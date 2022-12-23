МАРГАИ ), МИЛТОН ОГАСТЕС СТРИБИ

Маргаи ( англ. Margai ), Милтон Огастес Стриби (07.12.1895 Гбангбатоке, Сьерра-Леоне — 28.04.1964, Фритаун) — политический и государственный деятель, первый премьер-министр Сьерра-Леоне (1958—1964). Родился в семье торговца из народа менде. В 1921 получил степень бакалавра в Колледже Фура-Бей ( Фритаун ), в 1926 закончил медицинский колледж Университета Дарема. Вернувшись в Сьерра-Леоне, занимался медицинской практикой, пропагандой гигиены и подготовкой акушерок из членов женских тайных союзов. В 1951 основал Народную партию Сьерра-Леоне, участвовал в разработке новой конституции страны. В 1950-е занимал посты премьер-министра, министра сельского хозяйства, министра внутренних дел и генерального прокурора. За умеренный политический курс его критиковал брат А. Маргаи , основавший оппозиционную партию. В 1961 М. возглавил правительство независимой Сьерра-Леоне, выступал за сохранение тесных связей с Великобританией, проводил политику «открытых дверей» и поощрял иностранные инвестиции. Находясь во главе правительства, пытался не допустить открытого доминирования во власти одной этнической группы.

Лит. : Смирнов Е. Г. Республика Сьер­ра-Леоне: Справочник. М., 1988; Зотова Ю. Н., Смирнов Е. Г., Френкель М. Ю. История Сьерра-Леоне в новое и новейшее время. М., 1995; Fyle M. C. Historical Dictionary of Sierra Leone. Lanham (Maryland), 2006. А. В. Воеводский .