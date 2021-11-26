ЁСИДА СИГЭРУ

ЁСИДА СИГЭРУ - японский государственный деятель, дипломат.

Из се­мьи са­му­рая, зять ви­кон­та Ма­ки­но, иг­рав­ше­го за­мет­ную роль при дво­ре императора Му­цу­хи­то (смотри Мэйд­зи ). В 1906 году окон­чил То­кий­ский императорский университет и по­сту­пил на ди­пло­ма­тическую служ­бу. Ра­бо­тал в Тянь­цзи­не, Мук­де­не, Лон­до­не, Ри­ме, Ва­шинг­то­не, Цзи­на­не, Сток­голь­ме и др., а так­же в ап­па­ра­те МИД в То­кио. В 1930-1932 годах по­сол в Шве­ции, в 1936-1939 годах - в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны Ёсида Сигэру, имев­ший ре­пу­та­цию за­пад­ни­ка и ли­бе­ра­ла, на­хо­дил­ся в от­став­ке. Вес­ной 1945 года несколько не­дель про­вёл в за­клю­че­нии по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не. В 1946-1948 годах пре­зи­дент Японской ли­бе­раль­ной пар­тии, в 1948-1950 годах - Де­мо­кра­ти­че­ско-ли­бе­раль­ной пар­тии, в 1950-1954 годах - Ли­бе­раль­ной пар­тии. В сентябре 1945 года - сентябре 1946 года за­ни­мал пост министра иностранных дел в ка­би­не­те прин­ца Хи­га­си­ку­ни, за­тем - в пра­ви­тель­ст­ве Си­дэ­ха­ра Кид­зю­ро. В мае 1946 года - мае 1947 года, октябре 1948 года - декабре 1954 года пре­мьер-­ми­нистр . Вре­мя на­хо­ж­де­ния у вла­сти Ёсида Сигэру во­шло в ис­то­рию Япо­нии под названием «эра Ёси­ды». Под руководством Ёсида Сигэру бы­ла при­ня­та де­мо­кра­тическая кон­сти­ту­ция, про­ве­де­на зе­мель­ная ре­фор­ма, за­ло­же­ны ос­но­вы японского «эко­но­мического чу­да». В то же вре­мя ве­лось ак­тив­ное пре­сле­до­ва­ние ле­вых сил и проф­сою­зов. Ёсида Сигэру под­пи­сал Сан-­Фран­цис­ский мир­ный до­го­вор 1951 года, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го Япо­ния вновь об­ре­ла государственный су­ве­ре­ни­тет и ус­та­но­ви­ла тес­ные со­юз­нические от­но­ше­ния с США. В ус­ло­ви­ях «хо­лод­ной вой­ны» ка­би­не­ты Ёсида Сигэру не­ук­лон­но сле­до­ва­ли в фар­ва­те­ре внеш­не­по­ли­тического кур­са Ва­шинг­то­на. Вый­дя в от­став­ку, Ёсида Сигэру ос­та­вал­ся ли­де­ром кон­сер­ва­тив­но­го кры­ла Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Япо­нии. В 1967 году вы­дви­нут на со­ис­ка­ние Но­бе­лев­ской премии ми­ра. В том же го­ду по­смерт­но удо­сто­ен выс­шей японской на­гра­ды - ор­де­на Хри­зан­те­мы на Боль­шой лен­те.

Сочинения:

Memoirs; the story of Japan in crisis. Westport, 1973;

Last Meiji man / Ed. by H. Nara. Lanham, 2007.