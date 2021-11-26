МААТАИ ВАНГАРИ МУТА

МААТАИ ВАНГАРИ МУТА - кенийский общественный и политический деятель.

Из се­мьи сель­ско­го ра­бо­че­го, по эт­нической при­над­леж­но­сти ки­куйю. В 1964 году окон­чи­ла кол­ледж «Ма­унт Сент Ско­ла­сти­ка» («Mo­unt St. Scho­lasti­ca») в Ат­чи­со­не (штат Кан­зас), в 1966 году Университет Питтс­бур­га. В 1971 года за­щи­ти­ла док­тор­скую дис­сер­та­цию по ве­те­ри­нар­ной ана­то­мии в Университете Най­ро­би. В 1976 году воз­гла­ви­ла департамент ве­те­ри­нар­ной ана­то­мии Университета Най­ро­би (профессор с 1977 года).

С 1976 года уча­ст­во­ва­ла в ра­бо­те Национального со­ве­та жен­щин Ке­нии, в 1981-1987 годах его пре­зи­дент. В 1977 году ор­га­низо­ва­ла об­щественое «Дви­же­ние зе­лё­но­го поя­са» («Green Belt Movement»), про­воз­гла­шав­шее сво­ей це­лью про­ти­водей­ст­вие не­за­кон­но­му рас­пре­де­ле­нию лес­ных уго­дий и вы­руб­ке ле­сов, вос­ста­нов­ле­ние унич­то­жен­ных ле­сов в Ке­нии и других африканских стра­нах (за го­ды су­ще­ст­во­ва­ния дви­же­ния его уча­ст­ни­ки, в основном жен­щи­ны, по­са­ди­ли около 20 млн. де­ревь­ев). Вы­сту­па­ла про­тив мо­но­по­ли­за­ции вла­сти пре­зи­ден­том стра­ны Д. Т. арап Мои.

В декабре 2002 года из­бра­на в пар­ла­мент Ке­нии от оп­по­зи­ци­он­ной Национальной ра­дуж­ной коа­ли­ции, на­зна­че­на по­мощ­ни­ком министра ок­ру­жаю­щей сре­ды и при­род­ных ре­сур­сов. Пер­вая пред­ста­ви­тель­ни­ца Африканского кон­ти­нен­та, став­шая лау­реа­том Но­бе­лев­ской премии ми­ра (2004 год). В 2009 году на­зна­че­на По­слан­цем ми­ра ООН в об­ла­сти эко­ло­гии и борь­бы с из­ме­не­ни­ем климата.

Сочинения:

The Green Belt Movement: sharing the approach and the experience. Nairobi, 1988;

Unbowed: a memoir. N. Y., 2006;

The chal­lenge for Africa: a new vision. L., 2009.