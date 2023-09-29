Наро́дное движе́ние за освобожде́ние Анго́лы

Наро́дное движе́ние за освобожде́ние Анго́лы (МПЛА, порт. Movimento Popular de Libertação de Angola) — антиколониальное движение и правящая партия Республики Ангола (с 1975). Лидер партии — Жуан Лоренсу (с 2018).

Основано в декабре 1956, первым председателем был избран Марио де Андраде, в декабре 1962 на национальной конференции МПЛА принята первая программа, президентом избран А. Нето , занимавший эту должность до своей смерти в 1979.

МПЛА с 1961 вело вой­ну за освобождение Анголы от Португалии, одновременно находилось в состоянии конфликта с Национальным фронтом освобождения Анголы (ФНЛА) и Национальным союзом за полную независимость Анголы (УНИТА). В 1975 МПЛА сформировала правительство независимой Анголы. В 1977 пре­образована в МПЛА — Партию труда, в качестве идеологии партии был принят марксизм-­ленинизм. В 1990 было возвращено прежнее название партии, провозглашен отказ от коммунистической идеологии.

Лит. : Хазанов А. М. История Анголы в новое и новейшее время: [до 1975 г.]. М., 1999; Ангола. 25 лет независимости: итоги и перспективы. М., 2002. А. В. Воеводский.