ПЕПЕТЕЛА

ПЕПЕТЕЛА - анголский писатель, общественный деятель.

Настоящие имя и фамилия Ар­тур Кар­луш Мау­ри­сиу Пес­тана душ Сан­туш (Pestana dos Santos)

Учил­ся в Лис­са­бон­ском выс­шем тех­ническом университете (1957-1960 годы). С 1963 года ак­тив­ный уча­ст­ник ос­во­бо­дительного дви­же­ния в Ан­го­ле; ко­ман­до­вал пар­ти­зан­ским от­ря­дом в Ка­бин­де. Ви­це-ми­нистр об­ра­зо­ва­ния Ан­го­лы (1976-1982 годы). Профессор со­цио­ло­гии в Университете Лу­ан­ды.

Ав­тор ро­ма­нов «При­клю­че­ния Нгун­ги» («As aventuras de Ngunga», 1972 год; русский перевод 1978 года), «Муа­на Пуо» («Muana Puo», 1978 год), «Йа­ка» («Yaka», 1984 год), «Со­ба­ка и жи­те­ли Лу­ан­ды» («O cao e os caluan­das», 1985 год, русский перевод 1989 года), «Поч­ти ко­нец све­та» («O quasi fim do mundo», 2008 год) и других, в ко­то­рых африканская дей­ст­ви­тель­ность пе­рио­да борь­бы за не­за­ви­си­мость ос­мыс­ле­на при по­мо­щи ми­фо­ло­гических об­ра­зов и сю­же­тов.

Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли пси­хо­ло­гические ро­ма­ны «Май­ом­бе» («Mayombe», 1980 год) и «По­ко­ле­ние уто­пи­стов» («A geracao da uto­pia», 1992 год). Ав­тор пье­сы «Ка­нат» («A corda», 1978 год, русский перевод 1983 года) и др.