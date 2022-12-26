МАРОККАНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР­ТИЯ

Марокканская коммунистическая пар­тия (МКП) — политическая партия в Марокко. Создана в 1943, изначально называлась «Коммунистическая партия Марокко», в 1945 переименована в МКП. Генеральным секретарем ЦК МКП стал Али Ята (1920—1997). С 1946 издавала газеты «Эспуар» (на французском языке) и «Хайят аш-Шааб» (на арабском языке). В 1951 подверглась репрессиям со стороны французских властей, лидеров МКП Али Ята и Мухаммеда Фархата приговорили к двум годам тюремного заключения.

Выступала с требованиями предоставления Марокко независимости. В 1946 состоялся I съезд МКП. МКП призывала все партии объединиться в единый фронт для борьбы с колониализмом. В 1951 в Танжере прошло совещание марокканских политический партий, но представителей МКП на него не пригласили.

МКП неоднократно обращалась за помощью к ООН: в 1951 направила в Генеральную Ассамблею памятную записку, в которой настаивала на рассмотрении марокканского вопроса. Эти требования повторялись в нескольких меморандумах к ГА ООН. Из-за противодействия Франции обсуждение ситуации в Марокко в ООН откладывалось и началось только в 1952. В 1952 власти протектората запретили деятельность МКП, лидеры были арестованы и высланы за границу, а печатные органы закрыты.

Принимала участие в партизанском движении, сражавшемся против французских властей. Члены МКП были в числе руководства самой крупной в стране военной организации «Черный полумесяц», имевшей свои отряды в Рабате, Фесе, Касабланке и Марракеше.

После получения Марокко независимости в 1956 МКП выступала за полный вывод иностранных войск, национализацию предприятий и проведение аграрной реформы. В 1959 МКП была запрещена. В 1968 Али Ята создал на базе МКП Партию освобождения и социализма (ПОС), в 1974 — Партию прогресса и социализма (ППС). На сегодняшний день ППС является одним из ведущих представителей левого движения в Марокко. По итогам парламентских выборов 2021 ППС получила 22 места в парламенте.

Ист .: Le Parti Communiste Marocain dans le combat pour l’independance nationale. Textes et documents (1949—1958). Paris, 1958.

Лит. : Луцкая Н. С. Очерки новейшей истории Марокко. М., 1973; Callies de Salies B. Le Grand Maghreb contemporain. Entre regimes autoritaires et islamistes combattants. Paris, 2010; Lugan B. Histoire du Maroc. Des origines a nos jours. Paris, 2011. Д. В. Соловьева.