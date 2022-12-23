МИКИ ТАКЭО

Мики Такэо (17.03.1907, г. Ава, префектура Токусима — 14.11.1988, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи фермера. Окончил университет Мэйдзи (1937). Депутат Палаты представителей от различных партий (1937—1988), включая Либерально-демократическую партию (ЛДП) (с 1955). Министр связи в кабинете Т. Катаяма (1 июня 1947 — 10 марта 1948), министр транспорта в кабинете И. Хатояма (10 декабря 1954 — 22 ноября 1955), министр торговли и промышленности (3 июня 1965 — 3 декабря 1966) и министр иностранных дел в кабинете Э. Сато (3 декабря 1966 — 28 октября 1968), вице-премьер в кабинете К . Танака (7 июля — 22 декабря 1972). Имел репутацию «чистого» политика, не связанного с коррупционными скандалами, что обусловило его избрание председателем ЛДП (1974—1976). На посту премьер-министра (9 декабря 1974 — 24 декабря 1976) проводил борьбу с коррупцией, пытался укрепить антимонопольное законодательство и вести диалог с оппозицией.

Лит .: Мики Такэо то соно дзидай (Мики Такэо и его эпоха). Токио, 1990 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.