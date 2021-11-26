МИЯДЗАВА КИИТИ
МИЯДЗА́ВА КИИ́ТИ. Государственный и политический деятель Японии.
В 1942 году окончил юридический факультет Токийского университета.
В 1953 году избран депутатом верхней палаты парламента, в 1967 году - нижней палаты. В 1970-1971 годах министр промышленности и внешней торговли, в 1974-1976 министр иностранных дел, в 1977-1978 годах генеральный директор управления по планированию народного хозяйства, в 1984-1986 году генеральный секретарь кабинета министров. В 1987 году назначен министром финансов в правительстве Нобору Такэситы, однако покинул пост в связи с причастностью к коррупционному скандалу.
В 1991-1993 годах премьер-министр, представитель Либерально-демократической партии Японии. Провёл финансовую реформу с целью преодоления последствий экономического спада 1990-х годов в Японии. Правительство Миядзава Киити приняло закон, разрешивший Японии направлять войска для участия в миротворческих миссиях за рубежом.
Вышел в отставку после вынесения ему вотума недоверия. В 1998-2001 годах министр финансов в правительствах Кэйдзо Обути и Ёсиро Мори.