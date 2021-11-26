МААТАИ ВАНГАРИ МУТА
МААТАИ ВАНГАРИ МУТА - кенийский общественный и политический деятель.
Из семьи сельского рабочего, по этнической принадлежности кикуйю. В 1964 году окончила колледж «Маунт Сент Сколастика» («Mount St. Scholastica») в Атчисоне (штат Канзас), в 1966 году Университет Питтсбурга. В 1971 года защитила докторскую диссертацию по ветеринарной анатомии в Университете Найроби. В 1976 году возглавила департамент ветеринарной анатомии Университета Найроби (профессор с 1977 года).
С 1976 года участвовала в работе Национального совета женщин Кении, в 1981-1987 годах его президент. В 1977 году организовала общественое «Движение зелёного пояса» («Green Belt Movement»), провозглашавшее своей целью противодействие незаконному распределению лесных угодий и вырубке лесов, восстановление уничтоженных лесов в Кении и других африканских странах (за годы существования движения его участники, в основном женщины, посадили около 20 млн. деревьев). Выступала против монополизации власти президентом страны Д. Т. арап Мои.
В декабре 2002 года избрана в парламент Кении от оппозиционной Национальной радужной коалиции, назначена помощником министра окружающей среды и природных ресурсов. Первая представительница Африканского континента, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира (2004 год). В 2009 году назначена Посланцем мира ООН в области экологии и борьбы с изменением климата.
Сочинения:
The Green Belt Movement: sharing the approach and the experience. Nairobi, 1988;
Unbowed: a memoir. N. Y., 2006;
The challenge for Africa: a new vision. L., 2009.