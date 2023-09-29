Нко́мо, Джошуа Мкабуко Ньонголо

Нко́мо ( англ. Nkomo) , Джошуа Мкабуко Ньонголо (19.06.1917, Семокве, Матабелеленд, Южная Родезия — 01.07.1999, Хараре, Зимбабве) — политический и государственный деятель, один из лидеров борьбы за независимость Зимбабве .

Родился в семье учителя и протестантского проповедника, ндебеле по происхождению. Учился в Йоханнесбурге на социального работника. 1951 — лидер профсоюза африканских железнодорожников Родезии; 1957 — президент Африканского национального конгресса (Южн. Родезия), в 1960 основал Национально-­демократическую партию, после ее запрета — Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ). С 1964 по 1974 в тюрьме, с 1974 вел вооруженную борьбу против режима Я. Смита. В 1980 ЗАПУ проиграл на всеобщих выборах, Н. занял пост министра внутренних дел в правительстве Р. Мугабе . В 1982 обвинен в заговоре, отправлен в отставку. В результате событий Гукурахунди Н. распустил партию и подписал соглашение с Мугабе; с 1990 по 1999 — вице-президент Зимбабве.

Соч. : The Story of My Life. London, 1984.

Лит. : Шубин В. Г. Судьбы Зимбабве. М., 2015. А. В. Воеводский.