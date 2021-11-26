МОРОНИ

МОРОНИ - сто­ли­ца государства Со­юз Ко­мор­ских Ост­ро­вов, административный центр ав­то­ном­но­го о. Нга­зид­жа.

Население свыше 50 тыс. человек (2012 год; круп­ней­ший го­род стра­ны).

Рас­по­ло­же­на на западном бе­ре­гу о. Нга­зид­жа (Гранд-Ко­мор), у под­но­жия вул­ка­на Кар­та­ла.

Порт (вы­воз сельско-хозяйственной про­дук­ции). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени прин­ца Саи­да Иб­ра­ги­ма (при­мер­но в 20 км к се­ве­ру от Морони).

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на.

С XVI века порт Морони ак­тив­но ис­поль­зо­вал­ся арабскими тор­гов­ца­ми.

С конца XIX века под вла­стью Фран­ции . С 1946 года в со­ста­ве французской за­мор­ской тер­ри­то­рии Ко­мор­ские острова, в 1958 году при­ня­то ре­ше­ние о пе­ре­но­се в Морони её административного цент­ра (фак­ти­чес­ки с 1966 года).

С 1975 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Ко­мор­ские Ост­ро­ва.

Сре­ди ар­хитектурных до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей - Ста­рая Пят­нич­ная ме­четь (начало XV века) и Но­вая ме­четь (1998 год).

В Морони - Национально ин­фор­мационный и нацчно-исследовательской центр (1979 год; вклю­ча­ет на­цио­наль­ные библиотеку, ар­хи­вы , му­зей) и Университет Ко­мор­ских Ост­ро­вов (2003 год).

Пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственной про­дук­ции (в т. ч. на экс­порт). Ре­мёс­ла и кус­тар­ные про­мыс­лы.

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