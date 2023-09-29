Оке́лло, Джон Гидеон

Оке́лло ( суахили Okello) , Джон Гидеон (26.10.1937, округ Ланго, Уганда — ок. 1971, Уганда) — политический деятель, один из лидеров Занзибарской революции. Родился в Уганде в крестьянской семье, участник антиколониальной вой­ны Мау-­Мау в Кении (1953–1955). В июне 1959 переехал на о. Пемба, где вступил в партию Афро-­Ширази. В начале 1963 переехал на о. Занзибар , где готовил отряды повстанцев, которыми руководил в день переворота 12 января 1964 — Занзибарской революции. Противопоставил себя Революционному совету, призывая к террору против арабов. Задержан в Дар-эс-­Саламе и депортирован в Кению. В 1965–1966 отбывал там тюремное заключение, в 1967 заключен в тюрьму в Уганде за нелегальный въезд. В 1968 вернулся в Кению, где был арестован. В 1971 труп О. обнаружен на берегу одной из рек Уганды. Возможно, убит по приказу И. Амина .

Соч. : Revolution in Zanzibar. Nairobi, 1967.

Лит. : Тетерин О. И. Из истории национально-­освободительного движения на Занзибаре // История Африки в ХIХ и ХХ столетиях. М., 1972. С. 34–60. А. С. Балезин.