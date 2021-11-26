МОНГО
МО́НГО (монго-нкунду) -группа народов банту в Демократической Республике Конго.
Живут между реками Конго, Касаи и Санкуру (провинции Экваториальная, Маи-Ндомбе, Чуапа, Санкуру).
Включает собственно монго, нтомба, нкунду, нгомбе, эконда, омбо (мболе), нгандо, лалиа и другие.
Численность от 2,5 до 5 млн. человек (2010, оценка).
Говорят на языках подгруппы монго (С60) банту языков. Письменность на основе латинской графики. Распространён также язык лингала.
В основном христиане (главным образом католики), часть сохраняет традиционные верования.
Традиционная культура типична для народов Экваториальной Африки. Основные занятия - ручное земледелие (ямс, маниок), охота, собирательство, рыболовство. Часть монго работают на плантациях масличной пальмы и кофе, а также в городах. В прошлом занимались посреднической торговлей рабами, слоновой костью, порошком из дерева «нгула» (косметическое и лекарственное средство). Имели вождества.
Традиционные поселения кольцевой планировки, жилище круглое, с плетёными стенами.
Одежда - набедренная повязка.
Фольклор - мифы (о демиурге Мбомбианда и других), эпос о герое Иньянья, сказки и другое.