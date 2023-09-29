Накасо́нэ, Ясухиро

Накасо́нэ, Ясухиро (27.05.1918, Такасаки, преф. Гумма — 19.11.2019, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи владельца лесопильной фирмы. Окончил Токийский университет (1941). В 1941–1946 служил в Министерстве внутренних дел, в 1943 поступил добровольцем в Военно-­морской флот, в боевых действиях участия не принимал. Депутат Палаты представителей от Демократической партии , затем от Либерально-­демократической партии (ЛДП) (1947–2003). Начальник Управления по науке и технике в кабинете Н. Киси (18 июня 1959–19 июля 1960) и кабинете К. Танака (7 июля — 22 декабря 1971), министр транспорта (25 ноября 1967 — 30 ноября 1968) и начальник Управления национальной обороны (14 января 1970 — 5 июля 1971) в кабинете Э. Сато , министр торговли и промышленности в кабинете К. Танака (7 июля 1972 — 9 декабря 1974), начальник административного управления — государственный министр в кабинете Дз. Судзуки (17 июля 1980 — 27 ноября 1982). Президент университета Такусёку (1967–1971). Сторонник приватизации и административно-­финансовой реформы, изменения конституции и усиления патриотических настроений в обществе. Считался волевым политиком с индивидуальным стилем, «неоконсерватором» (Н. сравнивали с Р. Рейганом и М. Тэтчер) и «ястребом». Председатель ЛДП (1982–1987). На посту премьер-­министра (27 ноября 1982 — 6 ноября 1987) осуществил приватизацию крупных государственных компаний, проводил курс на укрепление военно-­политического союза с США и на улучшение отношений с СССР (трижды встречался с М. С. Горбачевым ). Основатель Института изучения мира (1988), теоретик «стратегического мышления». Сын — Н. Хирофуми (род. 28 ноября 1945), государственный и политический деятель, депутат Палаты советников от ЛДП (с 1986), неоднократно министр.

Соч .: Атарасий хосю-но ронри (Теория нового консерватизма). Токио, 1978 (на яп. яз.); После «холодной вой­ны» / Пер. с яп. М., 1993; Политика и жизнь. Мои мемуары / Пер. с яп. М., 1994; Государственная стратегия Японии в XXI веке / Пер. с яп. М., 2001; Хосю-но юйгон (Консервативное завещание). Токио, 2010 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.