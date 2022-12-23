МИЯДЗАВА, КИИТИ

Миядзава, Киити (08.10.1919, г. Фукуяма, префектура Хиросима — 28.06.2007, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи политика, члена парламента. Окончил Токийский университет (1942). Участвовал в подготовке и подписании Сан-Францисского мирного договора (1951). Депутат Палаты советников (1953—1965) от Либерально-­демократической партии (ЛДП) (с 1955), Палаты представителей (1967—2003). Представитель левого крыла ЛДП, противник реформы «мирной» конституции. Министр торговли и промышленности в кабинете Э. Сато (14 января 1970 — 5 июля 1971), министр иностранных дел в кабинете Т. Мики (9 декабря 1974 — 15 сентября 1976), генеральный секретарь кабинета Д. Судзуки (17 июля 1980 — 27 ноября 1981). Специалист в области финансовой и бюджетной политики, министр финансов в кабинетах Я. Накасонэ и Н. Такэсита (22 июля 1986 — 9 декабря 1988), затем К. Обути и Ё. Мори (30 июля 1998 — 26 апреля 2001). Председатель ЛДП (1991—1993). На посту премьер-министра (5 ноября 1991 — 9 августа 1993) проводил финансовую реформу в целях ослабления экономического спада; вышел в отставку после поражения ЛДП на выборах и получения вотума недоверия.

Соч .: Сэнго сэйдзи-но хёгэн (Свидетельство о послевоенной политике). Токио, 1991 (на яп. яз.); Secret Talks between Tokyo and Washington: the Memoirs of Miyazawa Kiichi, 1949—1954. Lexington, 2007. В. Э. Молодяков.