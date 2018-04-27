Армен Гаспарян: Воссоединение двух Корей? 27 апреля 2018 года многие поспешили назвать историческим днем. Лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Документ включает обещания продолжить поэтапное сокращение вооружений, прекратить враждебные действия, соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны. Каждый пункт невозможно было себе представить еще несколько лет назад. Северная Корея долгие годы рассматривала Южную исключительно в прицел. Неприятие казалось было непреодолимым по определению. И все-таки стороны сблизили позиции. Означает ли это начало демонтажа государствообразующей коммунистической... На чтение: 1 минута

27 апреля 2018 года многие поспешили назвать историческим днем. Лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Документ включает обещания продолжить поэтапное сокращение вооружений, прекратить враждебные действия, соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны. Каждый пункт невозможно было себе представить еще несколько лет назад.

Северная Корея долгие годы рассматривала Южную исключительно в прицел. Неприятие казалось было непреодолимым по определению. И все-таки стороны сблизили позиции. Означает ли это начало демонтажа государствообразующей коммунистической идеологии в КНДР? Или, как любит утверждать западная печать, тоталитарной идеологии? Не убежден. Если это и начнет происходить, то точно не в краткосрочной перспективе. У нас, безусловно, нет точного представления об общественных настроениях в Северной Корее, но едва ли народ там горит желанием начать сокрушать свою страну. Если такое стремление и есть, то, вероятнее всего, оно направлено по отношению к другому государству. Вполне возможно, что именно к Южной Корее.

Пхеньян десятилетиями привык находиться в положении «Республика в кольце врагов» без какого-то намека на скорое исправление ситуации. С мыслью, что мировой империализм спит и видит, как бы побыстрее уничтожить идею чучхе, там росли поколения. И не просто росли, а проникались с каждым годом все большим фанатизмом. Большие сомнения, что это, уже религиозное, чувство будет хотя бы поколеблено совместной декларацией Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Скорее всего, лидер КНДР найдет в своей великой идее чучхе какой-то пункт, который все эти годы трактовался превратно, и объяснит своему народу, что в остальном все остается по-прежнему.

А как к произошедшему 27 апреля относится Россия? Москва приветствовала достигнутые договоренности и готова содействовать налаживанию практического взаимодействия между странами, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях. Тем более если Ким Чен Ын готов решать ядерную проблему.

Но при этом остался главный вопрос: насколько показное стремление к компромиссу, сопровождавшееся совместной посадкой деревьев, перерастет в действительное сближение позиций? Не стоит забывать, что и у Сеула есть свой интерес. У нынешнего президента Мун Чжэ Ина на внутреннем контуре дела обстоят вовсе не блестяще. И разумеется, он постарается извлечь максимум из межкорейской повестки. И не забывайте, что это уже не первая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи, которую называют исторической. Была такая и 18 лет назад. Ее считали подлинным прорывом, но закончилось все нагнетанием напряженности в двусторонних отношениях.