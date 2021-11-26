ЛОМЕЙСКИЕ КОНВЕНЦИИ

ЛОМЕЙСКИЕ КОНВЕНЦИИ - со­гла­ше­ния об ас­со­циа­ции стран Аф­ри­ки, Ка­риб­ско­го бас­сей­на и Ти­хо­го океана (груп­па стран АКТ) со стра­на­ми Ев­ро­пей­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва (ЕЭС, в даль­ней­шем - Ев­ро­пей­ско­го сою­за, ЕС) в 1975-2000 годы.

Цель Ломейских конвенций - ус­та­нов­ле­ние осо­бых тор­го­во-эко­но­мических от­но­ше­ний с раз­ви­ваю­щи­ми­ся стра­на­ми АКТ (в осо­бен­но­сти с бывшими ко­ло­ния­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гол­лан­дии, Бель­гии и Фран­ции) и по­мощь им. На­име­но­ва­ние Ломейских конвенций за­кре­пи­лось по названию сто­ли­цы То­го города Ло­ме, где в феврале 1975 года бы­ло под­пи­са­но пер­вое со­гла­ше­ние. Главная идея Ломейских конвенций - со­дей­ст­вие эко­но­мическому, куль­тур­но­му и со­ци­аль­но­му раз­ви­тию стран АКТ, кон­со­ли­да­ция и раз­ви­тие их от­но­ше­ний с ЕС в ду­хе со­ли­дар­но­сти и вза­им­ной за­ин­те­ре­со­ван­но­сти. Кро­ме то­го, Ломейские конвенции –- пер­вый в ис­то­рии мно­го­сторон­ний ме­ха­низм ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­во­го уре­гу­ли­ро­ва­ния ин­ве­сти­ци­он­ных спо­ров; 3-я и 4-я Ломейские конвенции пре­ду­смот­ре­ли рас­про­стра­не­ние ар­бит­ра­жа да­же на слу­чаи от­сут­ст­вия кон­тракт­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду сто­ро­на­ми, по­это­му со­от­вет­ст­вую­щая ста­тья Ломейских конвенцмй счи­та­ет­ся зна­чительным кон­цеп­ту­аль­ным дос­ти­же­ни­ем в об­лас­ти ар­бит­раж­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва.

От­но­ше­ния ме­ж­ду стра­на­ми - уча­ст­ни­ца­ми кон­вен­ций ре­гу­ли­ру­ют­ся тре­мя основными ор­га­на­ми - Со­ве­том ми­ни­ст­ров, Комитетом по­слов, Объ­е­ди­нён­ной ас­самб­ле­ей. Со­вет ми­ни­ст­ров ЕС-АКТ об­ра­зу­ют чле­ны Со­ве­та ми­ни­ст­ров ЕС, Ев­ропейской ко­мис­сии, пред­ста­ви­те­ли пра­ви­тельств стран АКТ; Объ­е­ди­нён­ная ас­самб­лея со­сто­ит из пар­ла­мен­та­ри­ев всех под­пи­сав­ших Ломейские конвенции стран или пред­ста­ви­те­лей стран, где нет пар­ла­мен­та. Спор­ные во­про­сы, воз­ни­каю­щие при ра­бо­те Со­ве­та ми­ни­ст­ров, пе­ре­да­ют­ся на рас­смот­ре­ние 3 ар­бит­рам (по од­но­му от ЕС, АКТ и Со­ве­та ми­ни­ст­ров), ре­ше­ние ко­то­рых обя­за­тель­но для лю­бо­го уча­ст­ни­ка Ло­мей­ских кон­вен­ций.

Пер­вая Ломейская конвенция (Lomé I) под­пи­са­на 9 стра­на­ми ЕЭС и 46 стра­на­ми груп­пы АКТ на пе­ри­од дей­ст­вия с 1975 по 1980 год; в хо­де её вы­пол­не­ния к ней при­сое­ди­ни­лись ещё 14 го­су­дарств. Кон­вен­ция во мно­гом от­ве­ча­ла пе­ре­строй­ке ме­ж­ду­народных эко­но­мических от­но­ше­ний на де­мо­кра­тической ос­но­ве, к че­му стре­ми­лись вновь об­ра­зо­вав­шие­ся раз­ви­ваю­щие­ся стра­ны. Ломейской конвенции пред­ше­ст­во­ва­ло под­пи­са­ние со­гла­ше­ний о тор­го­во-эко­но­мических от­но­ше­ни­ях с раз­ви­ваю­щи­ми­ся стра­на­ми Тро­пической Аф­ри­ки, Ка­риб­ско­го и Ти­хо­оке­ан­ско­го бас­сей­нов - бывшими ко­ло­ния­ми Ита­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и других стран. С 1975 года стал функ­цио­ни­ро­вать Центр промышленного со­труд­ни­че­ст­ва, пре­дос­тав­ляю­щий цен­ную ин­фор­ма­цию для по­тен­ци­аль­ных ин­ве­сто­ров из стран «Об­ще­го рын­ка» о воз­мож­но­стях вло­же­ния ка­пи­та­ла в вы­год­ные про­ек­ты в стра­нах АКТ. Пре­фе­рен­ци­аль­ный дос­туп ос­но­вы­вал­ся на сис­те­ме квот для та­ких то­ва­ров, как са­хар и го­вя­ди­на, кон­ку­ри­рую­щих с сельским хозяйством ЕЭС. Для эко­но­мической по­мо­щи и ин­ве­сти­ций 1-я Ломейская конвенция пре­ду­смат­ри­ва­ла вы­де­ле­ние 3 млрд. экю. Её це­лью бы­ло пре­дос­тав­ле­ние стра­нам АКТ до­пол­нительных тор­го­вых пре­иму­ществ, по­зво­ляю­щих ус­ко­рить тем­пы рос­та их тор­гов­ли со стра­на­ми ЕЭС для сба­лан­си­ро­ва­ния вза­им­но­го тор­го­во­го об­ме­на. При­ори­тет­ным на­прав­ле­ни­ем бы­ло соз­да­ние ин­фра­струк­ту­ры - строи­тель­ст­во до­рог, мос­тов, гос­пи­та­лей и школ, а так­же под­держ­ка сель­ско­го хо­зяй­ст­ва.

По вто­рой Ломейской конвенции (Lomé II), пре­ду­смат­ри­ваю­щей рост по­мо­щи и ин­ве­сти­ций, под­пи­сав­шие её раз­ви­ваю­щие­ся стра­ны ста­ли по­лу­чать льгот­ные кре­ди­ты Ев­ропейского фон­да раз­ви­тия (ЕФР), спе­ци­аль­но соз­дан­но­го в со­от­вет­ст­вии с Рим­ским до­гово­ром (1957) для льгот­но­го кре­ди­то­ва­ния ас­со­ции­ро­ван­ных с ЕЭС раз­ви­ваю­щих­ся стран. Его объ­ём на пе­ри­од дей­ст­вия кон­вен­ции (1981-1985) был ус­та­нов­лен в раз­ме­ре бо­лее 5,5 млрд. экю. В 1970-е годы в свя­зи с то­вар­но-сырь­е­вым кри­зи­сом и не­об­хо­ди­мо­стью адап­ти­ро­вать стра­ны АКТ к но­вым по­след­ст­ви­ям об­ра­зо­ва­ны различные фон­ды как но­вые ин­ст­ру­мен­ты ЕФР: для ста­би­ли­за­ции вы­руч­ки стран АКТ от экс­пор­та сельско-хозяйственной про­дук­ции (Stabex) и от экс­пор­та ми­нерального сы­рья (Sysmin) с це­лью за­щи­ты экс­пор­тё­ров от ко­ле­ба­ний ми­ро­вых цен на эти ви­ды сы­рья. Уже в этот пе­ри­од 99,5% то­ва­ров стран АКТ вво­зи­лись в ЕЭС бес­по­шлин­но. Стра­ны АКТ так­же по­лу­ча­ли ор­ди­нар­ные и льгот­ные кре­ди­ты от Ев­ропейского ин­ве­сти­ци­он­но­го бан­ка, льгот­ную став­ку ко­то­ро­го для них суб­си­ди­ро­вал ЕФР.

Тре­тья Ломейская к.онвенция (Lomé III), под­пи­сан­ная в 1984 году и всту­пив­шая в си­лу в мар­те 1985 года(по тор­го­вым от­но­ше­ни­ям) и в мае 1986 года (по по­мо­щи), дей­ст­во­ва­ла по 1990 год и пре­ду­смат­ри­ва­ла рост обя­за­тельств со сто­ро­ны ЕС до 8,5 млрд. экю. Основное вни­ма­ние в ней пе­ре­мес­ти­лось со сти­му­ли­ро­ва­ния промышленного раз­ви­тия на са­мо­дос­та­точ­ное раз­ви­тие на ос­но­ве са­мо­обес­пе­чен­но­сти и про­до­вольственой безо­пас­но­сти.

Чет­вёр­тая Ломейская конвенция (Lomé IV), под­пи­сан­ная в 1989 году сро­ком на 10 лет 15 стра­на­ми ЕС и 70 стра­на­ми АКТ, пре­ду­смат­ри­ва­ла, по­ми­мо тор­го­во-эко­но­мических от­но­ше­ний, со­труд­ни­че­ст­во в со­ци­аль­ной об­лас­ти и куль­ту­ре, улуч­ше­ние по­ло­же­ния жен­щин, за­щи­ту ок­ру­жаю­щей сре­ды, ди­вер­си­фи­ка­цию эко­но­мик АКТ. На пер­вые 5 лет её дей­ст­вия вы­де­ля­лось 12,9 млрд. экю (в т. ч. на со­хра­не­ние тро­пических ле­сов). От­но­ше­ния го­су­дарств АКТ с раз­ви­ты­ми стра­на­ми строи­лись на диф­фе­рен­ци­ро­ван­ном под­хо­де: до­пол­нительные льго­ты пре­ду­смат­ри­ва­лись для наи­ме­нее раз­ви­тых стран. В 1995 году 4-я Ломейская конвенция бы­ла до­пол­не­на, в т. ч. бы­ли ого­во­ре­ны в ка­че­ст­ве ус­ло­вия фи­нан­со­вой по­мо­щи со­блю­де­ние прав че­ло­ве­ка и де­мо­кра­тических норм стра­ной-ре­ци­пи­ен­том, а при их на­ру­ше­нии - да­же воз­мож­ность за­мо­ра­жи­ва­ния тор­го­вых от­но­ше­ний и по­мо­щи со сто­ро­ны ЕС.

Ломейские конвенции мо­гут рас­смат­ри­вать­ся как уни­каль­ная и про­дук­тив­ная мо­дель тор­го­вых и эко­но­мических свя­зей раз­ви­тых и раз­ви­ваю­щих­ся стран. В то же вре­мя с на­ча­ла под­пи­са­ния Ломейских конвенций ряд стран ЕС вы­сту­пал за уни­фи­ка­цию от­но­ше­ний Со­ю­за со все­ми раз­ви­ваю­щи­ми­ся стра­на­ми, без ре­гио­наль­ных «пред­поч­те­ний», на ко­то­рых строи­лась кон­цеп­ция «ре­гио­на­ли­за­ции».

В ию­не 2000 года, по­сле чет­вер­ти ве­ка су­ще­ст­во­ва­ния Ломейских конвенций, под­пи­са­но но­вое со­гла­ше­ние о тор­гов­ле и по­мо­щи ме­ж­ду ЕС и 71 стра­ной АКТ, ко­то­рое за­ме­ни­ло 4-ю Ломейскую конвенцию, со­хра­няя главную идею кон­вен­ций, и по­лу­чи­ло назв.ание Со­гла­ше­ние Ко­то­ну (Cotonou, Бе­нин); рас­счи­та­но на 20 лет. Ломейские конвенции транс­фор­ми­ру­ют­ся в сис­те­му со­гла­ше­ний о тор­гов­ле и со­труд­ни­че­ст­ве с отдельными стра­на­ми. Не­ко­то­рые наи­бо­лее бед­ные стра­ны АКТ бу­дут про­дол­жать об­ла­дать сво­бод­ным дос­ту­пом на ев­ропейские рын­ки - ЕС пре­дос­та­вил наи­ме­нее раз­ви­тым стра­нам осо­бые тор­го­вые кон­цес­сии, а наи­бо­лее ус­пеш­ные из раз­ви­ваю­щих­ся стран бу­дут иметь ре­гио­наль­ные со­гла­ше­ния о сво­бод­ной тор­гов­ле с ЕС. При этом 3 основных ор­га­на, об­ра­зо­ван­ных для функ­цио­ни­ро­ва­ния Ломейских конвенций, со­хра­ни­лись.

В от­ли­чие от Ломейских конвенций, Со­гла­ше­ние Ко­то­ну не осо­бен­но вы­год­но для стран АКТ, т. к. со­гла­ше­ния о сво­бод­ной тор­гов­ле тре­бу­ют вза­им­ной, а не од­но­сто­рон­ней от­ме­ны по­шлин. Но для ос­лаб­ле­ния ост­ро­ты про­бле­мы за­дол­жен­но­сти раз­ви­ваю­щих­ся стран все специальные зай­мы по пре­ды­ду­щим Л.омейским конвенциям пре­об­ра­зо­ва­ны в суб­си­дии. Со­гла­ше­ние Ко­то­ну при­зна­ёт­ся ЕС как наи­бо­лее мно­го­обе­щаю­щее и мас­штаб­ное со­гла­ше­ние о тор­гов­ле и по­мощи, ко­гда-ли­бо за­клю­чав­шее­ся ме­ж­ду раз­ви­ты­ми и раз­ви­ваю­щи­ми­ся стра­на­ми.

По ме­ре ли­бе­ра­ли­за­ции ме­ж­ду­народной тор­гов­ли и рас­ши­ре­ния ме­ж­ду­народных эко­но­мических от­но­ше­ний пре­фе­рен­ци­аль­ный ре­жим от­но­ше­ний ме­ж­ду стра­на­ми ЕС и АКТ по­сте­пен­но объ­ек­тив­но ос­лаб­ля­ет­ся. Кро­ме то­го, он под­вер­га­ет­ся кри­ти­ке со сто­ро­ны других раз­ви­ваю­щих­ся стран, не вхо­дя­щих в АКТ, и не со­гла­су­ет­ся с по­ли­ти­кой ВТО по соз­да­нию рав­ных ус­ло­вий для всех стран-экс­пор­тё­ров. В 1995 году пра­ви­тель­ст­во США по­да­ва­ло пе­ти­цию в ВТО о том, что нор­мы 4-й Ломейской конвенции про­тиво­ре­чат пра­ви­лам этой ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции. В 2005 году Ко­мис­си­ей ЕС пред­ло­же­на Ев­ропейскому сою­зу «Аф­ри­кан­ская стра­те­гия», по­ка­зы­ваю­щая за­ин­те­ре­со­ван­ность стран ЕС в во­пло­ще­нии в стра­нах Аф­ри­ки «Це­лей раз­ви­тия», объ­яв­лен­ных в Дек­ла­ра­ции ты­ся­че­ле­тия ООН.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)