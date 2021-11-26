ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Либера́льно-демократи́ческая па́ртия ( яп . Дзию минсюто, сокр. Дзиминто) – крупнейшая политическая партия послевоенной Японии. Основана 15 ноября 1955 в результате слияния двух консервативных партий — Либеральной (председатель С. Ёсида ) и Демократической (председатель И. Хатояма; первый председатель ЛДП) — как «вечно правящая», для недопущения к власти левых сил. С момента основания находится у власти (с перерывами в 1993—1994 и 2009—2012); председатель ЛДП как лидер парламентского большинства избирается премьер-министром (с 16 сентября 2020 Ёхисидэ Суга). Председатель ЛДП избирается сроком на три года и может занимать этот пост не более трех (до 2016 — двух) раз. Текущее руководство партией осуществляют генеральный секретарь и Политический совет. Численность партии — 1 086 298 человек (на конец 2019). Штаб-квартира в Токио.

Особенностью Л-д. п. как объединения разнородных консервативных сил является сохраняющаяся до сих пор фракционная структура. Не имея, в отличие от левых партий, четкой политической идеологии и философии, Л-д. п. стремилась решать текущие задачи национальной политики в сотрудничестве с бюрократией, деловыми кругами и крупными СМИ, а также опираясь на консервативный сельский электорат (путем государственной поддержки аграрного сектора) и реформистские профсоюзы. Имеет больше половины мест в нижней палате парламента (285/465) и около половины мест в верхней палате (113/245) и в префектурных собраниях.

Успешное управление страной, особенно достижения в экономической и социальной сфере, сделало ЛДП не только единственной доминантной партией, но и выразителем национального консенсуса по большинству ключевых вопросов внутренней и внешней политики, чему способствует наличие внутри партии своих «правых» и «левых», попеременно приходящих к власти (так называемая полуторапартийная система); основные оппозиционные партии современной Японии также основаны выходцами из ЛДП. Во внешней политике традиционно ориентируется на следование стратегическому курсу США в сочетании с активной экономической политикой в Азии. Слабым местом ЛДП считаются периодические коррупционные скандалы.Официальный сайт: https://www.jimin.jp/ (яп. яз.); https://www.jimin.jp/english/ (англ. яз.).

Официальный сайт: https://www.jimin.jp/ (яп. яз.); https://www.jimin.jp/english/ (англ. яз.).

Лит .: Thayer N. B. How the Conservatives Rule Japan. Princeton (N.J.), 1969; Fukui H. Party in Power. Japanese Liberal-Democrats and Policy-Making. Kanberra, 1970; The Rise and Fall of Japan’s LDP: Political Party Organizations as Historical Institutions / Ed. E. S. Krauss, R. J. Pekkanen. Ithaca (N.Y.), 2010; Латышев И. А. Правящая Либерально-демократическая партия Японии. М., 1967; Павленко П. А. Либерально-демократическая партия в политической системе современной Японии (1955—2001). М.—СПб., 2006; Япония: полвека правления либерал-демократов. М., 2010; Молодякова Э. В. Япония: тотальная победа консерваторов. М., 2017.