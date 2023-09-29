Но́сака, Сандзо

Но́сака, Сандзо (30.03.1892, Хаги, префектура Ямагути — 14.11.1993, Токио) — японский политический деятель. Из семьи торговца. Окончил университет Кэйо (1917). Активист профсоюзной организации «Юайкай». В 1919–1922 участник коммунистического движения в Великобритании и США, создания нелегальной Коммунистической партии Японии (КПЯ) (1922). В 1928–1930 — в заключении. В 1931–1945 работал в системе Коминтерна в СССР, США, Китае (псевдоним Окано Сусуму). Член Исполкома Коминтерна (ИККИ) и президиума ИККИ (с 1935). По возвращении в Японию, с 1946 — член Политбюро и секретарь Центрального комитета (ЦК) КПЯ. Депутат Палаты представителей (1946–1950), Палаты советников (1956–1977). Первый секретарь ЦК КПЯ (1955–1958), председатель (1958–1982), почетный председатель КПЯ (1982–1992). Автор мемуаров. В 1992 обвинен в причастности к репрессиям против японских коммунистов в Москве в 1937–1939, снят с поста почетного председателя и исключен из партии. Посмертно КПЯ объявила Н. «агентом советского гегемонизма».

Соч. : Окано . Революционная борьба трудящихся масс Японии. М., 1934; Сэнсю (Избранные произведения). Т. 1–2. Токио, 1963 (на яп. яз.); Фусэцу-но аюми (Сквозь бурю). Т. 1–8. Токио, 1971–1989 (на яп. яз.).

Лит. : Коваленко И. И. Коммунистическая партия Японии. Очерки истории. М., 1987; Кобаяси С., Като А. Ями-но отоко. Носака Сандзо-но хякунэн (Человек тьмы. Сто лет Носака Сандзо). Токио, 1993 (на яп. яз.); Вада Х. Рэкиси то ситэ-но Носака Сандзо (Носака Сандзо в истории). Токио, 1996 (на яп. яз.); Фува Т. Вмешательство и заговор. Борьба Японской коммунистической партии против советского гегемонизма / Пер. с яп. Токио, 1997; ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. М., 2001; Молодяков В. Россия и Япония в поисках согласия, 1905–1945. Геополитика. Дипломатия. Люди и идеи. М., 2012. В. Э. Молодяков.