Нкру́ма, Кваме Френсис Нвиа Кофи

Нкру́ма ( англ. Nkrumah) , Кваме Френсис Нвиа Кофи (21.09.1909, дер. Нкрофул, Золотой Берег — 27.04.1972, Бухарест) — государственный и политический деятель Ганы , приведший ее к независимости. Из семьи ремесленника-­ювелира, по этнической принадлежности нзима. Окончил миссионерскую школу и колледж Ачимота. Преподавал в католических школах Золотого Берега . В 1935–1945 учился в США. Получил степень бакалавра экономики, социологии (1939) и богословия (1942) в университете Линкольна (Пенсильвания), степень магистра педагогики (1942) и философии (1943) в Пенсильванском университете. Идейное формирование проходило под влиянием панафриканизма и марксизма. В июне 1945 переехал в Великобританию, участвовал в подготовке и работе 5‑го Панафриканского конгресса (Манчестер, октябрь 1945), призвавшего народы колоний бороться «всеми возможными способами» за освобождение «от власти иностранных империалистов».

В 1947 вернулся на родину, стал генеральным секретарем партии Объединенный конвент Золотого Берега, выступавшей с требованием предоставления независимости «в возможно кратчайший срок». 12 июня 1949 создал Народную партию конвента (НПК), выдвинувшую лозунг «Независимость немедленно!». В 1948 и 1950 подвергался аресту по обвинению в организации забастовок и демонстраций. С 1952 премьер-­министр первого африканского правительства Золотого Берега, с марта 1957 — независимой Ганы. С 1960 президент страны. В 1961 избран генеральным секретарем НПК и ее пожизненным председателем. В 1964 после введения в Гане однопартийной системы провозглашен пожизненным президентом. Н. прошел путь от «отца независимости» до «отца нации», харизматического вождя, правившего авторитарными методами.

Разработал собственную философскую и политическую теорию нкрумаизма, соединявшую концепцию африканской личности с идеями пан­африканизма и социализма . В 1962 съезд НПК принял партийную программу, в которой строительство социалистического общества в Гане объявлялось конечной целью, а идеологической основой партии провозглашался нкрумаизм, основанный на «научном социализме». Попытки Н. провести форсированную индустриализацию Ганы по советским лекалам привели к провалу насаждаемой сверху кооперации крестьянства, огромным затратам на сооружение престижных дорогостоящих объектов, развалу торговли, дефициту товаров, повышению цен и налогов, росту инфляции, обесцениванию национальной валюты.

Внешняя политика Н. строилась на принципах панафриканизма и так называемого позитивного нейтралитета. На территории Ганы проходили подготовку борцы за свободу африканских колоний. Правительство Н. провело в Аккре в 1958 Конференцию независимых стран Африки и 1‑ю Конференцию народов Африки, способствовавших росту политического сознания африканцев и приблизивших наступление «года Африки» в 1960, когда 17 колоний на континенте обрели независимость. Н. пытался реализовать идею создания «Союза африканских государств» со своим федеральным правительством, единым военным командованием, общими органами экономического руководства, африканским банком развития. Один из создателей понятия неоколониализма . В условиях холодной вой­ны успешно лавировал между военно-­политическими блоками: заключил с СССР выгодные соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве, добился от США финансирования строительства гидроэнергетического комплекса на р. Вольта, сыграв на страхах администрации Дж. Ф. Кеннеди перед «вторым Асуаном», т. е. возможности передачи проекта СССР.

24 февраля 1966 в результате государственного переворота, осуществленного во время его зарубежного турне, Н. был лишен власти. В последующие годы Н. по приглашению президента Гвинеи А. С. Туре проживал в Конакри. Скончался в Румынии, где находился на лечении. По просьбе ганского правительства останки Н. были доставлены на родину и с высшими государственными почестями захоронены согласно воле покойного в Нкрофуле.

Соч. : Автобиография. М., 1961; Африка должна объединиться. М., 1963; Я говорю о свободе. М., 1964.

Лит. : Smertin Y. Kwame Nkrumah. New York, 1987; Rooney D. Kwame Nkrumah. The Political Kingdom in the Third World. London, 1988; Hadjor K. Nkrumah and Ghana. Trenton (N. J.), 2003. С. В. Мазов.