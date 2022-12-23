МАССАМБА-ДЕБА , АЛЬФОНС

Массамба-Деба ( фр. Massamba-Debat) , Альфонс (1921, Нколо, близ Браззавиля — 25.03.1977, Браззавиль) — политический деятель Республики Конго. Родом из народности батеке французской колонии Среднее Конго. Педагог по образованию. С 1934 —школьный учитель в Чаде, с 1947 — в Конго. В 1957 оставил преподавание и начал заниматься политикой. В 1959—1963 — депутат Национальной ассамблеи, в 1959—1961 — ее председатель. 1961—1963 — министр планирования и снабжения в правительстве президента Ф. Юлу, в мае 1963 ушел в отставку. После падения Юлу в августе 1963 возглавил временное правительство, в декабре избран президентом. В 1964 установил репрессивный однопартийный режим, став генеральным секретарем правящего Национального движения революции (НДР). В экономической сфере проводил курс на национализацию и строительство социалистической экономики, во внешней политике ориентировался на страны социалистического лагеря (КНР и Кубу). В условиях обострения фракционной борьбы в НДР в июле 1968 произвел государственный переворот, распустив парламент и НДР, однако не смог удержать власть, 4 сентября ушел в отставку и прекратил политическую деятельность. После убийства президента М. Нгуаби был арестован и казнен 25 марта 1977.

Лит. : Amphas M. M. Political Transformations of the Congo. Edinburgh, 2000; Pensees et Actions Politiques du President Alphonse Massamba-Debat. T. 1—2. Paris, 2009; Ollandet J . L’experience congolaise du socialisme de Massamba-Debat a Marien N’gouabi. Paris, 2012. И. В. Кривушин.