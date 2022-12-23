МАРГАИ , АЛЬБЕРТ МАЙКЛ

Маргаи ( англ. Margai) , Альберт Майкл (10.10.1910, Гбангбатоке, Сьерра-Леоне — 18.12.1980, Фритаун) — политический и государственный деятель Сьерра-Леоне , премьер-министр (1964—1967), сводный брат первого премьер-министра М. Маргаи . Родился в семье торговца из народа менде. Закончил школу при католической миссии, с 1931 по 1944 работал медбратом, в 1944—1948 — жил в Лондоне, изучал юридические науки, получил квалификацию адвоката. С 1951 — член Законодательного совета, 1952 — министр просвещения и социального обеспечения в правительстве британской колонии Сьерра-Леоне (доминион с 1961). С 1951 — член Народной партии Сьер­ра-Леоне, в 1958 основал Народную национальную партию. В 1959—1962 — министр сельского хозяйства, 1962—1964 — министр финансов. В 1964 занял пост премьер-министра. Сторонник республиканского устройства, пытался установить однопартийную систему, окружил себя выходцами из народа менде. Обвинялся в коррупции, подавлении оппозиции внутри собственной партии и попытках подтасовать выборы. Свергнут в 1967 в результате военного переворота. С 1969 в эмиграции. Умер в США.

Лит. : Смирнов Е. Г. Республика Сьер­ра-Леоне: Справочник. М., 1988; Зотова Ю. Н., Смирнов Е. Г., Френкель М. Ю. История Сьерра-Леоне в новое и новейшее время. М., 1995; Fyle M. C. Historical Dictionary of Sierra Leone. Lanham (Maryland), 2006. А. В. Воеводский.