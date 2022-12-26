МЕНГИСТУ , ХАЙЛЕ МА­РИАМ

Менгисту (Мэнгысту) , Хайле Ма­риам (род. 21.05.1937, пров. Уаламо) — государственный, политический и военный деятель Эфиопии, лидер эфиопской революции 1974—1991. Родился в семье военнослужащего. Окончил военную академию в Холета (ныне г. Гэннэт, провинция Шоа), в 1969—1970 стажировался в военных учебных центрах США. Заочно прошел курс экономики по программе Мэрилендского университета (США), также заочно учился в Аддис-Абебском университете. Активно участвовал в подпольном антимонархическом движении армейских офицеров. В 1974 возглавил революционное выступление армейских низов против феодально-монархического режима в качестве председателя Координационного комитета вооруженных сил, полиции и территориальной армии (ККВС). После свержения в сентябре 1974 императора Хайле Селассие I занимал руководящие посты в созданном вместо ККВС Временном военном административном совете (ВВАС), коллективном органе руководства страной, который затем возглавил в феврале 1977. Одновременно занял посты председателя Совета министров и главнокомандующего революционной армией Эфиопии. Под руководством М. Х. М. в стране был проведен ряд прогрессивных социально-экономических преобразований: аграрная реформа, национализация крупных промышленных предприятий, банков и страховых компаний, городских земель и доходных домов. В апреле 1976 была выпущена Программа национально-демократической революции в Эфиопии, целью которой провозглашалось построение социалистического общества. В области внешней политики правительство Эфиопии во главе с М. Х. М. проводило антиимпериалистический курс и выступало за укрепление отношений с СССР и другими социалистическими странами. С 1979 М. Х. М. — председатель Комиссии по организации партии трудящихся Эфиопии, с 1984 — генеральный секретарь ЦК Рабочей партии Эфиопии. После прошедших в июне 1987 выборов в Национальное шенго (парламент) была провозглашена Народно-демократическая республика Эфиопия во главе с президентом М. Х. М.

На фоне нерешаемых задач эфиопской революции ухудшающееся экономическое положение страны вследствие постоянных засух вкупе с авторитарным стилем правления М. Х. М привели к потере поддержки населения, которое перестало рассматривать осуществляемый «социалистический эксперимент» как свое кровное дело. В мае 1991 в результате социально-экономического кризиса и полной потери доверия у населения, после серии военных поражений от вооруженной оппозиции, а также прекращения военной и экономической помощи со стороны СССР и других социалистических стран режим рухнул. Сам М. Х. М. накануне захвата 21 мая Аддис-Абебы партизанскими отрядами вооруженной оппозиции покинул столицу и обосновался на заранее купленной ферме в Зимбабве.

Лит .: Ottaway M., Ottaway D. Empire in Revolution. New York, 1978; Цыпкин Г. В., Ягья В. С. История Эфиопии в новое и новейшее время. М., 1989; Шараев В. И. Политические организации Эфиопии. М., 1995; Синицын С. Я. Миссия в Эфиопии. М., 2001. Г. В. Цыпкин.