О́хира, Масаёси

О́хира, Масаёси (12.03.1910, Канъёдзи, префектура Кагава — 12.06.1980, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи фермера. Окончил университет Хитоцубаси (1935). Служил в министерстве финансов (1935–1952). Депутат Палаты представителей от Либеральной партии, затем от Либерально-­демократической партии (ЛДП) (1952–1980). В качестве министра иностранных дел в кабинетах Х. Икэда (18 июля 1962 — 18 июля 1964) и К. Танака (7 июля 1972 — 16 июля 1974), министра торговли и промышленности в кабинете Э. Сато (30 ноября 1968 — 14 января 1970) занимался преимущественно проблемами глобальной экономики и внешней торговли. Министр финансов в кабинете Танака (16 июля 1974 — 24 декабря 1976). На посту премьер-­министра (7 декабря 1978 — 12 июня 1980) пытался бороться с падением популярности ЛДП. Скончался во время избирательной кампании.

Соч .: Дзэн тёсакусю (Полное собрание сочинений). Т. 1–7. Токио, 2010–2012 (на яп. яз.).

Лит. : Танака Р. Охира Масаёси но хито то сэйдзи (Охира Масаёси как человек и политик). Токио, 1981 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.