди­тель – кон­церн «Hyundai Kia Automotive Group» (об­ра­зо­ван в 1998 пу­тём по­гло­ще­ния ком­па­ни­ей «Hyundai Motor Co.» фир­мы «KIA Motors»), по объ­ё­мам про­из-ва за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Азии (по­сле япон. кор­по­ра­ции «Toyota Motors») и вхо­дит в пя­тёр­ку ве­ду­щих ав­то­про­из­во­ди­те­лей ми­ра, на его до­лю при­хо­дит­ся 69,1% все­го вы­пус­ка ав­то­мо­би­лей в стра­не (2007). За­во­ды кон­цер­на рас­по­ло­же­ны в городах центр. подчинения Уль­сан и Кванд­жу, го­ро­дах Хва­сон и Анян (пров. Кён­ги­до), Со­сан (пров. Юж. Чхунч­хон) и др. Ве­ду­щее под­раз­де­ле­ние кон­цер­на – «Hyundai Motor Co.» вла­де­ет од­ним из са­мых круп­ных в ми­ре за­во­дов от­рас­ли, рас­по­ло­жен­ным в г. Уль­сан (про­из­водств. мощ­ность 1,6 млн. ав­то­мо­би­лей в год), име­ет сбо­роч­ные за­во­ды в США (в ок­ре­ст­но­стях г. Монт­го­ме­ри, штат Ала­ба­ма), Ки­тае, Па­ки­ста­не, Ин­дии и Тур­ции, цен­тры НИОКР в Ев­ро­пе, Сев. Аме­ри­ке и Япо­нии. Лег­ко­вые и ма­ло­тон­наж­ные гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли «Hyundai» про­из­во­дят в Рос­сии на за­во­де «Та­гАЗ» (г. Та­ган­рог). Сбо­роч­ные за­во­ды под­разделения «KIA Motors» дей­ст­ву­ют в США (Вест-Пойнт, штат Джорд­жия), Сло­ва­кии (Злин) и др. В Рос­сии лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли и все­до­рож­ни­ки «KIA» по пол­но­му про­из­водств. цик­лу со­би­ра­ют на за­во­дах «Иж­Ав­то» (г. Ижевск) и «Ав­то­тор» (г. Ка­ли­нин­град).

На до­лю вто­ро­го по зна­че­нию ав­то­про­из­во­ди­те­ля – ком­па­нии «GM Dae­woo Auto & Technology Co.» (GMDAT; го­лов­ной офис в ГЦП Инч­хон, св. 1/2 ак­ти­вов ком­па­нии при­над­ле­жит амер. кор­по­ра­ции «General Motors») при­хо­дит­ся 23,1% вы­пус­ка ав­то­мо­би­лей в РК (2007). За­во­ды рас­по­ло­же­ны в го­ро­дах Кун­сан (пров. Сев. Чол­ла), Чхан­вон (пров. Юж. Кён­сан), По­рён (пров. Юж. Чхунч­хон), в ГЦП Инч­хон и др. Ав­то­мо­би­ли GMDAT (обыч­но вы­пус­ка­ют­ся под мар­кой «Chev­rolet») про­да­ют­ся бо­лее чем в 140 стра­нах ми­ра, их со­би­ра­ют в Ки­тае, Вьет­на­ме, Таи­лан­де, Ин­дии, Ко­лум­бии и др., а так­же в Ук­раи­не и Уз­бе­ки­ста­не. В Рос­сии пол­но­мас­штаб­ная сбор­ка лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей «Chevrolet» из ма­ши­но­ком­плек­тов GMDAT ве­дёт­ся на за­во­де «Ав­то­тор».

На до­лю ком­па­нии «Renault Samsung Motors» (осн. часть её ак­ти­вов при­над­ле­жит франц. ав­то­кон­цер­ну «Renault») при­хо­дит­ся 4,4% про­из-ва ав­то­мо­би­лей в стра­не (2007). Ве­ду­щее пред­при­ятие ком­па­нии рас­по­ло­же­но в Пу­са­не; вы­пус­ка­ют­ся (как пра­ви­ло, под собств. брен­дом) лег­ко­вые и гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли мо­дель­но­го ря­да япон. ав­то­кон­цер­на «Nissan Motors» (парт­нё­ра «Renault» по ав­то­мо­биль­но­му аль­ян­су «Renault-Nissan»). Ком­па­ния «Ssang Yong Motor Co.» (3,0% объ­ё­ма вы­пус­ка ав­то­мо­би­лей в стра­не в 2007) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве т. н. пар­кет­ных все­до­рож­ни­ков. За­во­ды рас­по­ло­же­ны в го­ро­дах центр. под­чи­не­ния Се­ул, Кванд­жу, а так­же в др. го­ро­дах стра­ны. В Рос­сии все­до­рож­ни­ки «Ssang Yong» по пол­но­му про­из­водств. цик­лу вы­пус­ка­ют­ся на за­во­де ЗМА (г. На­бе­реж­ные Чел­ны).

Элек­трон­ная и элек­тро­тех­ни­че­ская про­мыш­лен­ность – важ­ней­шая от­расль ма­ши­но­строе­ния. РК за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре по про­из-ву: по­лу­про­вод­ни­ков (св. 40 млрд. долл. в стои­мо­ст­ном эк­ви­ва­лен­те в 2008, из них ок. 90% при­хо­дит­ся на до­лю чи­пов); мо­ду­лей (мик­ро­схем) опе­ра­тив­ной па­мя­ти ком­пь­ю­те­ров, в т. ч. для чи­пов ви­део­карт и про­цес­со­ров; жё­ст­ких дис­ков (HDD); ЖК-дис­пле­ев (мо­ни­то­ров); ЖК и плаз­мен­ных те­ле­ви­зо­ров; мо­биль­ных те­ле­фо­нов стан­дар­тов GSM, CDMA, 3G, WiMAX; но­ут­бу­ков, прин­те­ров и мно­го­функ­цио­наль­ных уст­ройств (напр., ска­нер плюс прин­тер); обо­ру­до­ва­ния для IP-те­ле­фо­нии и се­тей бес­про­вод­ной свя­зи 3-го и 4-го по­ко­ле­ний. На про­дук­ты ИТ при­хо­дит­ся ок. 30% объ­ё­ма экс­пор­та стра­ны (2007). Стои­мость экс­пор­та (млрд. долл.): по­лу­про­вод­ни­ков 39,0; уст­ройств бес­про­вод­ной свя­зи 30,5; дис­пле­ев с сен­сор­ным эк­ра­ном 16,9; ком­пь­ю­те­ров 13,8. До­ля РК на ми­ро­вом рын­ке мо­биль­ных те­ле­фо­нов со­став­ля­ет ок. 22% (2008; экс­порт мо­биль­ных те­ле­фо­нов – ок. 250 млн. шт.). РК – один из ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву ро­бо­то­тех­ни­ки (6-е ме­сто в ми­ре по стои­мо­сти из­де­лий, 2007), бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров (хо­ло­диль­ни­ков, мик­ро­вол­но­вых пе­чей, сти­раль­ных ма­шин, кон­ди­цио­не­ров, пы­ле­со­сов и др.).

Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли про­дук­ции элек­трон­ной пром-сти – «Samsung Group» и «LG Group». Объ­ём про­даж мо­биль­ных те­ле­фо­нов (вклю­чая ка­ме­ро­фо­ны и не­тбу­ки), из­го­тов­лен­ных на пред­при­яти­ях ком­па­ний груп­пы «Sam­sung», ок. 200 млн. шт. в 2008 (161 млн. шт., или ок. 16,4% стои­мо­сти про­даж мо­биль­ных те­ле­фо­нов на ми­ро­вом рын­ке в 2007), «LG Group» – ок. 100 млн. шт. (80,5 млн., или ок. 8,6% ми­ро­во­го рын­ка в 2007). Круп­ней­шие за­во­ды по про­из-ву мо­биль­ных те­ле­фо­нов рас­по­ло­же­ны в г. Ку­ми (пров. Сев. Кён­сан), а так­же в Ки­тае (ГЦП Тянь­цзинь, г. Шэнь­чжэнь в пров. Гу­ан­дун) и др. Часть мо­биль­ных те­ле­фо­нов про­из­во­дит­ся на пред­при­яти­ях, при­над­ле­жа­щих иностр. ком­па­ни­ям (напр., за­вод фин. ком­па­нии «Nokia» в г. Ма­сан, пров. Юж. Кён­сан).

Ве­ду­щая ком­па­ния груп­пы «Sam­sung» – кор­по­ра­ция «Samsung Electro­nics», один из гл. ми­ро­вых раз­ра­бот­чи­ков и про­из­во­ди­те­лей мо­ду­лей па­мя­ти, элек­трон­ных циф­ро­вых уст­ройств (в т. ч. те­ле­ви­зо­ров, мо­ни­то­ров, DVD-плее­ров, но­ут­бу­ков, прин­те­ров, пор­та­тив­ных раз­вле­ка­тель­ных уст­ройств), ЖК-дис­пле­ев, мо­биль­ных те­ле­фо­нов. Вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ное про­из-во по­лу­про­вод­ни­ко­вых уст­ройств (мик­ро­схем па­мя­ти и др.) в осн. со­сре­до­то­че­но в РК, про­из­водств. мощ­но­сти по вы­пус­ку элек­трон­ных при­бо­ров и обо­ру­до­ва­ния, дей­ст­вую­щих на ос­но­ве циф­ро­вых тех­но­ло­гий, рас­по­ло­же­ны гл. обр. в Ки­тае, а так­же Мек­си­ке, стра­нах Ев­ро­пы и Юго-Вост. Азии. Пред­приятия компании по из­го­тов­ле­нию ЖК-дис­пле­ев и ЖК-мо­ни­то­ров рас­по­ло­жены в г. Су­вон (пров. Кён­ги­до), а так­же в Венг­рии, Ма­лай­зии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Мек­си­ке, Ки­тае, Бра­зи­лии, Сло­ва­кии, Ин­дии, Вьет­на­ме, Таи­лан­де, Ис­па­нии. В Рос­сии (в Бо­ров­ском р-не Ка­луж­ской обл.) с 2008 ра­бо­та­ет за­вод «Samsung Electronics» по сбор­ке ЖК и плаз­мен­ных те­ле­ви­зо­ров с эк­ра­на­ми не­боль­ших раз­ме­ров (до 42 дюй­мов по диа­го­на­ли).

Ком­па­ния «LG Electronics», вхо­дя­щая в со­став «LG Group», – один из круп­ней­ших в ми­ре раз­ра­бот­чи­ков и про­из­во­ди­те­лей те­ле­фо­нов стан­дар­тов CDMA/GSM, оп­тич. но­си­те­лей ин­фор­ма­ции, DVD-про­иг­ры­ва­те­лей, ЖК и плаз­мен­ных те­ле­ви­зо­ров и сис­тем до­маш­них ки­но­те­ат­ров, кон­ди­цио­не­ров, сти­раль­ных ма­шин, хо­ло­диль­ни­ков и др. На 114 пред­при­яти­ях ком­па­нии и её до­чер­них струк­тур, на­хо­дя­щих­ся в разл. стра­нах ми­ра (в США, Гер­ма­нии, Ир­лан­дии, Ин­дии и др.), за­ня­то св. 82 тыс. чел. (2008).

Ком­па­ния «LG Display» (в со­ста­ве «LG Group») – один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей ЖК-дис­пле­ев, совм. с «LG Electronics» име­ет круп­ные про­из­водств. ком­плек­сы по из­го­тов­ле­нию ком­плек­тую­щих и сбор­ке ЖК-те­ле­ви­зо­ров в Пхад­жу (пров. Кён­ги­до), а так­же в Ки­тае (Нан­кин) и Поль­ше (Ко­бе­жи­це). Сре­ди круп­ных про­из­во­ди­те­лей элек­трон­ной про­дук­ции и бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров вы­де­ля­ют­ся так­же «Daewoo Electronics Corp.» (в со­ста­ве «Daewoo Group»; про­из-во хо­ло­диль­ни­ков, сти­раль­ных ма­шин, мик­ро­вол­но­вых пе­чей, а так­же ком­пь­ю­тер­ных мо­ни­то­ров и др.), «Cowon Systems, Inc.» (циф­ро­вые плее­ры под мар­кой «iAudio», раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния и др.), «ReignCom» (од­но из под­раз­де­ле­ний ком­па­нии спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке циф­ро­вых плее­ров, др. пор­та­тив­ной ау­дио- и ви­део­тех­ни­ки под мар­кой «iriver»), «VK Mobile» (вы­пуск мо­биль­ных те­ле­фо­нов).

Раз­ви­то про­из-во мед. обо­ру­до­ва­ния. В от­рас­ли дей­ст­ву­ют 1662 ком­па­нии, вы­пус­каю­щие св. 7 тыс. на­име­но­ва­ний из­де­лий (слож­ные ди­аг­но­стич. при­бо­ры и обо­ру­до­ва­ние, элек­трич. мас­са­жё­ры и мно­гое др.) на сум­му 1,7 млрд. долл. (2007).

Хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность. Про­из-во ми­нер. удоб­ре­ний ба­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке им­порт­но­го сы­рья (фос­фа­ты, ка­лий­ные со­ли, при­род­ный газ и др.). В струк­ту­ре про­из-ва пре­об­ла­да­ют на­ибо­лее эф­фек­тив­ные ком­плекс­ные удоб­ре­ния (азот­но-фос­фор­ные, фос­фор­но-ка­лий­ные, азот­но-фос­фор­но-ка­лий­ные). Экс­порт ми­нер. удоб­ре­ний 1257 тыс. т в 2007 (из них 63% – ком­плекс­ные, 35% – азот­ные, 2% – пр.); им­порт 1156 тыс. т (54% – азот­ные удоб­ре­ния, 42% – ка­лий­ные, 4% – пр.). Осн. цен­тры про­из-ва – ГЦП Се­ул (суль­фат ам­мо­ния, мо­че­ви­на, а так­же все ви­ды ком­плекс­ных удоб­ре­ний), ГЦП Уль­сан (мо­че­ви­на и др.), г. Пуч­хон в пров. Кён­ги­до (в осн. азот­но-фос­фор­но-ка­лий­ные удоб­ре­ния). Ве­ду­щие ком­па­нии – «Namhae Chemical Corp.», «Korea Fertilizer Co., Ltd.», «Kyunggi Chemicals, Co., Ltd.» и др.

Неф­те­хи­ми­че­ская пром-сть – важ­ней­шая от­расль хи­мич. ин­ду­ст­рии. Круп­ные неф­те­хи­мич. ком­плек­сы дей­ст­ву­ют близ го­ро­дов Уль­сан, Йо­су (пров. Юж. Чол­ла), Тэ­сан (пров. Юж. Чхунч­хон) и др. Про­из-во пла­ст­масс и син­те­тич. смол 10,75 млн. т (2007). Осн. ви­ды про­дук­ции – по­ли­эти­лен вы­со­кой и низ­кой плот­но­сти, по­ли­ви­нил­хло­рид, АБС-пла­стик (ак­ри­ло­нит­рил­бу­та­ди­ен­сти­рол), по­ли­про­пи­лен, по­ли­сти­рол. Экс­порт пла­ст­масс и син­те­ти­че­ских смол 6,04 млн. т (2007), им­порт – 135 тыс. т. Ве­ду­щие цен­тры про­из-ва – Йо­су (пред­при­ятие ком­па­нии «LG Chemical, Ltd.»), Тэ­сан («Honam Petrochemical Corp.» и «Sam­sung Atofina Co., Ltd.»), Кун­сан в пров. Сев. Чол­ла («SH Chemical Co., Ltd.»), Уль­сан («Korea Petrochemical Inc. Co., Ltd.»). Про­из-во сы­рья для по­лу­че­ния син­те­тич. во­ло­кон (ка­про­лак­там, ак­ри­ло­нит­рил, те­реф­та­ле­вая ки­сло­та, ди­ме­тил­те­реф­та­лат, эти­ленг­ли­коль) – 7350 тыс. т (2007). Экс­порт сы­рья 3519 тыс. т, им­порт – 662 тыс. т. Про­из-во не­ко­то­рых ви­дов син­те­тич. во­ло­кон (тыс. т, 2007): по­ли­эфир­ных 1240, ней­ло­но­вых 144, ак­ри­ло­вых 49. Осн. цен­тры про­из-ва – ГЦП Уль­сан (пред­при­ятия «Carpo Corp.», «Taekwang Industrial Co., Ltd.» и «SK Petrochemical Co., Ltd.»), Йо­су («Sam­nam Petrochemical Co., Ltd.»), Тэ­сан («Samsung Total Co., Ltd.»). Про­из-во син­те­тич. кау­чу­ка 683 тыс. т (2007); экс­порт – 461 тыс. т, им­порт – 45 тыс. т. Ве­ду­щие цен­тры про­из-ва – Тэ­сан (за­вод ком­па­нии «LG Chemical, Ltd.»), Чонд­жу в пров. Сев. Чол­ла («Hansol Chemience»), Йо­су («Kumho Petroche­mical»), Уль­сан («SK Energy»).

С раз­ви­ти­ем ав­то­мо­би­ле­строе­ния уве­ли­чи­ва­ет­ся зна­че­ние шин­ной пром-сти. Ли­дер от­рас­ли, ком­па­ния «Hankook Tire Co., Ltd.», по объ­ё­мам про­даж (3,7 млрд. долл.) за­ни­ма­ет 7-е ме­сто в ми­ре (2008). Ком­па­нии при­над­ле­жат за­во­ды в го­ро­дах Тэд­жон (мощ­но­стью 23 млн. шин в год) и Кым­сан (10 млн. шин) в пров. Юж. Чхунч­хон, а так­же два пред­при­ятия в Ки­тае и од­но в Венг­рии. Ком­па­ния по­став­ля­ет ав­то­мо­биль­ные ши­ны всем ав­то­про­из­во­ди­те­лям РК, а так­же на экс­порт, для сбо­роч­ных за­во­дов амер. кор­по­ра­ции «Ford Motor», герм. «Volks­wa­gen», япон. «Daihatsu», «Mitsu­bi­shi» и др.

Вто­рой круп­ный про­из­во­ди­тель шин – ком­па­ния «Kumho Tire Co. Inc.», за­ни­ма­ет 9-е ме­сто в ми­ре по стои­мо­сти про­даж (2,0 млрд. долл. в 2008), име­ет 6 за­во­дов (круп­ней­ший в ГЦП Кванд­жу), в т. ч. 3 в Ки­тае. В со­ста­ве ком­па­нии – до­чер­няя фир­ма по про­из-ву ак­ку­му­ля­то­ров. Шин­ные за­во­ды дей­ст­ву­ют в ГЦП Пу­сан (пред­при­ятие ком­па­нии «Nexen Tires Inc.», ко­то­рая так­же име­ет шин­ный за­вод в Ки­тае) и близ г. Над­жу в пров. Юж. Чол­ла («Daehan Tire In­dustries Co., Ltd.»).

Хи­ми­ко-фар­ма­цев­тич. и мик­ро­био­ло­гич. пром-сть в нач. 21 в. од­на из на­и­бо­лее бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся от­рас­лей эко­но­ми­ки стра­ны. Зна­чит. объ­ё­мы ин­ве­сти­ций (в т. ч. го­су­дар­ст­вен­ных) на­прав­ля­ют­ся на про­ве­де­ние НИОКР в об­лас­ти био­тех­но­ло­гий, соз­да­ния и ис­пы­та­ния но­вых ле­карст­вен­ных средств, ви­та­мин­ных пре­па­ра­тов, вак­цин, фер­мен­тов и др. Но­менк­ла­ту­ра вы­пус­кае­мой про­дук­ции на­счи­ты­ва­ет св. 26 тыс. на­име­но­ва­ний. По объ­ё­мам про­из-ва вак­цин (ок. 1,4% ми­ро­во­го про­из-ва, стои­мо­сть 9,7 млрд. долл., 2008) стра­на за­ни­ма­ет 11-е ме­сто в ми­ре. В от­рас­ли дей­ст­ву­ют 586 ком­па­ний, ве­ду­щие (объ­ём про­даж, 2007) – «Dong-A pharmacentical» (490 млн. долл.; пред­при­ятия в ГЦП Се­ул, г. Анян в пров. Кён­ги­до и на Ки­пре), «Hanmi Pharm. Co., Ltd.» (386 млн. долл.; за­во­ды в г. Си­хын в пров. Кён­ги­до, а так­же в Ки­тае и Япо­нии), «Yuhan Corp.» (371 млн. долл.; ве­ду­щее пред­при­ятие в г. Си­хын). Стои­мость экс­пор­та ле­карст­вен­ных средств, вак­цин, ви­та­ми­нов и др., а так­же ком­по­нен­тов для их из­го­тов­ле­ния – ок. 1 млрд. долл., объ­ём им­пор­та фар­ма­цев­тич. про­дук­ции – 3,7 млрд. долл. (2007).

Лёг­кая про­мыш­лен­ность раз­ви­ва­ет­ся в ус­ло­ви­ях жё­ст­кой кон­ку­рен­ции с то­ва­ра­ми из Ки­тая. В струк­ту­ре про­из-ва тек­стиль­ных из­де­лий пре­об­ла­да­ют тка­ни из син­те­тич. во­ло­кон, час­тич­но в сме­сях с на­ту­раль­ны­ми (пре­им. из им­порт­но­го сы­рья). Кон­ку­рен­то­спо­соб­ность швей­ной пром-сти под­дер­жи­ва­ет­ся в т. ч. за счёт про­из-ва от­но­си­тель­но до­ро­гих из­де­лий из вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ма­те­риа­лов с за­дан­ны­ми по­тре­би­тель­скими свой­ст­ва­ми, напр. т. н. циф­ро­вая оде­ж­да со встро­ен­ны­ми гад­же­та­ми (циф­ро­вые элек­трон­ные при­бо­ры, пре­дос­тав­ляю­щие разл. ин­фор­ма­цию – про­гноз по­го­ды, кур­сы ва­лют и т. д.). На внутр. рын­ке спро­сом поль­зу­ют­ся кор. нац. жен­ские кос­тю­мы «хан­бок». РК – один из ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей оде­ж­ды для спор­тив­ных еди­но­борств, вы­де­ля­ет­ся так­же про­из-вом и экс­пор­том па­ри­ков. Стои­мость экс­пор­та тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий 13,45 млрд. долл., им­пор­та – 8,91 млрд. долл. (2007). В экс­пор­те пре­об­ла­да­ют три­ко­таж, син­те­тич. тка­ни, го­то­вая оде­ж­да, зна­чит. до­лю со­став­ля­ют син­те­тич. во­лок­на, тка­ни и по­лу­фаб­ри­ка­ты, на­прав­ляе­мые на пред­при­ятия, соз­дан­ные юж.-кор. фир­ма­ми за ру­бе­жом (гл. обр. в Ки­тае). Гл. по­ку­па­те­ли тек­стиль­ной и швей­ной про­дук­ции – Ки­тай, стра­ны ЕС, США, Япо­ния. Вво­зят­ся гл. об­ра­зом де­шё­вые то­ва­ры, а так­же пред­ме­ты оде­ж­ды клас­са «люкс». Осн. по­став­щи­ки тек­стиль­ной и швей­ной про­дук­ции – Ки­тай, Япо­ния, США.

Тек­стиль­ные, швей­ные фаб­ри­ки и мас­тер­ские (гл. обр. мел­кие и сред­ние) со­став­ля­ют 14,2% об­ще­го чис­ла пром. пред­при­ятий стра­ны (2006). Один из гл. цен­тров от­рас­ли – ГЦП Тэ­гу (ок. 30 тыс. пред­при­ятий). Сре­ди ве­ду­щих ком­па­ний: «E-Land World Co., Ltd.» (в со­ста­ве «E-Land Group»; го­лов­ной офис в г. Чхо­нан, пров. Юж. Чхунч­хон) вы­пус­ка­ет разл. пред­ме­ты оде­ж­ды (ок. 60 брен­дов); «FnC Kolon Corp.» (г. Ква­чхон, пров. Кён­ги­до) – син­те­тич. во­лок­на, спор­тив­ная и по­все­днев­ная, дет­ская оде­ж­да и др.; «Namyeung L&F Co., Ltd.» (Се­ул) – жен­ское бе­льё, чу­лоч­но-но­соч­ные из­де­лия; «Culture Maker Co., Ltd.» («Mooto»; г. Пуч­хон; фи­лиа­лы в Рос­сии, Фран­ции, Нор­ве­гии, Ки­тае, Япо­нии и др.) – оде­ж­да и ин­вен­тарь для спор­тив­ных еди­но­борств; «Shinpung Tex­tiles Co.» и «Youngpoong Filltex» (ГЦП Тэ­гу) и др. В чис­ле круп­ных про­из­во­ди­те­лей обу­ви – ком­па­ния «Kumkang Shoe Manufacturing Co.» (Инч­хон).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. На до­лю РК при­хо­дит­ся 1,85% стои­мо­сти ми­ро­во­го про­из-ва аг­рар­ной про­дук­ции (2007; 11-е ме­сто в ми­ре). Рост аг­рар­но­го про­из-ва (в сред­нем ок. 2% в год в нач. 21 в.) сдер­жи­ва­ет­ся ог­ра­ни­чен­но­стью фон­дов с.-х. уго­дий. С нач. 1970-х гг., с рас­ши­ре­ни­ем гра­ниц гор. по­се­ле­ний и ин­ду­ст­ри­аль­ных зон, пло­ща­ди воз­де­лы­вае­мых зе­мель со­кра­ща­ют­ся. Пло­щадь с.-х. уго­дий – 18,6% тер­ри­то­рии стра­ны (1,82 млн. га в 2007; ок. 2,3 млн. га в нач. 1970-х гг.), в т. ч. па­хот­ные зем­ли – 16,6%, мно­го­лет­ние на­са­ж­де­ния – ок. 2%. Пло­щадь оро­шае­мых зе­мель 0,88 млн. га. Осн. мас­си­вы об­ра­ба­ты­вае­мых и оро­ша­емых зе­мель со­сре­до­то­че­ны на зап. и юж. при­бреж­ных рав­ни­нах. В струк­ту­ре зем­ле­поль­зо­ва­ния пре­об­ла­да­ют мел­кие кре­сть­ян­ские (фер­мер­ские) хо­зяй­ст­ва.

Гл. про­до­воль­ст­вен­ная куль­ту­ра – рис, воз­де­лы­ва­ни­ем ко­то­ро­го за­ни­ма­ет­ся св. 1/2 юж.-кор. ферм. С нач. 1990-х гг. хо­зяй­ст­ва аг­рар­но­го сек­то­ра пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ют по­треб­но­сти стра­ны в ри­се. Пло­щадь по­се­вов ри­са 1,08 млн. га (2007), сбор не­очи­щен­но­го ри­са ок. 5,9 млн. т в 2007 (6,4 млн. т в 2005). Рис по­треб­ля­ет­ся гл. обр. внут­ри стра­ны, т. к. не­спо­со­бен кон­ку­ри­ро­вать на внеш­нем рын­ке из-за вы­со­кой се­бе­стои­мо­сти про­из-ва (по­став­ля­ет­ся гл. обр. в КНДР). Ве­ге­та­ци­он­ный пе­ри­од ри­са в осн. сов­па­да­ет с пе­рио­дом мус­сон­ных до­ж­дей (ко­нец ию­ня – на­ча­ло сен­тяб­ря), что по­зво­ля­ет в на­ча­ле мар­та – се­ре­ди­не ию­ня вы­ра­щи­вать на оро­шае­мых зем­лях (до за­ли­ва их во­дой под рис) яч­мень, пше­ни­цу и не­ко­то­рые ово­щи. На б. ч. бо­гар­ных зе­мель со­би­ра­ют 2 уро­жая в год. Сна­ча­ла се­ют яч­мень, ре­же пше­ни­цу, вслед за их убор­кой вы­се­ва­ют су­хо­доль­ный рис, про­со, сор­го, ку­ку­ру­зу, бо­бо­вые. Сбор всех зер­но­вых и зер­но­бо­бо­вых куль­тур – 6,27 млн. т (2007). Ок. 40% по­треб­ляе­мо­го яч­ме­ня, осн. часть ку­ку­ру­зы, пше­ни­цы и со­евых бо­бов вво­зят­ся из др. стран (гл. обр. из США, Ки­тая и Ав­ст­ра­лии). Рас­тут пло­ща­ди по­се­вов мас­лич­ных куль­тур – кун­жу­та, ара­хи­са, рап­са и др.; сбор се­мян мас­лич­ных 36 тыс. т в 2007 (из них кун­жут – 41%, ара­хис – 18%). Сре­ди тех­нич. куль­тур на юге стра­ны воз­де­лы­ва­ют та­бак (сбор ли­сть­ев 35,5 тыс. т в 2007), хлоп­чат­ник (осн. часть по­треб­но­стей в хлоп­ке по­кры­ва­ет­ся за счёт им­пор­та) и др. Ово­щи вы­ра­щи­ва­ют по­все­ме­ст­но. Сбор ово­щей 11,22 млн. т (2007), вклю­чая ка­пус­ту (27%), реп­ча­тый лук (12%), кар­то­фель (6%). Сбор пло­дов и ягод со­ста­вил 2578 тыс. т, в т. ч. ар­бу­зов – ок. 30%, ман­да­ри­нов – 24%, груш и яб­лок – по 16%. Экс­порт пер­си­ков 11,46 тыс. т в 2006 (в осн. в США, Ка­на­ду, на о. Тай­вань, в Ин­до­не­зию), ман­да­ри­нов – 4,66 тыс. т, яб­лок – 3,73 тыс. т (на о. Тай­вань, в Син­га­пур, Япо­нию и др.).

Жи­вот­но­вод­ст­во – наи­бо­лее бы­ст­ро раз­ви­ваю­щая­ся от­расль с.х-ва. Осн. часть про­дук­ции про­из­во­дят совр. жи­вот­но­водч. ком­плек­сы. На кре­сть­ян­ских под­ворь­ях тра­ди­ци­он­но вы­ра­щи­ва­ют сви­ней, коз, до­маш­нюю пти­цу. По­го­ло­вье (тыс., 2007): сви­ней 9850, круп­но­го ро­га­то­го ско­та 2580, коз 527, ло­ша­дей 22; кур и цы­п­лят 121000, уток 8600, ин­де­ек 15, гу­сей и це­са­рок 9. Раз­ви­то пче­ло­вод­ст­во (2125 тыс. пче­ли­ных уль­ев). В 2007 про­из­ве­де­но: яиц ку­ри­ных 9,9 млрд. шт., яиц др. до­маш­ней пти­цы 356 млн. шт.; мя­са (тыс. т) – ку­ри­но­го 525, до­маш­них уток 71, а также сви­ни­ны 915, го­вя­ди­ны 237, коз­ля­ти­ны 2,9; мо­ло­ка (тыс. т) – цель­но­го ко­ро­вье­го 2140, ко­зье­го 5. Про­из-во пче­ли­но­го мё­да – 25 тыс. т, ко­ко­нов ту­то­во­го шел­ко­пря­да – 3 т.

За­го­тов­ка дре­ве­си­ны с сер. 1990-х гг. ре­ше­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва ог­ра­ни­че­на объ­ё­мом в 1,5 млн. м3 в год. По­треб­но­сти в де­ло­вом ле­се и пи­ло­ма­те­риа­лах в осн. удов­ле­тво­ря­ют­ся за счёт им­пор­та. Экс­порт­ное зна­че­ние име­ет сбор лес­ных гри­бов и пло­дов каш­та­на.

Ры­бо­лов­ст­во и вод­ные про­мыс­лы – тра­ди­ци­он­но важ­ная от­расль юж.-кор. эко­но­ми­ки. В ра­цио­не пи­та­ния жи­те­лей стра­ны ок. 1/2 жи­вот­ных бел­ков при­хо­дит­ся на до­лю про­дук­тов из ры­бы и мол­лю­сков, ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся в пи­щу бо­га­тые ви­та­ми­на­ми и мик­ро­эле­мен­та­ми мор. во­до­рос­ли. Улов ры­бы и до­бы­ча мо­ре­про­дук­тов 1764 тыс. т (2006). Мор. про­мы­сло­вые ры­бы при­бреж­ных вод – лож­ный пал­тус, тём­ный окунь, ке­фаль-ло­бан и др.; во внутр. во­до­ёмах ло­вят 11 ви­дов пре­сно­вод­ных рыб (угорь япон­ский, ко­сат­ка-скри­пун, карп и др.). До­бы­ва­ют 11 ви­дов мол­лю­сков (ги­гант­ская уст­ри­ца, жем­чуж­ни­ца обык­но­вен­ная, ми­дия бле­стя­щая, гре­бе­шок при­мор­ский и др.), 6 раз­но­вид­но­стей во­до­рос­лей [зе­лё­ные ро­да кау­лер­па, крас­ные но­ри (пор­фи­ра), чёр­ные хид­зи­ки, ла­ми­на­рия и др.], ра­ко­об­раз­ных (пре­им. ки­тай­ская бе­лая и япон­ская тиг­ро­вая кре­вет­ки, а так­же неск. ви­дов кра­бов). РК име­ет со­гла­ше­ния на пра­во ло­ва ры­бы и до­бы­чи мо­ре­про­дук­тов в при­бреж­ных во­дах ря­да стран (в т. ч. Рос­сии). Ок. 1/3 уло­ва ры­бы и до­бы­чи мо­ре­про­дук­тов при­хо­дит­ся на океа­нич. лов (ту­нец, мор­ской угорь, скум­брия, став­ри­да, кам­ба­ла, каль­ма­ры и др.).

Про­из-во про­дук­ции ак­ва­куль­ту­ры 1279 тыс. т (стои­мо­стью 1688 млн. долл.), в т. ч. пре­сно­вод­ной – 26 тыс. т (2006). В струк­ту­ре про­дук­ции мор. ак­ва­куль­ту­ры ок. 55% со­став­ля­ют во­до­рос­ли (ва­ка­ме, но­ри, хид­за­ки, ком­бу), 35% – мол­лю­ски (уст­ри­цы, ми­дии и др.), 9,8% – ры­ба, 0,2% – кре­вет­ки. Ок. 95% пре­сно­вод­ной про­дук­ции при­хо­дит­ся на ры­бу (угорь, фо­рель, сом, го­лец, карп), 4,9% – мол­лю­ски, 0,1% – ра­ко­об­раз­ные. Ок. по­ло­ви­ны про­дук­ции от­рас­ли (во­до­рос­ли, ры­ба, мол­лю­ски и про­дук­ты их пе­ре­ра­бот­ки) экс­пор­ти­ру­ет­ся. Осн. по­ку­па­те­ли – Ки­тай, Япо­ния, США, стра­ны ЕС. Им­порт ры­бы и мо­ре­про­дук­тов (из Ки­тая, Рос­сии, США, Япо­нии и Вьет­на­ма) и их пе­ре­ра­бот­ка, в т. ч. для по­сле­дую­ще­го ре­экс­пор­та. Осн. ры­бо­лов­ные пор­ты, фер­мы мор. ак­ва­куль­ту­ры и пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия от­рас­ли скон­цен­три­ро­ва­ны на по­бе­ре­жь­ях о. Чед­жу­до, про­вин­ций Юж. Чол­ла, Юж. Кён­сан и Юж. Чхунч­хон.

Сфе­ра ус­луг. Cамый круп­ный сек­тор эко­но­ми­ки; важ­ней­шие от­рас­ли: кре­дит­но-фи­нан­со­вая дея­тель­ность и стра­хо­вое де­ло, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­ществ. пи­та­ние, гос­ти­нич­ное де­ло и бы­то­вые ус­лу­ги, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью, а так­же транс­порт и связь, адм. ус­лу­ги (вклю­чая обо­ро­ну), об­ра­зо­ва­ние, здра­во­охра­не­ние и др. Опе­ре­жаю­щи­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся ин­фор­мац. ин­фра­струк­ту­ра.

Сис­те­ма кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний вклю­ча­ет 14 ком­мерч. бан­ков (из них 8 нац. мас­шта­ба), имею­щих ок. 5 тыс. фи­лиа­лов по всей стра­не. Го­лов­ные офи­сы ве­ду­щих бан­ков рас­по­ло­же­ны в Се­уле: Kookmin Bank, Woori Bank, Hana Bank, Sinhan Bank и др. Здесь на­хо­дят­ся Банк Ко­реи (Bank of Korea), вы­пол­няю­щий функ­ции центр. бан­ка стра­ны (стои­мость его зо­ло­то­ва­лют­ных ре­зер­вов 202,1 млрд. долл., кон. 2008), осн. пред­ста­ви­тель­ст­ва и фи­лиа­лы ве­ду­щих за­ру­беж­ных фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний. Под кон­тро­лем го­су­дар­ст­ва дей­ст­ву­ют 5 т. н. спе­циа­ли­зир. бан­ков: Банк раз­ви­тия Ко­реи (Korea Development Bank), Пром. банк Ко­реи (Industrial Bank of Korea), Экс­порт­но-им­порт­ный банк Ко­реи (Export-Import Bank of Korea) и др. Тор­ги цен­ны­ми бу­ма­га­ми (ак­ция­ми, об­ли­га­ция­ми, фью­чер­са­ми) осу­ще­ст­в­ля­ет Кор. бир­жа (Korea Exchange, KRX; го­лов­ной офис в г. Пу­сан, тор­го­вые пло­щад­ки в Се­уле и Пу­са­не), соз­дан­ная в 2005 в ре­зуль­та­те слия­ния бирж Ko­rea Stock Exchange, Korea Futures Ex­change и KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotations).

Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ют­ся рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги. В 2007 стра­ну по­се­ти­ло ок. 6,5 млн. иностр. ту­ри­стов (6,1 млн. чел. в 2006, 173 тыс. чел. в 1970). Боль­шин­ст­во ту­ри­стов при­ез­жа­ют из Япо­нии (34,7%), Ки­тая (21,8%, в т. ч. с о. Тай­вань 5,2%), США (11,0%) и стран ЕС (8,7%). До­хо­ды от иностр. ту­риз­ма со­ста­ви­ли 5,23 млрд. долл., из ко­то­рых на де­ло­вой ту­ризм при­хо­ди­лось 2,31 млрд. долл. Иностр. ту­ри­сты при­бы­ва­ют в стра­ну гл. обр. че­рез ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Инч­хо­на.

Транс­порт. РК рас­по­ла­га­ет хо­ро­шо раз­ви­той се­тью совр. транс­порт­ных ком­му­ни­ка­ций. Гру­зо­обо­рот ж.-д. транс­пор­та 10,93 млрд. т·км (2007), за год по же­лез­ным до­ро­гам стра­ны пе­ре­ве­зе­но 45 млн. т мас­со­вых гру­зов. Пас­са­жи­ро­обо­рот 31,6 млрд. пас­са­жи­ро-ки­ло­мет­ров, пе­ре­ве­зе­но 980 млн. чел. Сеть же­лез­ных до­рог име­ет стан­дарт­ную ши­ри­ну ко­леи (1435 мм), объ­е­ди­ня­ет 79 мар­шру­тов и име­ет про­тя­жён­ность 3381 км, из них 1843 км элек­три­фи­ци­ро­ва­но (2008). Гл. центр ж.-д. со­об­ще­ний – Се­ул. Дей­ст­ву­ет ско­ро­ст­ная же­лез­ная до­ро­га Се­ул – Тэд­жон – Тэ­гу – Кёнд­жу – Пхо­хан – Пу­сан, с от­ветв­ле­ни­ем Тэд­жон – Кванд­жу – Мокп­хо; на пе­ре­го­нах ско­рость дви­же­ния пас­са­жир­ских ж.-д. экс­прес­сов – ок. 300 км/час. Мет­ро­по­ли­тен в го­ро­дах Се­ул, Пу­сан, Тэ­гу, Инч­хон, Тэд­жон и Кванд­жу.

Про­тя­жён­ность ав­то­мо­биль­ных до­рог 103,0 тыс. км (2008), в т. ч. с твёр­дым по­кры­ти­ем 80,6 тыс. км (вклю­чая 3,4 тыс. км ско­ро­ст­ных мно­го­по­лос­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, со­еди­няю­щих все круп­ные го­ро­да стра­ны). На 1000 жит. при­хо­дит­ся 329 ав­то­мо­би­лей.

Дли­на ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов 2250 км (2008), в т. ч. про­тя­жён­ность га­зо­про­вод­ной сис­те­мы 1423 км, неф­те­про­дук­то­про­вод­ной (вклю­ча­ет транс­ко­рей­ский тру­бо­про­вод Пхо­хан, пров. Сев. Кён­сан, – Ый­джон­бу, пров. Кён­ги­до) – 827 км.

Мор. транс­порт обес­пе­чи­ва­ет осн. часть ме­ж­ду­нар. гру­зо­вых пе­ре­во­зок. Гру­зо­обо­рот круп­ней­ших мор. пор­тов (2007): Пу­сан (243 млн. т и 13 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ; в т. ч. об­слу­жи­ва­ет осн. часть гру­зо­пе­ре­во­зок ме­ж­ду РК и Япо­ни­ей); Кванъ­ян, пров. Юж. Чол­ла (198 млн. т и 1,7 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ); Уль­сан (169 млн. т); Инч­хон (138 млн. т и ок. 1,7 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ; спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на гру­зо­пе­ре­воз­ках с пор­та­ми Ки­тая); Пхо­хан, пров. Сев. Кён­сан (62 млн. т). Па­ром­ное со­об­ще­ние свя­зы­ва­ет Пу­сан с япон. пор­та­ми Си­мо­но­се­ки, Фу­куо­ка, Оса­ка, а также с портами ост­ровов Цу­си­ма; Инч­хон – с кит. пор­та­ми Да­лянь (Дальний), Тянь­цзинь, Вэй­хай, Цин­дао и др., порт Сок­чхо – с пос. За­ру­би­но и Вла­ди­во­сто­ком (При­мор­ский край). Внутр. па­ром­ное со­об­ще­ние: Пу­сан – Чед­жу­до, Пхо­хан – Ул­лын­до, Ин­ч­хон – Мокп­хо и др. Под фла­гом РК за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 812 мор. тор­го­вых су­дов (из них 31 суд­но при­над­ле­жит иностр. су­дов­ла­дель­цам; 2008), в т. ч. 226 су­хо­гру­зов, 212 бал­ке­ров, 133 тан­ке­ра для пе­ре­воз­ки хи­ми­ка­тов, 80 кон­тей­не­ро­во­зов, 61 неф­те­на­лив­ной тан­кер, 33 суд­на для пе­ре­воз­ки СПГ; 363 юж.-кор. мор. тор­го­вых суд­на хо­дят под фла­га­ми др. стран (гл. обр. Па­на­мы).

Авиац. транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет осн. часть ме­ж­ду­нар. пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок. В стра­не 105 аэ­ро­пор­тов (2007), в т. ч. 68 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты – Инч­хон (31,2 млн. пас­са­жи­ров и 2,6 млн. т гру­зов, 2007), Ким­пхо (близ Се­ула; 13,8 млн. чел. и 249 тыс. т), Чед­жу (пров. Чед­жу­до; 12,3 млн. чел.), Ким­хэ (близ Пу­са­на; 7,4 млн. чел.), Му­ан (пров. Юж. Чол­ла), Янъ­ян (пров. Кан­вон­до). Раз­ви­тая сеть внутр. авиа­ли­ний свя­зы­ва­ет 15 круп­ней­ших го­ро­дов стра­ны. Круп­ные аэ­ро­пор­ты в Тэ­гу и Чхон­д­жу (пров. Сев. Чхунч­хон). Ве­ду­щие авиа­ком­па­нии – «Korean Air» и «Asian Airlines».

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та 728,3 млрд. долл. (2007), в т. ч. экс­порт со­став­ля­ет 371,5 млрд. долл., им­порт – 356,8 млрд. долл. В струк­ту­ре то­вар­но­го экс­пор­та важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют: про­дук­ция элек­трон­ной и элек­тро­тех­нич. пром-сти (по­лу­про­вод­ни­ки, те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ние, ком­пь­ю­те­ры, элек­тро­бы­то­вые при­бо­ры и др.); ав­то­мо­би­ли, их де­та­ли, уз­лы и аг­ре­га­ты; мор. су­да; неф­те­про­дук­ты; пла­ст­мас­сы и син­те­тич. смо­лы; сталь­ной про­кат. Гл. им­пор­тё­ры то­ва­ров из РК (2007): Ки­тай (вклю­чая Сян­ган; 27,1%), США (12,4%), Япо­ния (7,1%). Важ­ней­шие ста­тьи им­пор­та: разл. ви­ды пром. и транс­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния, элек­трон­ные при­бо­ры и ком­по­нен­ты, нефть, сталь, про­дук­ты ор­га­нич. хи­мии, в т. ч. пла­ст­мас­сы. Гл. по­став­щи­ки то­ва­ров в РК (2007): Ки­тай (17,7%), Япо­ния (15,8%), США (10,5%), Сау­дов­ская Ара­вия (5,9%).

Автор(ы) раздела: С. А. Го­ро­хов, Е. Н. Сам­бу­ро­ва.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) РК со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС (все­го 687 тыс. чел.; 2008), а так­же вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ний (4,5 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 26,9 млрд. долл. (2007).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся пре­зи­дент стра­ны, при нём дей­ст­ву­ет выс­ший кон­суль­та­тив­ный ор­ган в сфе­ре во­ен. управ­ле­ния – Со­вет нац. безо­пас­но­сти. Не­по­средств. ру­ко­во­дство ВС осу­ще­ст­в­ля­ют мин. обо­ро­ны и под­чи­нён­ные ему пред­се­да­тель К-та на­чаль­ни­ков шта­бов (КНШ), ко­ман­дую­щие ви­да­ми ВС и зам. ко­ман­дую­ще­го Объ­еди­нён­ным амер.-юж­но­кор. ко­ман­до­ва­ни­ем (ОАЮК) от РК (ко­ман­дую­щий ОАЮК – во­ен­но­слу­жа­щий США). Мин. обо­ро­ны ве­да­ет бюд­жет­но-фи­нан­со­вы­ми во­про­са­ми, кад­ро­вой по­ли­ти­кой, за­ни­ма­ет­ся про­бле­ма­ми мо­би­ли­зац. го­тов­но­сти, раз­ви­ти­ем во­ен. нау­ки и др. КНШ – в мир­ное вре­мя выс­ший ор­ган опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния ВС, ко­то­рое осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез ко­ман­дую­щих ви­да­ми ВС. С на­ча­лом воо­руж. кон­флик­та ВС РК пе­ре­да­ют­ся под управ­ле­ние ОАЮК.

СВ (560 тыс. чел., вклю­чая 140 тыс. во­ен­но­слу­жа­щих сроч­ной служ­бы) со­став­ля­ют ос­но­ву ВС и ор­га­ни­за­ци­он­но вклю­ча­ют 3 шта­ба по­ле­вых ар­мий, ко­ман­до­ва­ния (спец. сил, обо­ро­ны сто­ли­цы, ар­мей­ской авиа­ции), в со­ста­ве ко­то­рых – 10 ар­мей­ских кор­пу­сов; 5 мо­то­пе­хот­ных, 17 пех. ди­ви­зий; 14 бри­гад (7 спец. на­зна­че­ния, 1 ар­тил­ле­рий­ская, 3 по­гра­нич­ные, 3 зе­нит­ные ар­тил­ле­рий­ские), 5 ди­ви­зио­нов ЗУР, 3 ди­ви­зио­на так­тич. ра­кет. Ре­зерв: штаб ар­мии и 23 пех. ди­ви­зии. На воо­ру­же­нии: 12 ПУ так­тич. ра­кет, св. 2,3 тыс. тан­ков, св. 2 тыс. БМП, ок. 2,5 тыс. БТР, св. 3,5 тыс. ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии, ок. 1,1 тыс. са­мо­ход­ных гау­биц, 185 РСЗО, 6 тыс. ми­но­мё­тов, 600 зе­нит­ных арт. ус­та­но­вок, св. 310 ПУ ЗРК, ок. 1,4 тыс. ПЗРК, св. 1,2 тыс. ПУ ПТУР, 424 вер­то­лё­та (в т. ч. 87 бое­вых).

ВВС (64 тыс. чел.) све­де­ны в 4 ко­ман­дова­ния (опе­ра­ций, юж. бое­вое, ты­ла, учеб­ное), в со­ста­ве ко­то­рых – авиац. кры­лья (ис­тре­би­тель­ное, ис­тре­би­тель­ное ПВО, ра­дио­тех­нич. ПВО, транс­порт­ное), а так­же отд. авиац. груп­пы и эс­кад­ри­льи. На воо­ру­же­нии со­сто­ят: 555 бое­вых, 67 раз­ве­ды­ват., 34 транс­порт­ных и 167 учеб­ных са­мо­лё­тов; 28 вер­то­лё­тов; св. 100 бес­пи­лот­ных ЛА. Осн. во­ен.-возд. ба­зы: Кванд­жу, Кун­сан, Осан, Тэ­гу, Пхо­хан.

ВМС (63 тыс. чел., в т. ч. 19 тыс. во­ен­но­слу­жа­щих сроч­ной служ­бы) све­де­ны в ко­ман­до­ва­ния (бое­вое, мор. пе­хо­ты, учеб­ное, ты­ло­вое), 3 фло­та и эс­кад­ры (9 – над­вод­ных, 2 – мин­но-траль­ных ко­раб­лей, 2 – бе­ре­го­вой обо­ро­ны). На во­ору­же­нии ВМС на­хо­дят­ся 20 ПЛ (в т. ч. 11 сверх­ма­лых), 9 эс­мин­цев УРО, 28 кор­ве­тов, 1 мин­ный за­гра­ди­тель, ок. 28 де­сант­ных ка­те­ров (в т. ч. 8 транс­порт­но-де­сант­ных). Авиа­ция ВМС све­де­на в авиац. кры­ло, в его со­ста­ве – 8 бое­вых са­мо­лё­тов, 8 – ба­зо­вой пат­руль­ной авиа­ции и 5 – транс­порт­ных; ок. 40 вер­то­лё­тов. Мор. пе­хо­та (28 тыс. чел.) вклю­ча­ет 2 ди­ви­зии и бри­га­ду, на воо­ру­же­нии ко­то­рых – 60 тан­ков, 102 пла­ваю­щих БТР, ору­дия по­ле­вой ар­тил­ле­рии и ПУ про­ти­во­ко­ра­бель­ных ра­кет. Кро­ме то­го, име­ет­ся мор. по­ли­ция (ок. 4,5 тыс. чел.), на её воо­ру­же­нии на­хо­дят­ся 4 пат­руль­ных ко­раб­ля, 77 пат­руль­ных ка­те­ров, 5 спа­са­тель­ных су­дов и 9 вер­то­лё­тов. Осн. во­ен.-мор. ба­зы и пунк­ты ба­зи­ро­ва­ния: Чин­хэ (там же штаб и осн. учеб­ные за­ве­де­ния ВМС), Тон­хэ, Пхёнт­хэк, Инч­хон, Пу­сан, Мокп­хо, Пхо­хан, Уль­сан, Чед­жу.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по при­зы­ву. Про­дол­жи­тель­ность сроч­ной служ­бы в СВ 26 мес, в ВВС и ВМС 30 мес. Офи­цер­ские кад­ры го­то­вят­ся в осн. в нац. учеб­ных за­ве­де­ни­ях. В РК дис­ло­ци­ру­ет­ся груп­пи­ров­ка амер. войск (св. 30 тыс. чел.; 2008), ис­поль­зую­щая ок. 230 во­ен. объ­ек­тов.

Автор раздела: В. Д. Не­стёр­кин.

Здра­во­охра­не­ние

В РК на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 160 вра­чей, 190 лиц ср. мед. пер­со­на­ла и аку­ше­рок, 30 сто­ма­то­ло­гов, 110 фар­ма­цев­тов (2005). На­счи­ты­ва­ет­ся 2082 боль­ни­цы (2006), 41387 боль­нич­ных ко­ек (гос. сек­тор – 39,3%, ча­ст­ный – 60,7%) (2007). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 5,9% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 53%, ча­ст­ный сек­тор – 47%) (2005). Пра­во­вое ре­гу­лиро­ва­ние здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей (1948), за­ко­на­ми о без­о­пас­но­сти и здо­ро­вье на про­из-ве (1995), о про­фи­лак­ти­ке за­раз­ных за­бо­ле­ва­ний (1995), об ук­ре­п­ле­нии здо­ро­вья на­ции (1995), о мед. по­мо­щи (1995), о мед. стра­хо­ва­нии (1995), о мед. тех­но­ло­ги­ях (1995), о здра­во­охра­не­нии (1995), о цен­трах здо­ро­вья (1995), о био­эти­ке и безо­пас­но­сти (2005). Мед. по­мощь в осн. ока­зы­ва­ют в ча­ст­ных мед. уч­ре­ж­де­ни­ях. Здра­во­охра­не­ние на­прав­ле­но на вне­дре­ние сис­те­мы т. н. не­пре­рыв­ной под­держ­ки здо­ро­вья, раз­ви­тие мед. пром-сти, пе­ре­смотр за­ко­но­да­тель­ст­ва по здра­во­охра­не­нию и сис­те­мы его управ­ле­ния. Гос. сис­те­ма стра­хо­ва­ния (ох­ва­ты­ва­ет 96,3% нас.) (2006) и нац. про­грам­ма «Ме­ди­кал Эйд» (об­слу­жи­ва­ние ве­те­ра­нов и пен­сио­не­ров) под­чи­ня­ют­ся Мин-ву здра­во­охра­не­ния. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции: грипп, па­ра­зи­тар­ные бо­лез­ни; ту­бер­ку­лёз (73,2 слу­чая на 100 тыс. жит.) (2006). Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: зло­ка­чест­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния, це­реб­ро­ва­ску­ляр­ные, сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, диа­бет, транс­порт­ный трав­ма­тизм. Ку­рор­ты – Кёнд­жу, Чун­мун; зо­на от­ды­ха, ту­риз­ма, мор. ку­па­ний и вод­но­го спор­та – о. Чед­жу­до.

Автор раздела: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

Олим­пий­ский к-т ос­но­ван в 1946, при­знан МОК в 1947. Все­го на Олим­пий­ских иг­рах (1948–2008) спорт­сме­ны РК за­вое­ва­ли 215 ме­да­лей (68 зо­лотых, 74 се­реб­ря­ные и 73 брон­зо­вые). В 1948 (Лон­дон) спорт­сме­ны РК де­бю­ти­ро­ва­ли на Олим­пий­ских иг­рах и за­вое­ва­ли 2 брон­зо­вые ме­да­ли: по од­ной в бок­се (51 кг) и тя­жё­лой ат­ле­ти­ке (до 75 кг). Пер­вую зо­ло­тую олим­пий­скую ме­даль вы­иг­рал в 1976 (Мон­ре­аль) бо­рец воль­но­го сти­ля Ян Джун Мо в ве­со­вой ка­те­го­рии до 62 кг. Наи­боль­шее чис­ло на­град спорт­сме­ны РК вы­иг­ра­ли на Олим­пий­ских иг­рах в 1988 (Се­ул) – 33 ме­да­ли (12 зо­ло­тых, 10 се­реб­ря­ных, 11 брон­зо­вых) и в 2008 (Пе­ки­н) – 31 ме­даль (13, 10, 8).

Наи­бо­лее ус­пеш­ные олим­пий­ские ви­ды спор­та для РК: бад­мин­тон, бейс­бол, бокс, борь­ба гре­ко-рим­ская и воль­ная, дзю­до, ганд­бол, на­столь­ный тен­нис, стрель­ба из лу­ка, тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, тхе­к­вон­до, хок­кей на тра­ве. На Олим­пий­ских иг­рах в 2008 (Пе­ки­н) кор. спорт­сме­ны вы­иг­ра­ли в стрель­бе из лу­ка 5 ме­да­лей (2 зо­ло­тые, 2 се­реб­ря­ные, 1 брон­зо­вую), в дзю­до – 4 (1, 2, 1), в бад­мин­то­не – 3 (1, 1, 1), в на­столь­ном тен­ни­се – 2 брон­зо­вые, в тхе­к­вон­до – 4 зо­ло­тые; сбор­ная ко­ман­да по бейс­бо­лу вы­иг­ра­ла в фи­на­ле у ко­ман­ды Ку­бы и др. Наи­боль­ше­го ус­пе­ха до­би­лись: Пак Тхэ Хван, вы­иг­рав­ший зо­ло­тую (400 м) и се­реб­ря­ную (200 м) ме­да­ли в пла­ва­нии воль­ным сти­лем; Джин Джон О в стрель­бе из пис­то­ле­та так­же стал об­ла­да­те­лем зо­ло­той (50 м) и се­реб­ря­ной (10 м) ме­да­лей; бад­мин­то­ни­ст­ка Ли Хё Джун вы­иг­ра­ла зо­ло­тую (в мик­сте) и се­реб­ря­ную (в пар­ном раз­ря­де) ме­да­ли.

На Олим­пий­ских зим­них иг­рах спорт­сме­ны РК (1948–2006) удо­стое­ны 31 ме­да­ли (17 зо­ло­тых, 8 се­реб­ря­ных, 6 брон­зо­вых), в т. ч. 29 на­град за­во­ё­ва­но в со­стя­за­ни­ях по шорт-тре­ку и 2 ме­да­ли (се­реб­ря­ная и брон­зо­вая) – в ско­ро­ст­ном бе­ге на конь­ках. На Олим­пий­ских зим­них иг­рах в 2006 (Ту­ри­н) Ан Хюн Су вы­иг­рал 3 зо­ло­тые и 1 брон­зо­вую ме­дали по шорт-тре­ку.

Один из са­мых по­пу­ляр­ных ко­манд­ных ви­дов спор­та в стра­не – фут­бол. Ко­ман­да РК – мно­го­крат­ный чем­пи­он разл. со­стя­за­ний в Азии, в т. ч. Куб­ка Азии (1956 и 1960); уча­ст­ник ря­да чем­пио­на­тов ми­ра и 8 Олим­пи­ад. В 1994–95 сбор­ную ко­ман­ду РК тре­ни­ро­вал А. Ф. Бы­шо­вец.

Ко­ман­да «Су­вон Сам­сунг Блуу­ингс» в 1998 вы­иг­ра­ла ази­ат. Ку­бок об­ла­да­те­лей куб­ков, в 2001 и 2002 – Ку­бок ази­ат. чем­пио­нов.

В 2002 в РК и Япо­нии про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по фут­бо­лу, на ко­то­ром сбор­ная РК под рук. ни­дерл. тре­не­ра Г. Хид­дин­ка за­ня­ла 4-е ме­сто. Луч­шие фут­бо­ли­сты РК: Хон Мён Бо (уча­ст­ник 4 чем­пио­на­тов ми­ра, ре­корд­смен по чис­лу мат­чей за сбор­ную – 135), Ча Бум Кун (луч­ший бом­бар­дир в ис­то­рии сбор­ной – 55 го­лов, с ус­пе­хом вы­сту­пал в чем­пио­на­те ФРГ, об­ла­да­тель Куб­ка УЕФА в 1980 и в 1988).

В 1945 ос­но­ва­на тен­нис­ная ас­со­циа­ция РК; в стра­не за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но ок. 2 млн. иг­ро­ков, по­строе­но ок. 10 тыс. кор­тов. Сбор­ная РК ре­гу­ляр­но уча­ст­ву­ет в со­рев­но­ва­ни­ях на Ку­бок Дэ­ви­са и Ку­бок Фе­де­ра­ции. По­пу­ля­ри­за­ции тен­ни­са в стра­не спо­соб­ст­во­ва­ло воз­вра­ще­ние это­го ви­да спор­та в олим­пий­скую про­грам­му на Олим­пиа­де в Се­уле (1988).

В 2005 и 2007 в Чхан­во­не со­стоя­лись эта­пы Куб­ка ми­ра по стрель­бе; в февр. 2009 в Пхёнч­ха­не – чем­пио­нат ми­ра по би­ат­ло­ну. Фи­гу­рист­ка Ким Ю На впер­вые в ис­то­рии юж.-кор. спор­та по­бе­ди­ла на чем­пио­на­те ми­ра (Лос-Анд­же­лес, 2009) в оди­ноч­ном ка­та­нии.

Автор раздела: В. И. Лин­дер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры.

Управ­ле­ние сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во об­ра­зо­ва­ния и раз­вития люд­ских ре­сур­сов. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет (2008): до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей 4–6 лет (не­обя­за­тель­ное), обя­за­тель­ное 9-лет­нее (с 1969) об­ра­зо­ва­ние для де­тей от 7 до 12 лет (6-лет­нее на­чаль­ное и 3-лет­нее не­пол­ное сред­нее); 3-лет­нее пол­ное ср. об­ра­зо­ва­ние (раз­деля­ет­ся на об­щее и проф.-тех­ни­че­ское), выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Проф. под­го­тов­ку осу­ще­ст­в­ля­ют 2–3-го­дич­ные тех­ни­че­ские или проф.-тех­нич. кол­лед­жи. В 2007 дей­ст­во­ва­ло св. 8 тыс. дет­ских са­дов (96% де­тей до­шко­ль­но­го воз­рас­та), на­чаль­ным обу­че­ни­ем ох­ва­че­но 98% де­тей, сред­ним – 94%. Функ­цио­ни­ро­ва­ло св. 1,4 тыс. об­ще­об­ра­зо­ват. пол­ных ср. школ (1,35 млн. уч-ся), св. 700 проф.-тех­нич. сред­них учеб­ных за­ве­де­ний (св. 494 тыс. уч-ся). Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 98% (2006). В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния функ­цио­ни­ру­ют неск. ти­пов ву­зов: уни­вер­си­те­ты и кол­лед­жи (в т. ч. пе­да­го­ги­че­ские), в ко­то­рых курс обу­че­ния со­став­ля­ет 4 го­да (6 лет в мед. и сто­ма­то­ло­гич. кол­лед­жах), а так­же раз­лич­ные двух- и че­ты­рёх­го­дич­ные учеб­ные за­ве­де­ния со ста­ту­сом кол­лед­жа, та­кие как шко­лы мед­се­стёр или ду­хов­ные се­ми­на­рии. В 2007 в 408 ву­зах обу­ча­лось св. 3,5 млн. сту­ден­тов. Нац. ун-ты – в Се­уле (ос­но­ван в 1946 на ба­зе Кён­сон­ско­го имп. ун-та), Пу­са­не (1946), Пе­да­го­гич. ун-т в Инч­хо­не (1946), Ун-т Чун­бук в Чонд­жу (ос­но­ван в 1951 как с.-х. кол­ледж, совр. ста­тус с 1977), Ун-т Чон­нам в Кванд­жу (1952), Ун-т Чун­нам в Тэд­жо­не (1952) и др. Дей­ст­ву­ют так­же ву­зы в Инч­хо­не, Кванд­жу, Кёнд­жу и др. Гл. на­уч. уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Се­уле, в т. ч. Кор. от­де­ле­ние Ко­ро­лев­ско­го ази­ат. об-ва (1900), Нац. АН (1954), Нац. б-ка (1945), Нац. му­зей (1909).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В РК из­да­ёт­ся ок. 100 еже­днев­ных га­зет об­щим ти­ра­жом до 14 млн. экз. и св. 6 тыс. еже­не­дель­ных и еже­ме­сяч­ных из­да­ний (2006). Сре­ди ве­ду­щих об­ще­на­цио­наль­ных га­зет (все – в Се­уле): «Чо­сон иль­бо» («Ко­рей­ская га­зе­та»; вы­хо­дит с 1920, еже­днев­ная; ти­раж ок. 2 млн. экз.), «То­на иль­бо» («Вос­точ­но­ази­ат­ская га­зе­та»; с 1920, еже­днев­ная; св. 1 млн. экз.), «Хан­гук иль­бо» («Юж­но­ко­рей­ская га­зе­та»; с 1954, еже­днев­ная; ок. 2 млн. экз.), «Се­ул син­мун» («Се­уль­ская га­зе­та»; с 1945, еже­днев­ная; 700 тыс. экз.). На англ. яз. из­да­ют­ся га­зе­ты (все – в Се­у­ле): «The Korea Times» (с 1950, еже­днев­ная; 140 тыс. экз.), «The Korea He­rald» (с 1953, еже­днев­ная; 150 тыс. экз.) и др. Дей­ст­ву­ют 102 те­ле­ви­зи­он­ных ка­на­ла (в т. ч. 59 ка­бель­ных), 150 ра­дио­стан­ций УКВ и 61 СВ. Круп­ней­шие ра­дио- и те­ле­ве­ща­тель­ные кор­по­ра­ции: пра­ви­тель­ст­вен­ная служ­ба ра­дио­ве­ща­ния (с 1927) и те­ле­ви­де­ния (с 1961) «KBS Korean Broadcasting Service» (на 11 язы­ках; в рам­ках KBS дей­ст­ву­ет меж­ду­нар. ра­дио­стан­ция «Radio Korea In­ter­national»), «MBS Mu­nhwa Broadcasting Corporation» (с 1961). Ве­ду­щая те­ле­ком­па­ния Се­ула – «Seoul Broadcasting System» (соз­да­на в 1991). Осн. ком­па­ния ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния – «Arirang TV» (c 1996; ве­ща­ние пре­им. на англ. яз.). Ин­фор­мац. агент­ст­ва (все – в Се­уле): Тхон­хва тхон­син­са (с 1956) и Йон­хап (об­ра­зо­ва­но в 1980 в ре­зуль­та­те слия­ния агентств Хап­тон тхон­син­са и Orient Press).

Ли­те­ра­ту­ра

В лит-ре Юга Ко­реи по­сле ос­во­бо­ж­де­ния в 1945 от япон. гос­под­ства и до нач. 1950-х гг. пре­об­ла­да­ли те­мы борь­бы за нац. не­за­ви­си­мость и кра­со­ты род­ной при­ро­ды (Юн Тон Джу, Пак Ту Джин, Пак Мог Воль). Од­ни пи­са­те­ли ви­де­ли в лит-ре сред­ст­во ото­бра­же­ния идео­ло­гич. и клас­со­вых про­ти­во­ре­чий (Ли Тхэ Джун), дру­гие пы­та­лись по­стичь смысл су­ще­ст­во­ва­ния че­ло­ве­ка в ми­ре (Ким Тон Ни и др.). В 1950-х гг. в про­зе гла­вен­ст­во­ва­ли те­мы вой­ны ме­ж­ду Се­ве­ром и Югом (1950–53), раз­ру­шит. по­след­ст­вий во­ен. дей­ст­вий (Хван Сун Вон и др.) и рас­па­да тра­диц. сис­те­мы цен­но­стей (Со Ки Вон). По­этич. твор­че­ст­во бы­ло так­же по­свя­ще­но во­ен. те­ме (Чо Чи Хун, Ку Сан). В про­за­ич. про­из­ве­де­ни­ях 1960–70-х гг. поя­ви­лись но­вые, пес­си­ми­стич., мо­ти­вы: от­чу­ж­де­ния лич­но­сти в совр. об­ще­ст­ве, оди­но­че­ст­ва и от­чая­ния (Чхве Ин Хун, Ким Сын Ок). По­эзия со­че­та­ла эле­мен­ты зап. мо­дер­низ­ма (в т. ч. экс­пе­ри­мен­ты с по­этич. язы­ком – Ким Чон Сам) и тра­диц. ли­риз­ма (Ли Хён Ги). Поя­ви­лось со­ци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ное на­прав­ле­ние, про­ник­ну­тое ре­во­люц. па­фо­сом, вос­пе­вав­шее иде­ал сво­бо­ды (Син Тон Нёп). Осн. те­мы лит-ры 1970–80-х гг. (го­ды ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и по­ли­тич. дав­ле­ния) – кон­траст бо­гат­ст­ва и бед­но­сти, де­гра­да­ция че­ло­ве­че­ской лич­но­сти, про­бле­ма от­цов и де­тей (Чо Се Хи, Чхве Ин Хо, Пак Ван Со). В по­эзии пре­об­ла­да­ли ан­ти­пра­ви­тель­ств. на­строе­ния (Ким Чи Ха и др.); вме­сте с тем про­яви­лась склон­ность к тон­ко­му пси­хо­ло­гич. ана­ли­зу внутр. ми­ра че­ло­ве­ка (Чон Хён Джон).

В 1980–90-х гг. пи­са­те­ли-про­заи­ки об­ра­ти­лись к про­бле­мам взаи­мо­от­ноше­ний че­ло­ве­ка и по­ли­тич. сис­те­мы, про­ти­во­стоя­ния че­ло­ве­ка ду­хов­но­му, идео­ло­гич. и по­ли­тич. на­си­лию, а так­же к со­бы­ти­ям про­шло­го и на­стоя­ще­го кор. на­ро­да (ис­то­рич. ро­ма­ны Хван Со Гё­на, Чо Чон Нэ, Пак Кён Ни). В по­эзии про­дол­жа­лись экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти по­этич. язы­ка (Хван Чиу); для ли­ри­ки бы­ли ха­рак­тер­ны те­мы тру­да (Пак Но Хэ), ур­ба­ни­стич. мо­ти­вы (Чхве Сын Хо). Лит-ра 1990-х – нач. 2000-х гг. от­ра­жа­ет от­но­ше­ние пи­са­те­лей РК к про­бле­мам раз­де­ле­ния на­ции и кон­флик­та ме­ж­ду сис­те­мой тра­диц. цен­но­стей и идеа­ла­ми по­стин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва (Ли Мун Ёль и др.). Кор. пи­са­тель­ни­цы ис­сле­ду­ют роль жен­щи­ны в совр. се­мье и об­ще­ст­ве, про­сле­жи­ва­ют из­ме­не­ние этич. взгля­дов, про­дик­то­ван­ное пе­ре­ме­на­ми в эко­но­мич. жиз­ни стра­ны (Син Кён Сук, Ын Хи Гён). По­эты пи­шут как об ис­то­рии (Ко Ын и др.), так и о совр. жиз­ни ко­рей­цев (Чон Хён Джон). Боль­шое ме­сто в по­эзии РК за­ни­ма­ют мо­ти­вы ду­хов­но­го (буд­дий­ско­го) про­свет­ле­ния че­ло­ве­ка (Со Чон Джу).

Издания:

Жи­ли та­кие лю­ди. Но­вел­лы ко­рей­ских пи­са­те­лей. М., 1971;

Зо­ло­тая Пти­ца Га­ру­да. Рас­ска­зы со­вре­мен­ных ко­рей­ских пи­са­те­лей. СПб., 1994;

Modern Korean literature. An an­thology, 1908–1965 / Ed. Chung Chong-wha. L., 1995;

Се­зон до­ж­дей. Рас­ска­зы со­вре­мен­ных ко­рей­ских пи­са­те­лей. СПб., 1995;

Из­бран­ные ко­рей­ские рас­ска­зы новoго вре­ме­ни. М., 2003;

Со­вре­мен­ная ко­рей­ская по­эзия: вто­рая по­ло­ви­на XX в. М., 2004.

Автор раздела: И. В. Цой.

Архитектурное и ихобразительное искусство

В 1950-х гг. вслед­ст­вие тя­жё­лой эко­но­мич. си­туа­ции но­вое строи­тель­ст­во в РК ве­лось лишь в рам­ках реа­ли­за­ции ти­по­вых про­ек­тов и ре­ше­ния пер­во­оче­ред­ных прак­тич. за­дач. Но­вый этап в раз­ви­тии ар­хи­тек­ту­ры РК, свя­зан­ный с ак­тив­ным ос­вое­ни­ем за­ру­беж­но­го опы­та и дос­ти­же­ний ар­хит. мо­дер­низ­ма, на­чал­ся в 1960-х гг. и свя­зан с твор­че­ст­вом ар­хи­тек­то­ров, по­лу­чив­ших об­ра­зо­ва­ние за ру­бе­жом. Ким Чхунг Оп воз­вёл зда­ние по­соль­ст­ва Фран­ции в Се­уле (1962), со­еди­нив­шее влия­ние позд­них ра­бот Ле Кор­бю­зье с эле­мен­та­ми тра­диц. кор. ар­хи­тек­ту­ры (кры­ши с изо­гну­тым про­фи­лем). По его про­ек­ту в Се­уле так­же по­стро­ен не­бо­скрёб «Са­мил­ло Бил­динг» (1968–70) в фор­мах ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля. Ким Су Гун про­ек­ти­ро­вал по­строй­ки в рус­ле ар­хит. экс­прес­сио­низ­ма и бру­та­лиз­ма, с вы­яв­ле­ни­ем фак­ту­ры бе­то­на и кир­пи­ча: ан­самбль «Цен­тра Сво­бо­ды» (1962–65), пре­сви­те­риан­ская ц. Кён­дон (1981), а так­же Олим­пий­ский ста­ди­он (1977–84) в Се­уле; по­стро­ен­ный им Нац. му­зей в Чхон­джу (1979–87) не­сёт пе­ре­ра­бо­тан­ные чер­ты тра­диц. кор. ар­хи­тек­ту­ры. В 1980-х гг. сти­ли­сти­ка по­стмо­дер­низ­ма на­шла вы­ра­же­ние в зда­нии б-ки жен­ско­го ун-та Их­ва (1986, Се­ул) и ком­плек­се «За­ла Не­за­ви­си­мо­сти» в пров. Юж. Чхунч­хон (1987). В 1990–2000-х гг. в РК воз­во­дят­ся в осн. по­строй­ки в рус­ле не­омо­дер­низ­ма по про­ек­там за­ру­беж­ных и кор. ар­хи­тек­торов: Му­зей Ро­де­на (1997, ар­хит. бю­ро KPF), Му­зей ис­кусств Сам­сунг Ли­ум (2004, ар­хи­тек­то­ры М. Бот­та, Ж. Ну­вель, Р. Кол­хас) и мно­го­функ­цио­наль­ный центр кам­пу­са женского ун-та Их­ва (2008, Д. Пер­ро) в Се­уле, Уни­вер­си­тет­ский куль­тур­ный центр Хех­ва в Тэд­жо­не (2004, арх. Сын Хё Сан), Центр ди­зай­на в Кванд­жу (2004, бю­ро «UnSangDong Architects»).

В изо­бра­зит. иск-ве РК в 1950-х гг. со­су­ще­ст­во­ва­ло неск. те­че­ний. Тра­диц. жи­во­пись ту­шью пред­став­ле­на ра­бо­та­ми ху­дож­ни­ков, раз­ви­вав­ших жан­ры пей­за­жа и «цве­ты и пти­цы» с ис­поль­зо­ва­ни­ем приё­мов реа­ли­стич. зап. иск-ва (Но Су Хён, Хо Па­ек Нён). В объ­е­ди­не­ние «Ас­со­циа­ция мо­ло­дых ху­дож­ни­ков» (ос­но­ва­но в 1957) во­шли жи­во­пис­цы, ра­бо­тав­шие в ду­хе аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма. Позд­нее они при­сое­ди­ни­лись к ху­дож. дви­же­нию «Не­фор­маль­ное ис­кус­ст­во», круп­ней­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ко­то­ро­го ста­ли Пак Со Бо, Ким Чхан Йол и Юн Мён Но; оно оп­ре­де­ли­ло раз­ви­тие иск-ва РК 1-й пол. 1960-х гг., а так­же по­влия­ло на ху­дож­ни­ков тра­диц. на­прав­ле­ния: в ча­ст­но­сти, ра­бо­ты жи­во­пис­цев груп­пы «Мун­хим­хве» («Лес ки­тай­ской ту­ши») от­ли­ча­ют уп­ро­щён­ные фор­мы и ис­поль­зо­ва­ние эле­мен­тов аб­ст­ракт­ной жи­во­пи­си. Про­дол­жа­ет раз­ви­вать­ся скульп­ту­ра (из де­ре­ва, брон­зы, тер­ра­ко­ты); ве­ду­щие ма­сте­ра – Юн Хё Джун, Квон Джин Гю, Ким Ген Сын; в рус­ле ев­роп. мо­дер­низ­ма во 2-й пол. 20 в. ра­бо­та­ли Ким Ён Хак, Чон Сан Бом, Мин Бок Джин, Ким Джон Ён, Ким Джун Сук; мас­штаб­ные ин­стал­ля­ции соз­да­вал Пак Нам Джун. Вне осн. ху­дож. те­че­ний на­хо­ди­лось твор­чест­во Ким Хван Ги, ра­бо­тав­ше­го во Фран­ции и США в ду­хе аб­ст­рак­цио­низ­ма и «жи­во­пи­си цве­то­вых по­лей», близ­ко­го сюр­реа­лиз­му Ким Ги Чхо­на и Пак Сэн Гва­на, раз­ви­вав­ше­го те­мы буд­диз­ма и ша­ма­низ­ма в мо­дер­ни­ст­ском клю­че, но так­же и под влия­ни­ем япон. и кор. тра­диц. жи­во­пи­си. В 1970-е гг. ве­ду­щую роль в ху­дож. жиз­ни РК иг­ра­ло объ­е­ди­не­ние «Мо­но­хром»: аб­ст­ракт­ные ра­бо­ты в ней­траль­ных, се­рых или ко­рич­не­вых то­нах бы­ли при­зва­ны вы­звать у зри­те­ля ме­ди­та­тив­ное на­строе­ние. В 1980-е гг. дви­же­ние «Су­мук­хва» («Тушь»), ко­то­рое воз­глав­ля­ли Сон Су Нам и Хон Сок Чан, ста­ви­ло пе­ред со­бой схо­жие за­да­чи, ре­шае­мые с по­мо­щью раз­ви­той тех­ни­ки жи­во­пи­си ту­шью.

Ре­ак­ци­ей на иск-во мо­дер­низ­ма ста­ло в кон. 20 в. те­че­ние «Мин­джун ми­сул» («На­род­ное иск-во»), свя­зан­ное с де­мо­кра­тич. об­ществ. дви­же­ни­ем 1980-х гг. Ху­дож­ни­ки О Джун, Им Ок Сан и Син Хак Чхол в реа­ли­стич. ма­не­ре соз­да­ва­ли ра­бо­ты со­ци­аль­но-кри­тич. на­прав­лен­но­сти, в ко­то­рых на­шли от­ра­же­ние из­ме­не­ния в юж.-кор. об­ще­ст­ве, вы­зван­ные бы­ст­рой ин­ду­ст­риа­ли­за­ци­ей стра­ны.

Автор раздела: Н. И. Фро­ло­ва.

Му­зы­ка

Муз. куль­ту­ра стра­ны в зна­чит. сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­на на зап. об­раз­цы. На те­ат­раль­ных сце­нах ста­вят­ся ев­роп. клас­сич. опе­ры (в 1948 Опер­ная ас­со­циа­ция впер­вые в стра­не по­ста­ви­ла ев­роп. опе­ру – «Тра­виа­ту» Дж. Вер­ди), мн. кор. му­зы­кан­ты по­лу­чи­ли об­ра­зо­ва­ние за гра­ни­цей (в т. ч. в США, с кон. 1980-х гг. так­же в СССР, за­тем в Рос­сии). В 1980–90-х гг. при под­держ­ке го­су­дар­ст­ва тра­диц. клас­си­че­ская и нар. муз. куль­ту­ра ста­ли воз­ро­ж­дать­ся. Ра­бо­та по со­хра­не­нию и раз­ви­тию нац. муз. на­сле­дия ве­дёт­ся под рук. Гос. цен­тра тра­диц. му­зы­ки и тан­ца в Се­уле (ос­но­ван в 1951 как Нац. ин-т клас­сич. му­зы­ки); в муз. учеб­ных за­ве­де­ни­ях изу­ча­ет­ся иг­ра на клас­сич. кор. ин­ст­ру­мен­тах. Сре­ди тра­диц. ис­пол­ни­те­лей – пев­цы Ли Чу Ван, Ан Пи Чхви, Ким Ок Сим; ин­ст­ру­мен­та­ли­сты Сон Кым Рён, Син Кве Дон (цит­ра кая­гым), Ли Сон Гё (по­переч­ная флей­та тэ­гым). Раз­ви­ва­ют­ся но­вые ви­ды му­зы­ки, в ко­то­рых со­еди­ня­ют­ся зап. муз. фор­мы и тех­ни­ки ком­по­зи­ции (в т. ч. аван­гард­ные) и кор. тра­ди­ци­он­ные муз. ин­ст­ру­мен­ты и сти­ли (вклю­чая ста­рин­ную це­ре­мо­ни­аль­ную му­зы­ку). Сре­ди му­зы­кан­тов это­го на­прав­ле­ния: пе­вец и ис­пол­ни­тель на цит­ре ко­мун­го Ким Ки Су; ис­пол­ни­тель на кая­гы­ме и ком­по­зи­тор Хван Пён Ги; ком­по­зи­то­ры Ли Сун Джэ, Ли Сан Ю – ав­то­ры опер на тра­диц. кор. сю­же­ты. Ми­ро­вую из­вест­ность по­лу­чи­ли ком­по­зи­то­ры Юн И Сан, Ан Ик Тхэ (ав­тор Гос. гим­на). Му­зы­кан­ты РК в зна­чит. сте­пени ин­тег­ри­ро­ва­ны в ми­ро­вую ис­пол­ни­тель­скую куль­ту­ру, ме­ж­ду­нар. при­зна­ние по­лу­чи­ли пиа­нист Пэк Кон У, скри­па­чи Ким Ён Ук, Кан Тон Сок, пиа­нист и ди­ри­жёр Мюнг Ван Чунг (Чон Мён Хун), скри­пач­ка Чун Кюн Вэй, пе­ви­цы Су­ми Йо, Ли Хё Ри, Син Ён Ок, Хон Хе Гён, хор­мей­стер На Ён Су. Сре­ди из­вест­ных му­зы­ко­ве­дов – Ли Хе Гу, Чан Са Хун.

В бы­ту и в сфе­ре при­клад­ной му­зы­ки ши­ро­ко по­пу­ляр­ны ли­рич. пес­ни, в ко­то­рых ев­роп. муз. сти­ли­сти­ка (про­стая то­наль­ная гар­мо­ния, сим­фо­нич. ор­кестр) ком­би­ни­ру­ет­ся с тек­ста­ми на кор. яз. Рас­про­стра­не­ны джаз, с 1960-х – нач. 1970-х гг. – элек­тро­ги­та­ра и рок-му­зыка амер. об­раз­ца, в даль­ней­шем ста­ли ши­ро­ко при­ме­нять­ся элек­трон­ные ин­ст­ру­мен­ты и син­те­за­то­ры (в т. ч. кор. про­из-ва), раз­ви­ва­ют­ся спе­ци­фич. фор­мы поп-му­зы­ки. В 1980-х гг. в муз. куль­ту­ру РК про­ник­ло влия­ние совр. япон. му­зы­ки.

Центр муз. жиз­ни – Се­ул с его ши­роко раз­ви­той се­тью те­ат­раль­ных, кон­церт­ных, на­уч. и об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний. В кон­церт­ном за­ле Куль­тур­но­го цен­тра им. Сед­жо­на (1978) ус­та­нов­лен боль­шой ор­ган. Др. круп­ные муз.-куль­тур­ные цен­тры: Се­уль­ский центр ис­кусств (1988–93); Дом опе­ры (в не­го вхо­дят Опер­ный те­атр, боль­шой и ма­лый кон­церт­ные за­лы). В Се­уле ра­бо­та­ют так­же: Нац. те­атр РК (один из круп­ней­ших в Азии), при нём – Нац. ор­кестр тра­диц. ин­ст­ру­мен­тов (1995); Нац. опер­ная труп­па (1962) и Нац. хор (1973; бы­ли объ­е­ди­не­ны, с 2000 са­мо­сто­ят. кол­ле­к­ти­вы); Опер­ная труп­па Ким Чак Ёна (ос­но­ва­на в 1968); Гор. хор Се­ула (1978); Гос. труп­па чхан­гык (кор. муз. дра­ма); Сим­фо­нич. ор­кестр Кор. ра­дио­кор­по­ра­ции (Кей-Би-Си, 1956); Се­уль­ский фи­лар­мо­нич. ор­кестр (1948); Кор. сим­фо­нич. ор­кестр (1985). Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ры есть в Пу­са­не, Тэ­гу, Инч­хо­не и др. го­ро­дах (все­го ок. 30 ор­ке­ст­ров). В 1993 от­кры­та Нац. шко­ла му­зы­ки – 1-я в РК кон­сер­ва­то­рия зап. ти­па. Про­во­дят­ся еже­год­ные фес­ти­ва­ли: Нац. фольк­лор­ный, Се­уль­ский му­зы­каль­ный, Тра­ди­ци­он­ной кор. му­зы­ки па­мя­ти Нан­ге (Пак Ён) в Йон­до­не и др.

Та­нец

В 1945 в Се­уле был соз­дан Ор­га­ни­за­ци­он­ный к-т Фон­да кор. тан­ца, в 1946 – Ис­сле­до­ват. ин-т кор. тан­ца и Ас­со­циа­ция иск-ва кор. тан­ца во гла­ве с Цой Тэк Во­ном. Хан Тон Гин от­крыл здесь ба­лет­ный класс и со­з­дал Те­атр ба­ле­та (от­крыл­ся спек­так­лем «Силь­фи­ды» на муз. Ф. Шо­пена в хо­рео­гра­фии М. М. Фо­ки­на 7.10.1947). Сре­ди по­ста­но­вок Те­ат­ра ба­ле­та: фраг­мен­ты из ба­ле­та «Щел­кун­чик» П. И. Чай­ков­ско­го (1947), «Фа­зан» (1949), «Лю­бовь к ро­зам» и «Ру­са­лоч­ка» (1950) на муз. Ким Хи Джо.

Со­еди­не­ние кор. и ев­роп. тан­це­валь­ных тра­ди­ций на­шло вы­ра­же­ние в твор­че­ст­ве ба­лет­мей­сте­ра Лим Сон На­ма. Вы­пу­ск­ник То­кий­ско­го ин-та ба­ле­та Ха­то­ри­си­ма­да, он ра­бо­тал в РК с 1953. В 1962 под его ру­ко­во­дством в Се­уле был ос­но­ван Нац. те­атр тан­ца (с 1969 Нац. ба­лет Ко­реи). Сре­ди по­ста­но­вок Лим Сон На­ма: «По­кло­не­ние Буд­де» Кан Со Кхи (1970), «Сон Ду­ха Зем­ли» Ли Нам Су (1974), «Чхо­ён» Ким Хи Джо (1981), «Пе­чаль­ная песнь Ко­рё» Чхве Дон Со­на (1990). По­сле­до­ва­те­лем Лим Сон На­ма стал Со Чондж, в 1985 воз­гла­вив­ший Ба­лет­ную труп­пу Му­ри­ран (Се­ул). На­ря­ду с Нац. ба­ле­том Кореи од­на из круп­ней­ших тан­це­валь­ных трупп – ком­па­ния «Юни­вер­сал» (1984, Се­ул; фи­ли­ал в Пун­да­не), в 1998–2007 её арт-ди­рек­то­ром яв­лял­ся О. М. Ви­но­гра­дов. На ос­но­ве тех­ник кор. тан­ца и тан­ца мо­дерн в стра­не сфор­ми­ро­ва­лось но­вое на­прав­ле­ние – «creative dance». Сре­ди тан­це­валь­ных кол­лек­ти­вов К.: «Чхан­мух­ве» («Твор­че­ский та­нец»), «Бе­лый ба­лет», Се­уль­ский те­атр совр. ба­ле­та, Ба­лет­ная труп­па Се­уль­ско­го ун-та им. Сед­жо­на, тан­це­валь­ная ком­па­ния LDP, Ла­бо­ра­то­рия дви­же­ния «Са­да­ри» (Се­ул). В К. и за ру­бежом ра­бо­та­ют ар­ти­сты: Кан Су Джин, Ким Ён Голь, Ким Чи Ён, Ким Се Ён, Ким Джу Вон, Чан Ын Гю, Ом Джэ Ён, Кан Е На, Хван Хэ Мин, Чо Хён Гён и др. Зна­чит. вклад в ба­ле­то­ве­де­ние вне­сли Пак Ён Гу, Чо Дон Хва, Чхэ Хи Ван, Мун Эр Ён, Ким Тхэ Вон, Чан Гва Нёль и др. Пер­вая ка­фед­ра тан­ца от­кры­лась в 1963 в жен­ском ун-те Их­ва в Се­уле. В 1993 ака­де­мия ба­ле­та обра­зо­ва­на при Нац. ба­ле­те. Еже­год­но про­во­дят­ся: Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь пан­то­ми­мы в Чхун­ч­хо­не (с 1989), Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь тан­цую­щих ма­сок в Ан­до­не (с 1997), Ме­ж­ду­нар. кон­курс тан­ца в Се­уле (с 2004).

Автор(ы) раздела: В. И. Мак­си­мов, Ли Санъ­иль.

Те­атр

Дра­ма­ти­че­ский те­атр. В 1945 в Се­уле воз­ник­ло те­ат­раль­ное объ­е­ди­не­ние; в не­го во­шли кол­лек­ти­вы, при­дер­жи­вав­шие­ся ком­му­ни­стич. идео­ло­гии. В том же го­ду Ли Кван Ре соз­дал те­атр «Нац. сце­на», чей ре­пер­ту­ар со­став­ля­ли совр. пье­сы на ис­то­рич. сю­же­ты и по мо­ти­вам ле­генд, а так­же по­ве­ст­вую­щие о борь­бе с япон. ок­ку­пан­та­ми. По­сле 1948 про­ком­му­ни­сти­че­ские труп­пы пе­ре­еха­ли в КНДР. В Се­уле в 1950 об­разо­ван Нац. те­атр РК. Ос­но­ву его репер­туа­ра со­ста­ви­ли совр. дра­ма­тур­гия, ис­то­рич. пье­сы и ми­ро­вая клас­си­ка (У. Шек­спир, Моль­ер, Ф. Шил­лер и др.). В те­че­ние мн. лет Нац. те­ат­ром ру­ко­во­дил Ли Хэ Лян, обу­чав­ший­ся те­ат­раль­но­му иск-ву в Япо­нии, в 1950-х гг. ра­бо­тав­ший в США. Он по­ста­вил ок. 200 спек­так­лей, ори­ен­ти­ру­ясь на ев­роп. тра­ди­ции и Ста­ни­слав­ско­го сис­те­му. На ру­бе­же 20–21 вв. в Нац. те­ат­ре на­ря­ду с ко­рей­ски­ми ра­бо­та­ют и при­гла­шён­ные ре­жис­сёры («Ри­чард III» Шек­спи­ра, 1995, реж. Квон Сон Док; «Ве­ер ле­ди Уин­дер­мир» О. Уай­ль­да, 1996, реж. Ким Ван Су; «Бри­та­ник» Ж. Ра­си­на, 2000, реж. Д. Мес­гиш). В 1957 в Се­уле на­чал воз­ро­ж­дать­ся те­атр «Вон­гак­са» (от­крылся в дек. 1958), в ко­то­ром экс­пе­рим. труп­пы ста­ви­ли совр. зап. дра­ма­тур­гию (Т. Уиль­ямс, Дж. Ос­борн), в 1962 от­крыл­ся Дра­ма­тич. центр, где шли пье­сы Э. Ио­не­ско, Ж. Ануя, М. Фри­ша, Ф. Дюр­рен­мат­та, в 1973 – Дво­рец воз­ро­ж­де­ния нац. куль­ту­ры, са­мый круп­ный в то вре­мя те­ат­раль­ный центр Азии. С нач. 1970-х гг. по­лу­чил раз­ви­тие те­атр ма­дан­гык (ма­данг – от­кры­тая пло­щад­ка), объ­е­ди­няю­щий тра­диц. и ев­роп. зре­лищ­ные фор­мы. Пред­став­ле­ния про­хо­дят на от­кры­том воз­ду­хе без де­ко­ра­ций и бу­та­фо­рии. Зри­те­ли рас­по­ла­га­ют­ся во­круг ак­тё­ров. Спек­так­ли, обыч­но за­тра­ги­ваю­щие ост­рые ак­ту­аль­ные про­бле­мы, вклю­ча­ют и та­нец без муз. со­про­во­ж­де­ния. Сре­ди те­ат­раль­ных дея­те­лей нач. 21 в.: Пак Ге Бэ, Чон Вун Бонг, Джо Хен Гон, Ким У Джин, Пак Сын Хи, Ю Чхи Джин. Сре­ди те­ат­ров Се­ула: «Чон­дон», «Мич­ху», «Нан­та»; спек­так­ли так­же про­хо­дят в Цен­тре ис­кусств Ар­ко и в не­больших те­ат­рах на ул. Тэ­хан­но. Те­ат­ры ра­бо­та­ют в Пу­са­не, Су­во­не и др. Еже­год­но про­во­дят­ся Ме­ж­ду­нар. те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли в Се­уле (с 1977) и Коч­ха­не (с 1989), те­ат­раль­ный фес­ти­валь в Су­во­не (с 1996), «Се­ул фриндж фес­ти­вал» (с 1998).

Ку­коль­ный те­атр. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния стра­ны от япон. ок­ку­па­ции пер­вый спек­такль проф. те­ат­ра ку­кол был дан 15.8.1948 (День не­за­ви­си­мо­сти) в зда­нии по­соль­ст­ва США в Се­уле. Во вре­мя Кор. вой­ны 1950–53 дей­ст­во­ва­ли неск. фрон­то­вых бри­гад с аги­тац. ку­коль­ны­ми пред­став­ле­ния­ми. В 1960 воз­ник­ли Ас­со­циа­ция се­уль­ско­го ку­коль­но­го те­ат­ра, Ас­со­циа­ция кор. ку­коль­но­го те­ат­ра, Ас­со­циа­ция совр. ку­коль­но­го те­ат­ра. С 1961, с на­ча­лом ве­ща­ния кор. нац. те­ле­ви­де­ния, од­ной из но­вых форм раз­ви­тия ку­коль­но­го те­ат­ра ста­ло уча­стие в те­ле­про­грам­мах. В 1979 соз­дан Кор. центр Ме­ж­ду­нар. сою­за дея­те­лей те­ат­ра ку­кол (UNIMA), что от­кры­ло пу­ти к вза­и­мо­обо­га­ще­нию нац. и зап. тра­ди­ций. Сре­ди соз­дан­ных в этот пе­ри­од проф. те­ат­ров ку­кол: «Кок­ту­но­рым­пе Орит­гуван­де» под рук. ре­жис­сё­ра и ак­тё­ра Ли Гён Хи, «Ян­джу Бел­сан­де» под рук. ре­жис­сё­ра и ху­дож­ни­ка Ан Джон Ы. В 1980–2000-х гг. в Се­уле проф. ку­коль­ные труп­пы ра­бо­та­ют в Ма­лом за­ле те­ат­ра «Кон­ган Са­ранъ», те­ат­рах «Сэм­то Па­ран­се» и «Кум­на­му». Спек­так­ли про­хо­дят так­же в за­лах круп­ных уни­вер­магов, шко­лах, уни­вер­си­те­тах и раз­вле­ка­тель­ных пар­ках. В Се­уле и Пу­са­не про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли ку­коль­ных те­ат­ров.

Ки­но

Ста­нов­ле­ние кор. ки­не­ма­то­гра­фа, на­чав­шее­ся в сер. 1940-х гг. («Сво­бо­да тор­же­ст­ву­ет» Чхве Ин Гю, 1946), тор­мо­зи­ли по­ли­тич. и эко­но­мич. не­ус­той­чи­вость, вой­на ме­ж­ду Се­ве­ром и Югом. Воз­ро­ж­де­ние ки­но­ин­ду­ст­рии про­изош­ло в РК по­сле 1953. Гос­под­ствую­щим жан­ром, как и в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од, ос­та­ва­лась ме­ло­дра­ма. Ус­пе­хом поль­зо­вал­ся ф. «Ска­за­ние о Чхун­хян» (1955, реж. Ли Гю Хван) – эк­ра­ни­за­ция ано­ним­ной по­ве­сти 19 в. Рас­цвет нац. ки­но при­шёл­ся на 1960-е гг. В цен­тре вни­ма­ния ока­за­лась про­бле­ма сло­ма тра­диц. цен­но­стей и норм в пе­ри­од мо­дер­ни­за­ции стра­ны. Ве­ду­щим пер­со­на­жем мн. филь­мов ста­ла силь­ная жен­щи­на, са­мо­стоя­тель­но оп­ре­де­ляю­щая свою судь­бу. Рас­ши­рил­ся жан­ро­вый диа­па­зон, поя­ви­лись кри­ми­наль­ные, кос­тюм­ные и во­ен. дра­мы, при­клю­ченч. филь­мы с эле­мен­та­ми бое­вых ис­кусств, бы­то­вые ко­ме­дии. За­ро­ж­да­лось ав­тор­ское ки­но. В РК ос­ваи­ва­ли опыт Гол­ли­ву­да и итал. нео­реа­лиз­ма, об­ра­ти­лись к собств. куль­тур­но­му на­сле­дию, адап­ти­руя для эк­ра­на нац. зре­лищ­ные и по­ве­ст­во­ват. фор­мы. Сво­бо­ду са­мо­вы­ра­же­ния в этот пе­ри­од ог­ра­ни­чи­ва­ли жё­ст­кая по­ли­тич. цен­зу­ра и офиц. курс на по­ощ­ре­ние в ки­но ан­ти­ком­му­ни­стич. про­па­ган­ды. Сре­ди ве­ду­щих ре­жис­сё­ров 1960-х гг.: Ким Ки Ён («Слу­жан­ка», 1960), Кан Дэ Джин («Из­воз­чик», 1961, пр. Мкф в Зап. Бер­ли­не), Ю Хён Мок («Шаль­ная пу­ля», 1961), Ким Су Ён («Де­рев­ня на бе­ре­гу мо­ря», 1965), Син Сан Ок («Жизнь жен­щи­ны», 1968). В 1970-х гг. ки­не­мато­граф РК всту­пил в по­ло­су за­тяж­но­го кри­зи­са, пре­одо­лён­но­го во 2-й пол. 1980-х гг. в хо­де по­сте­пен­ной де­мо­кра­ти­за­ции стра­ны. Центр. те­мой мн. кар­тин ста­ла про­бле­ма ду­хов­но­го по­ис­ка, их ав­то­ры об­ра­ща­лись к опы­ту тра­диц. ре­ли­гий: буд­диз­ма («Ман­да­ла», 1981, реж. Им Квон Тэк; «По­че­му Бод­хид­хар­ма по­шёл на вос­ток», 1989, реж. Пэ Ён Гюн), кор. ша­ма­низ­ма («Че­ло­век с тре­мя гро­ба­ми», 1987, реж. Ли Чхан Хо). Поя­ви­лись филь­мы са­ти­рич. на­прав­лен­но­сти («Чиль­су и Ман­су», 1989, реж. Пак Кван Су). В нач. 1990-х гг. про­изо­шла сме­на творч. по­ко­ле­ний, в кри­ти­ке поя­ви­лось по­ня­тие «кор. но­вой вол­ны». На ру­бе­же 1990–2000-х гг. в нац. про­ка­те ки­но РК ус­пеш­но кон­ку­ри­ру­ет с гол­ли­вуд­ской про­дук­ци­ей. Осо­бым ус­пе­хом поль­зу­ют­ся филь­мы мас­со­вых жан­ров: шпи­он­ский трил­лер «Ши­ри» (1999, реж. Кан Дже Гю), ко­ме­дия «Моя же­на – ган­г­стер» (2001, реж. Чхве Джин Гю), ли­рич. ко­ме­дия «Дрян­ная дев­чон­ка» (2001, реж. Квак Чэ Ён), пси­хо­ло­гич. трил­лер «Вос­по­ми­на­ния об убий­ст­ве» (2003, реж. Пон Джун Хо), ост­ро­сю­жет­ный фильм о спец­на­зе «Силь­ми­до» (2003, реж. Кан У Сок), кос­тюм­ная ме­ло­дра­ма «Ко­роль и шут» (2005, реж. Ли Джун Ик). Мн. кар­ти­ны по­свя­ще­ны по­след­ст­ви­ям вой­ны 1950–53, тра­ге­дии раз­де­ле­ния Ко­рей­ско­го п-ова («Объ­е­ди­нён­ная зо­на безо­пас­но­сти», 2000, реж. Пак Чхан Ук; «Брат­ст­во», в отеч. про­ка­те «38 па­рал­лель», 2004, Кан Дже Гю). Сре­ди ве­ду­щих мас­те­ров ки­но ру­бе­жа 20–21 вв. – Пак Кван Су («Вос­ход», 1999, пр. Мкф в Ло­кар­но), Чан Сон У («Ложь», 1999), Им Квон Тэк («Чунь­хьян», 2000), Хон Сан Су («Дев­ст­вен­ни­ца, раз­де­тая её хо­ло­стя­ка­ми», 2000), Ли Чхан Дон («Оа­зис», 2002, пр. Мкф в Ве­не­ции), Ким Ки Дук («Са­ма­ри­тян­ка», 2004, пр. Мкф в Бер­ли­не), Пак Чхан Ук («Oldboy», 2004, пр. Мкф в Кан­не). Зна­чит. чис­ло филь­мов про­из­во­дит­ся совм. с Ки­та­ем, Япо­ни­ей (за­прет на де­мон­ст­ра­цию в РК япон. филь­мов снят толь­ко в кон. 1990-х гг.), ев­роп. го­су­дар­ст­ва­ми. Проф. кад­ры для ки­но­ин­ду­ст­рии го­то­вит Кор. ака­де­мия ки­но­ис­кус­ст­ва в Се­уле (KAFA, ос­но­ва­на в 1984), ки­не­ма­то­гра­фич. об­ра­зо­ва­ние мож­но по­лу­чить так­же в ча­ст­ных ун-тах. С 1996 в Пу­са­не про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь (один из са­мых зна­чи­тель­ных в Азии). С 2000 в Чонд­жу еже­год­но про­хо­дит Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь циф­ро­во­го и экс­пе­рим. ки­но.

Автор раздела: С. Н. Анаш­кин.

Иллюстрации:

На­цио­наль­ный парк Пук­хан­сан. Архив БРЭ;

Инау­гу­ра­ция Ли Сын Ма­на в долж­но­сти пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ко­рея. 15. 8.1952. Архив БРЭ;

Раз­гон де­мон­стра­ции сту­ден­тов, про­те­стую­щих про­тив пла­нов пра­ви­тель­ст­ва нор­ма­ли­зо­вать от­но­ше­нияс Япо­ни­ей.Се­ул. 13. 4.1965. Архив БРЭ;

Пре­зи­дент Российской ФедерацииД. А. Мед­ве­дев и Пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Ко­рея Ли Мён Бак во вре­мя пе­ре­го­во­ров в Мо­ск­ве. 29. 9.2008. Архив БРЭ;

Мор­ской порт Пу­сан. Архив БРЭ;

Пла­кат Олим­пий­ских игрв Сеу­ле. 1988. Архив БРЭ;

Му­зей Ро­де­на в комп­лек­се штаб-квар­ти­ры ком­па­нии «Samsung». Се­ул. 1997. Ар­хи­тек­тур­ное бю­ро KPF. Архив БРЭ;

Сце­на из пред­став­ле­ния уличного те­ат­ра ку­кол в Сеуле. Архив БРЭ;

Кадр из филь­ма «Oldboy». Ре­жис­сёр Пак Чхан Ук. 2004. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)