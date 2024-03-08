ТУРЕ, АХМЕД СЕКУ

Турé ( фр. Touré) , Ахмед Секу (09.01.1922, Фарана, Французская Гвинея, ныне Гвинейская Республика — 26.03.1984, Кливленд, шт. Огайо, США) — основатель современной Гвинеи , первый президент страны (1958–1984). Из мусульманской крестьянской семьи. По этнической принадлежности малинке. В 1937 отчислен из Французского технического колледжа (г. Конакри) за участие в забастовках; в начале 1940-х работал в почтовом ведомстве колониальной администрации. Посещал занятия марксистского кружка, организованного в Конакри Французской коммунистической партией , учился на курсах французской Всеобщей конфедерации труда. В 1945 стал организатором первых профсоюзов африканских трудящихся в Гвинее. Один из основателей и вице-президент Демократического объединения Африки . В 1947 инициировал создание Демократической партии Гвинеи (ДПГ), возглавил партию в 1952. С 1948 — генеральный секретарь гвинейской секции Всеобщей конфедерации труда Франции, с 1950 — генеральный секретарь Координационного комитета профсоюзов во Французской Западной Африке, с 1956 генеральный секретарь Всеобщей конфедерации трудящихся Черной Африки. С октября 1958 — избранный президент независимой Гвинейской Республики, в 1958–1972 одновременно глава правительства. Переизбирался в 1961, 1968, 1974 и 1982 на безальтернативных выборах. В 1958, когда Гвинея стала единственной французской колонией, не принявшей конституцию Пятой Республики, и отказалась от вхождения во Французское сообщество, Франция разорвала дипломатические отношения с Гвинеей и объявила ей экономическую блокаду. Т. установил тесные отношения с СССР, получил от него существенную экономическую помощь, посещал Советский Союз с официальными визитами в 1959, 1960, 1965. Установил однопартийный режим (у власти находилась ДПГ), жестоко подавлял оппозицию. В 1962 переориентировался на США, впоследствии официально отказался от марксизма как основы партийной идеологии, маневрировал между западными странами, СССР, КНР. В 1978 название государства было изменено на Гвинейская Народная Революционная Республика, ДПГ стала именоваться Партия-государство Гвинея. Скончался, находясь на лечении в США. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1961).

Лит. : Евсеенко В. И. Секу Ахмед Туре // История Африки в биографиях / Под общ. ред. академика РАН А. Б. Давидсона. М., 2012. С. В. Мазов.