МАШEЛ, САМОРА МОЙЗЕС

Машeл ( порт . Machel) , Самора Мойзес (29.09.1933, Мадрагоа, пров. Газа, Португальская Восточная Африка, ныне Мозамбик — 19.10.1986, Мбузини, ЮАР) — первый президент Мозамбика (1975—1986).

Родился на юге Мозамбика в округе Газа в бедной крестьянской семье. Проучившись 6 лет в католической начальной школе, М. отказался продолжить учебу в семинарии, хотя это давало ему право стать католическим священником. Благодаря своему статусу «ассимиладу» (то есть африканца, пользовавшегося правами португальского гражданства), и способностям, окончил среднюю школу и медицинские курсы, получив относительно привилегированную профессию фельдшера.

В 1962 М. вступил в партию Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), проходил военную подготовку в Алжире. Командовал первой военной базой на мозамбикской территории, возглавляемая им группа из 250 партизан развернула боевые действия против португальцев. Проявив незаурядные военные способности, М. стал заместителем главнокомандующего вооруженными силами ФРЕЛИМО Фелипи Магайя, а после его гибели в 1966 — главнокомандующим.

В 1966 М. избрали членом ЦК ФРЕЛИМО и секретарем отдела обороны ЦК. М. был сторонником левых взглядов, его привлекал марксизм, а также китайский опыт партизанской войны. М. рассматривал конфликт в колонии в классовых, а не в расо­вых категориях, возражал против сохранения традиционных структур, утверждая, что они представляют собой систему эксплуатации, столь же достойную осуждения, как и эксплуатация колонизаторов.

После убийства лидера ­ФРЕЛИМО Э. Мондлане в феврале 1969 Центральный комитет ФРЕЛИМО создал Президентский совет из трех человек — М., Марселину душ Сантуш и Уриа Симанго. Вскоре в руководстве развернулась борьба за власть, Симанго был выведен из Президентского совета и исключен из организации; в мае 1970 на чрезвычайном заседании Исполкома ЦК ФРЕЛИМО председателем был избран М.

М. не только руководил военными операциями партизан ФРЕЛИМО, но и уделял большое внимание созидательной деятельности в освобожденных районах. После провозглашения независимости Мозамбика 25 июня 1975 М. стал его первым президентом, также занимал посты председателя высшего законодательного органа — Народной ассамблеи, главнокомандующего вооруженными силами. М. объявил о решении правительства отдать землю крестьянам, национализировать частные школы, клиники, больницы, юридические конторы. Государственной собственностью стали банки и кредитные организации, учреждения системы здравоохранения и образования. Землей, объявленной государственной собственностью, бесплатно наделялись крестьянские кооперативы.

Итоги 10-летнего правления М. в истории Мозамбика были, однако, неутешительными. Из страны выехали 80 % квалифицированных португальских специалистов, что катастрофически сказалось на экономике. Бывшие плантации были превращены в государственные фермы. Централизованное планирование основывалось больше на принятии желаемого за действительное, чем на реалистическом анализе. Доход на душу населения к концу 1986 составил лишь 60 % от уровня 1981 и продолжал падать.

Погиб 19 октября 1986 в результате авиационной катастрофы.

Соч. : Развитие народно-демократической революции в Мозамбике // Борьба за освобождение португальских колоний в Африке. М., 1975; The Tasks Ahead: Selected Speeches of Samora Moises Machel / Еd. by Afro American Information Service. New York, 1975; A nossa forca esta na unidade. Maputo, 1983; Samora Machel, an African revolutionary: Selected Speeches and Writings / Еd. by Barry Munslow; translated by Michael Wolfers. Harare, 1987.

Лит .: Munslow B. Mozambique: the Revolution and its Origins. London, 1983; Хазанов А. М. История Мозамбика в новое и новейшее время. М., 2006. А. В. Воеводский.