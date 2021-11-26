КОНГО

КО́НГО (Congo), Де­мо­кра­ти­че­ская Рес­пуб­ли­ка Кон­го (République Democratic du Congo) - де­мо­кра­ти­че­ская Рес­пуб­ли­ка Кон­го (République Democratic du Congo).

Об­щие све­де­ния

Конго - го­су­дар­ст­во в Центральной Аф­ри­ке. На за­па­де име­ет вы­ход к Ат­лан­ти­че­ско­му ок. (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 37 км). Гра­ни­чит на се­ве­ре с Цен­траль­но­аф­ри­кан­ской Рес­пуб­ли­кой и Су­да­ном, на вос­то­ке с Уган­дой, Ру­ан­дой, Бу­рун­ди и Тан­за­ни­ей, на юге с Зам­би­ей и Ан­голой, на за­па­де с Рес­пуб­ли­кой Кон­го. Площадь 2344,8 тыс. км2 (3-е ме­сто в Аф­ри­ке по­сле Су­да­на и Ал­жи­ра). Население 64,1 млн. человек (2008 год). Сто­ли­ца - Кин­ша­са . Официальный язык - фран­цуз­ский; национальные язы­ки - ки­кон­го (конго), лин­га­ла, суа­хи­ли, чи­лу­ба (луба). Де­неж­ная еди­ни­ца - кон­го­лез­ский франк. Административно-территориальное де­ле­ние: 11 про­вин­ций.

Н.В. Ви­но­гра­до­ва.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Конго - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та на ре­фе­рен­ду­ме 18-19 декабря 2005 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый все­об­щим тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран кон­го­ле­зец по ро­ж­де­нию, до­стиг­ший 30 лет, об­ла­даю­щий всей пол­но­той гражданских и по­ли­тических прав. Пре­зи­дент ру­ко­во­дит воо­руженными си­ла­ми и воз­глав­ля­ет пра­ви­тель­ст­во.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - двух­па­лат­ный пар­ла­мент. Ниж­няя па­ла­та - Национальное со­б­ра­ние (500 де­пу­та­тов, из­би­ра­емых все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на­се­ле­ния). Верх­няя па­ла­та - Се­нат (108 мест, се­на­то­ры вы­дви­га­ют­ся про­вин­ция­ми). Срок пол­но­мо­чий Се­на­та и Национальные со­б­ра­ния 5 лет.

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пре­зидентом и пра­ви­тель­ст­вом во гла­ве с премь­ер-ми­ни­стром. Пре­мьер-ми­нистр (при одоб­ре­нии боль­шин­ст­ва чле­нов пар­ла­мен­та) и ми­ни­ст­ры на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том.

В Кого су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии - Народная пар­тия за вос­ста­нов­ле­ние и де­мо­кра­тию, Объ­е­ди­нён­ная лу­мум­бий­ская пар­тия.

При­ро­да

Рель­еф.

Цен­траль­ная и за­пад­ная час­ти тер­ри­то­рии рас­по­ла­га­ют­ся в пре­де­лах замк­ну­той внут­ри­ма­те­ри­ко­вой Кон­го впа­ди­ны и ок­ру­жаю­щих её крае­вых под­ня­тий. С юга на се­вер, а ни­же г. Ки­сан­га­ни – с вос­то­ка на за­пад всю тер­ри­то­рию стра­ны пе­ре­се­ка­ет р. Кон­го (в верх­нем те­чении - Луа­ла­ба). В сред­нем те­че­нии р. Кон­го рас­про­стра­не­ны древ­ние озёр­но-ал­лю­ви­аль­ные рав­ни­ны (300-380 м), чёт­ко диф­фе­рен­ци­ро­ван­ные по вы­со­те. Рав­ни­ны ниж­не­го уров­ня (300-310 м) - са­мые низ­мен­ные рай­оны стра­ны - име­ют ми­нимальное пре­вы­ше­ние над пой­мой ре­ки и её основных при­то­ков, ре­гу­ляр­но за­та­п­ли­ва­ют­ся и б. ч. за­бо­ло­че­ны. От них рез­ким ус­ту­пом, при про­ре­за­нии ко­то­ро­го ре­ки об­ра­зу­ют се­рии по­ро­гов и во­до­па­дов, от­де­ле­ны рав­ни­ны верх­не­го уров­ня. В це­лом от цен­тра к пе­ри­фе­рии впа­ди­ны Кон­го вы­со­та рав­нин по­вы­ша­ет­ся. Крае­вые час­ти впа­ди­ны за­ни­ма­ют сто­ло­вые пла­то высотой 500-600 м; в южной час­ти стра­ны их вы­со­ты пре­вы­ша­ют 1200 м. На за­па­де впа­ди­ну Кон­го от уз­кой по­ло­сы при­бреж­ной низ­мен­но­сти Ат­лан­ти­че­ско­го ок. от­де­ля­ет се­рия струк­тур­но-де­ну­да­ци­он­ных пла­то (Хру­сталь­ные го­ры, го­ры Май­ом­бе), по­вы­шаю­щих­ся с се­ве­ра на юг. Про­ре­зая их, р. Кон­го об­ра­зу­ет се­рию во­до­па­дов Ли­вин­г­сто­на. На край­нем се­ве­ре и юге К. рас­про­стра­не­ны цо­коль­ные рав­ни­ны, на се­ве­ре об­ра­зую­щие южный склон пла­то Азан­де; на юге - пла­то Лун­да (об­ласть во­до­раз­де­ла Кон­го - Зам­бези). В юго- восточной час­ти Кого рас­по­ло­же­ны бло­ко­вые и склад­ча­то-бло­ко­вые го­ры Ми­тум­ба, пес­ча­ни­ко­вые пла­то Кун­де­лун­гу и Ма­ни­ка, раз­де­лён­ные ши­ро­ки­ми тек­то­ническими впа­ди­на­ми.

Наи­бо­лее воз­вы­шен­ным и рас­чле­нён­ным рель­е­фом от­ли­ча­ет­ся восточная ок­раи­на стра­ны, ох­ва­ты­ваю­щая крае­вую зо­ну Вос­точ­но-Аф­ри­кан­ско­го плос­ко­го­рья. Вдоль вост. гра­ни­цы стра­ны про­тя­ги­ва­ет­ся Вос­точ­но-Аф­ри­кан­ская риф­то­вая сис­те­ма. Крае­вые час­ти сис­те­мы пред­став­ле­ны гор­ны­ми мас­си­ва­ми выс. 2000–3000 м (го­ры Ми­тум­ба, Уго­ма); наи­боль­шей вы­со­ты дос­ти­га­ет гор­сто­вый мас­сив Ру­вен­зо­ри (5109 м - пик Мар­ге­ри­та, выс­шая точ­ка Конго). В го­рах Ви­рун­га име­ют­ся дей­ст­вую­щие вул­ка­ны: Ньям­ла­гира и Ньи­ра­гон­го. Дни­ща гра­бе­нов за­ня­ты круп­ны­ми тек­то­нич. озё­ра­ми (Аль­берт, Эду­ард, Ки­ву, Тан­гань­и­ка, Мве­ру и др.).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Teppитория Конго за­ни­ма­ет об­шир­ную часть до­кем­брий­ской Aф­ри­кан­ской плат­фор­мы. Oна поч­ти пол­но­стью ох­ва­ты­ва­ет ар­хей­ский кра­тон Кон­го (Цен­траль­но­аф­ри­кан­ский), a так­же фраг­мен­ты об­рам­ляю­щих его позд­не­про­те­ро­зой­ских склад­ча­тых струк­тур: Kи­бар­ского поя­са (воз­раст ста­би­ли­за­ции 1,2-1,0 млрд. лет) на вос­то­ке, Ка­танг­ской сис­те­мы на юго-вос­то­ке и За­пад­но-Kонголезской сис­те­мы на за­па­де (0,65 млрд. лет). Ha край­нем юго-вос­то­ке рас­по­ло­же­на око­неч­ность ран­не­про­те­ро­зой­ско­го кра­то­на Бан­гве­улу. B ты­лу За­пад­но-Кон­го­лез­ской сис­те­мы на­хо­дит­ся блок ран­не­про­те­ро­зой­ских и ар­хей­ских по­род. Фун­да­мент кра­то­на Кон­го вы­сту­па­ет на по­верх­ность в двух под­няти­ях на се­ве­ро-вос­то­ке и в центральной час­ти стра­ны, раз­де­лён­ных си­нек­ли­зой Кон­го; об­ра­зо­ван миг­ма­тит-гра­ну­ли­то-гней­со­вым ком­плек­сом, ам­фи­бо­ли­та­ми, квар­ци­та­ми и ме­та­мор­фи­зов. вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ны­ми тол­ща­ми верх­не­го ар­хея.

В южной час­ти стра­ны по­ро­ды фун­да­мен­та про­рва­ны круп­ным габб­ро-пе­ри­до­тит-анор­то­зи­то­вым мас­си­вом и гра­нит­ны­ми ин­тру­зия­ми ран­не­про­те­ро­зой­ско­го воз­рас­та. C зе­ле­но­ка­мен­ны­ми поя­са­ми в северо-восточной час­ти кра­то­на свя­за­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд же­ле­за и зо­ло­та. Наи­бо­лее древ­ние от­ло­же­ния чех­ла кра­то­на от­но­сят­ся к верх­ней час­ти ниж­не­го про­те­ро­зоя и верх­не­му про­те­ро­зою, они вскры­ва­ют­ся по пе­ри­фе­рии си­нек­ли­зы Кон­го. Вы­ше на вос­то­ке за­ле­га­ют кон­ти­нен­таль­ные уг­ле­нос­ные и пе­ст­ро­цвет­ные от­ло­же­ния верх­не­го кар­бо­на - ниж­ней юры (ком­плекс Ка­ру), а на се­ве­ре и за­па­де - тер­ри­ген­ные осад­ки ме­ла. Кон­ти­нен­таль­ные кай­но­зой­ские от­ло­же­ния (эо­цен - плей­сто­цен) рас­про­стра­не­ны как в си­нек­ли­зе, так и по пе­ри­фе­рии мас­си­ва Ка­саи, в северо-восточной час­ти ко­то­ро­го, а так­же на пла­то Кун­де­лун­гу на юго-вос­то­ке стра­ны име­ют­ся мно­го­численные труб­ки ал­ма­зо­нос­ных ким­бер­ли­тов ме­ло­во­го воз­рас­та.

Ки­бар­ский склад­ча­тый по­яс сло­жен верх­не­про­те­ро­зой­ским квар­ци­тос­лан­це­вым ком­плек­сом, вклю­чаю­щим бло­ки ар­хей­ских и про­те­ро­зой­ских ме­та­мор­фич. по­род и про­рван­ным ри­фей­ски­ми гра­ни­та­ми (в т. ч. оло­во­нос­ны­ми), ред­ко­ме­талль­ны­ми пег­ма­ти­та­ми и зо­ло­то­нос­ны­ми квар­це­вы­ми жи­ла­ми. Ка­танг­ская и За­пад­но-Kонголезская склад­ча­тые сис­те­мы об­ра­зо­ва­ны кар­бо­нат­но-тер­ри­ген­ны­ми тол­ща­ми сред­не­го и верх­не­го ри­фея с мед­ным и мед­но-ко­баль­то­вым ору­де­не­ни­ем. Ha край­нем за­па­де стра­ны, на по­бе­ре­жье, рас­про­стра­не­ны неф­те­га­зо­нос­ные мел­ко­вод­но-мор­ские ме­ло­вые и кай­но­зой­ские от­ло­же­ния, вклю­чаю­щие го­ри­зон­ты фос­фо­ри­тов и со­ля­ных по­род (эва­по­ри­тов).

Вдоль восточной гра­ни­цы Конго про­тя­ги­ва­ет­ся запалная ветвь Вос­точ­но-Аф­ри­кан­ской риф­то­вой сис­те­мы (гра­бе­ны озёр Аль­берт, Эду­ард, Ки­ву, Тан­гань­и­ка), к ко­то­рой при­уро­че­ны цен­тры кар­бо­на­ти­то­во­го, ще­лоч­но­го и щё­лоч­но-ба­заль­то­во­го вул­ка­низ­ма позд­не­кай­но­зой­ско­го воз­рас­та (вул­ка­нические по­ля Bирунга, Юж. Kиву). К се­ве­ру от оз. Ки­ву - дей­ст­вую­щие вул­ка­ны Ньям­ла­ги­ра, Ньи­ра­гон­го, а так­же круп­ное фу­ма­роль­ное по­ле Май-я-мо­то.

По­лез­ные ис­ко­пае­мые. Стра­на за­ни­ма­ет 1-e ме­сто в ми­ре по за­па­сам руд ко­баль­та (32,8% ми­ро­вых за­па­сов, 2005 год). В Аф­ри­ке Конго ли­ди­ру­ет по за­па­сам руд оло­ва и вольф­ра­ма, за­ни­ма­ет 2-е ме­сто по за­па­сам руд ме­ди и цин­ка, 3-е ме­сто - руд тан­та­ла, 4-е ме­сто - ал­ма­зов (2005 год). В не­драх Кого за­клю­че­ны круп­ные за­па­сы руд гер­ма­ния. Важ­ней­ши­ми по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми так­же яв­ля­ют­ся нефть, при­род­ный газ, уголь, зо­ло­тые и се­реб­ря­ные ру­ды.

Круп­ные стра­ти­форм­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ком­плекс­ных (мед­но-ко­баль­то­вых, мед­но-по­ли­ме­тал­ли­че­ских) руд ло­ка­ли­зу­ют­ся на юго-вос­то­ке Конго, в пров. Ка­тан­га, где они об­ра­зу­ют Ме­де­нос­ный по­яс Центральной Аф­ри­ки (ме­сто­ро­ж­де­ния Му­со­ши, Руа­ши, Тен­ке-Фун­гу­ру­ме и др.). В зна­чительных ко­ли­че­ст­вах ру­ды со­дер­жат гер­ма­ний, се­реб­ро, кад­мий, зо­ло­то, пла­ти­ну, уран и др. (напр., за­па­сы гер­ма­ния в ком­плекс­ных мед­но-цин­ко­вых ру­дах ме­сто­ро­ж­де­ния Ки­пу­ши яв­ля­ют­ся круп­ней­ши­ми в ми­ре). Здесь же рас­поло­же­ны важ­ные ме­сто­ро­ж­де­ния руд ура­на (Шин­ко­лоб­ве, Свам­бо). За­па­сы руд вольф­ра­ма и оло­ва скон­цен­три­ро­ва­ны в гид­ро­тер­маль­ных (Ка­ли­ма, Пу­ниа и др.), ред­ко­ме­талль­ных пег­ма­ти­то­вых (Ма­но­но, Эзе­зе и др.) и рос­сып­ных (гор­но­руд­ный p-н Ма­ние­ма) ме­сто­ро­ж­де­ни­ях на вос­то­ке стра­ны. На вос­то­ке Конго на­хо­дит­ся т. н. ред­ко­металль­ное серд­це Aфрики - со­сре­до­точе­ние ком­плекс­ных ред­ко­ме­талль­ных пег­ма­ти­то­вых ме­сто­ро­ж­де­ний с круп­ны­ми за­па­са­ми руд бе­рил­лия, тан­та­ла, нио­бия, ли­тия (Ма­но­но, Ко­бо-Ко­бо, Эзе­зе, Чон­ка и др.), ред­ко­ме­талль­ных кар­бо­на­ти­то­вых ме­сто­ро­ж­де­ний (Лу­эше, Бин­ги) со зна­чительными за­па­са­ми руд нио­бия, а так­же рос­сып­ных ме­сто­ро­ж­де­ний тан­та­ло­нио­ба­тов (напр., уни­каль­ная рос­сыпь Иди­ба). За­па­сы ал­ма­зов (главным образом тех­ни­че­ских) со­сре­до­точе­ны в ко­рен­ных и рос­сып­ных ме­сто­ро­ж­де­ни­ях (Ба­к­ван­га, Чи­ман­га, Лу­би, Ка­саи и др.) в про­вин­ци­ях Западной Ка­саи и Bосточной Ка­саи.

Не­боль­шие по за­па­сам ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за (Mибале, Mвамбе, Mотоба и др.) при­уро­че­ны к уз­кой при­бреж­ной по­ло­се и шель­фу. Основные ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­но­го уг­ля ло­ка­ли­зу­ют­ся в пров. Ка­тан­га в пре­де­лах двух уг­ле­нос­ных бас­сей­нов - Лу­ку­га (на се­ве­ро-вос­то­ке про­вин­ции) и Лу­эна-Луа­ла­ба (в южной час­ти). В северо- восточной час­ти Конго име­ют­ся ко­рен­ные ме­сто­ро­ж­де­ния руд зо­ло­та (руд­ные pайо­ны Kило, Mото и др.), а так­же ме­сто­рож­де­ния руд же­ле­за (Ами, Ко­до, Ти­на и др.). Зна­чи­тель­но по за­па­сам ме­сто­рож­де­ние мар­ган­це­вых руд Ки­сен­ге (в южной час­ти). На за­па­де стра­ны на­хо­дят­ся ме­сто­ро­ж­де­ния бок­си­тов в ла­те­рит­ных ко­рах вы­вет­ри­ва­ния, а так­же за­ле­жи фос­фо­ри­тов. Ha многих ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Ме­де­нос­но­го поя­са Центр. Аф­ри­ки встре­ча­ет­ся вы­со­ко­ка­чест­вен­ный юве­лир­но-по­де­лоч­ный ма­ла­хит (т. н. азур­ма­ла­хит), со­стоя­щий из че­ре­дую­щих­ся сло­ёв азу­ри­та и ма­лахи­та. Из­вест­ны так­же ме­сто­ро­ж­де­ния ас­бе­ста, слю­ды, ба­ри­та, се­ры и при­род­ных стро­ит ма­те­риа­лов.

Кли­мат.

Тер­ри­то­рия Конго ле­жит в пре­де­лах эк­ва­то­ри­аль­но­го и су­бэ­к­ва­то­ри­аль­но­го кли­ма­тических поя­сов. Для час­ти стра­ны, рас­по­ло­жен­ной ме­ж­ду 3° с. ш. и 3° ю. ш., ха­рак­те­рен по­сто­ян­но-влаж­ный эк­ва­то­ри­аль­ный кли­мат с дву­мя мак­си­му­ма­ми осад­ков (с мар­та по май и с сен­тяб­ря по но­ябрь). Во впа­ди­не Кон­го и на ок­ру­жаю­щих её пла­то ср. темп-ры са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (мар­та или ап­ре­ля) 26-27 °C, са­мо­го хо­лод­но­го (ию­ля или ав­гу­ста) - от 23 до 25 °C; су­точ­ные ам­пли­ту­ды температуры боль­ше го­до­вых, но не вы­ше 10-15 °C. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков 1500-2000 мм.

В южной час­ти и на край­нем се­ве­ре Конго кли­мат су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный, с дожд­ли­вым лет­ним и су­хим зим­ним се­зо­на­ми; про­дол­жи­тель­ность су­хо­го се­зо­на у северной гра­ни­цы Конго не пре­вы­ша­ет 2-3 мес (де­кабрь - фев­раль), на юге дос­ти­га­ет 5-7 мес (с ап­ре­ля - мая по сен­тябрь - ок­тябрь). Го­до­вые ам­пли­ту­ды тем­пе­ра­тур вы­ше, чем в эк­ва­то­ри­аль­ном кли­ма­те; су­точ­ные ам­пли­ту­ды не­ред­ко пре­вы­ша­ют 20 °C. Макс. темп-ры на­блю­да­ют­ся пе­ред на­сту­п­ле­ни­ем се­зо­на до­ж­дей (до 28 °C на се­ве­ре; до 24 °C на юге); зи­мой средние температуры со­став­ля­ют около 24 °C на се­ве­ре и 18 °C на юге. По ме­ре уда­ле­ния от эк­ва­то­ра сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков умень­ша­ет­ся: до 1300-1500 мм на край­нем се­ве­ре и до 1000-1200 мм на край­нем юге.

В гор­ных рай­онах восточной час­ти Конго го­до­вые ам­пли­ту­ды тем­пе­ра­тур не вы­ше 1–2 °C; на высоте 1500 м в те­че­ние го­да средняя температура 20 °C, от­ме­ча­ет­ся вы­со­кая от­но­си­тель­ная влаж­ность. На на­вет­рен­ных скло­нах гор вы­па­да­ет до 2500 мм осад­ков в год (на скло­нах мас­си­ва Ру­вен­зо­ри - до 4000 мм).

Внут­рен­ние во­ды.

Реч­ная сеть очень гус­тая и мно­го­вод­ная. Свыше 9/10 тер­ри­тории стра­ны при­над­ле­жит бас­сей­ну р. Кон­го; на вос­то­ке - не­зна­чительная часть тер­ри­то­рии от­но­сит­ся к бас­сей­ну р. Нил. Круп­ней­шие ре­ки: Кон­го и её пра­вые (Лу­фи­ра, Лу­вуа, Ару­ви­ми, Итим­би­ри, Мон­га­ла, Убан­ги) и ле­вые (Ло­ма­ми, Лу­лон­га, Ру­ки, Ква) при­то­ки. На вос­то­ке час­тич­но в пре­де­лах стра­ны рас­по­ло­жены круп­ные озё­ра: Аль­берт, Эду­ард, Ки­ву, Тан­гань­и­ка, Мве­ру. Во впа­ди­не Кон­го на­хо­дят­ся круп­ные мел­ко­вод­ные озё­ра Маи-Ндом­бе и Тум­ба.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 900 км3/год (25% всех ре­сур­сов Аф­ри­ки). По уров­ню во­до­обес­пе­чен­но­сти (1283 м3/чел. в год) Конго за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Аф­ри­ке; по объ­ё­му по­тен­ци­аль­ных гид­ро­энер­ге­тических ре­сур­сов (44 тыс. МВт) - од­но из ве­ду­щих мест в Аф­ри­ке. Для хо­зяйств. це­лей ис­поль­зу­ет­ся не бо­лее 1% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов (из них 61% идёт на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 23% рас­хо­ду­ет­ся на ну­ж­ды сельского хозяйства, 16% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

Ле­са за­ни­ма­ют 58% тер­ри­то­рии стра­ны; са­ван­ны, ред­ко­ле­сья и зла­ков­ни­ки - около 25%. В пре­де­лах впа­ди­ны Кон­го - вто­рой в ми­ре по пло­ща­ди мас­сив не­на­ру­шен­ных веч­но­зе­лё­ных эк­ва­то­ри­аль­ных ле­сов (ги­лей). Ха­рак­тер рас­ти­тель­но­сти за­ви­сит от осо­бен­но­стей ув­лаж­не­ния и рель­е­фа. Западная, низ­мен­ная часть стра­ны в сред­нем те­че­нии р. Кон­го за­ня­та за­бо­ло­чен­ны­ми, по­сто­ян­но за­то­п­ляе­мы­ми ле­са­ми; на скло­нах впа­ди­ны их сме­ня­ют по­сто­ян­но-влаж­ные веч­но­зе­лё­ные эк­ва­то­ри­аль­ные ле­са. В ле­сах мно­го цен­ных дре­вес­ных по­род: даю­щие вы­со­ко­ка­чест­вен­ную дре­ве­си­ну крас­ное, жёл­тое, эбе­но­вое де­ре­во, лим­ба, аг­ба, иро­ко, а так­же мас­лич­ная паль­ма, ко­па­ло­вое де­ре­во, различные кау­чу­ко­но­сы и др. Для крае­вых под­ня­тий се­ве­ра, за­па­да и юга стра­ны ха­рак­тер­ны пар­ко­вые вы­со­ко­трав­ные са­ван­ны в со­че­та­нии с га­ле­рей­ны­ми ле­са­ми по до­ли­нам рек. На юго-вос­то­ке (в пров. Ка­тан­га) рас­про­стра­не­ны лис­то­пад­ные са­ван­но­вые ле­са ми­ом­бо. В го­рах восточной час­ти Конго вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность: гор­ные влаж­ные веч­но­зе­лё­ные ле­са у верх­ней гра­ни­цы ле­са (3000-3500 м) сме­ня­ют­ся за­рос­ля­ми бам­бу­ка, вы­ше рас­по­ло­же­ны аф­ро- суб­аль­пий­ский (с гос­под­ством дре­во­вид­но­го ве­ре­ска) и аф­ро-аль­пий­ский (с дре­во­вид­ны­ми кре­стов­ни­ка­ми и ло­бе­лия­ми) вы­сот­ные поя­са.

Под ги­лея­ми раз­ви­ты мощ­ные крас­но- жёл­тые фер­рал­лит­ные поч­вы; под по­сто­ян­но за­то­п­ляе­мы­ми за­бо­ло­чен­ны­ми ле­са­ми - гид­ро­морф­ные ла­те­рит­ные глее­вые поч­вы. Под лис­то­пад­ны­ми ред­ко­лесь­я­ми сфор­ми­ро­ва­лись фер­ро­зё­мы, под са­ван­на­ми - крас­ные фер­рал­лит­ные поч­вы с рез­ко вы­ра­жен­ным се­зон­ным ис­су­ше­ни­ем про­фи­ля, мес­та­ми вы­ра­же­ны плот­ные по­верх­но­ст­ные же­ле­зи­стые ко­ры.

Уро­вень био­ло­гического раз­но­об­ра­зия очень вы­сок: из­вест­но 11 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний (из них 10% ви­дов эн­де­мич­ны), 450 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, около 1150 ви­дов птиц (из них 345 ви­дов - гнез­дя­щие­ся), св. 300 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся, св. 200 ви­дов зем­но­вод­ных и св. 100 ви­дов рыб. В рав­нин­ных ле­сах оби­та­ют аф­ри­кан­ский лес­ной слон, лес­ные ду­ке­ры, ока­пи, ки­стеу­хая и лес­ная сви­ньи, пан­го­ли­ны, раз­но­об­раз­ные при­ма­ты (в т. ч. кар­ли­ко­вый шим­пан­зе и за­пад­ная го­рил­ла) и др. В гор­ных рай­онах вос­то­ка стра­ны вы­сок эн­де­мизм на­се­ко­мых и птиц. К чис­лу эн­де­ми­ков от­но­сит­ся так­же гор­ная го­рил­ла, круп­ней­шая по­пу­ля­ция ко­то­рой со­хра­ни­лась в нац. пар­ке Ви­рун­га. На за­бо­ло­чен­ных бе­ре­гах обы­чен бе­ге­мот, чис­лен­ность по­пу­ля­ции ко­то­ро­го со­кра­ща­ет­ся; кро­ко­ди­лы. Для са­ванн и ред­ко­ле­сий ха­рак­тер­но боль­шое раз­но­об­ра­зие тра­во­яд­ных мле­ко­пи­таю­щих: различные ви­ды ан­ти­лоп (ан­ти­ло­па то­пи, ори­би, боль­шой ку­ду, кан­на и др.), аф­ри­кан­ский буй­вол, бур­чел­ло­ва зеб­ра, жи­раф, слон, чёр­ный и бе­лый но­со­ро­ги, бо­ро­да­воч­ник; из хищ­ных встре­ча­ют­ся лев, ге­пард, лео­пард, по­ло­са­тый ша­кал, пят­ни­стая гие­на, гие­но­вид­ная со­ба­ка.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Тем­пы обез­ле­се­ния со­став­ля­ют 0,4%, осн. при­чи­ны све­дéния ле­сов – ком­мерч. ле­со­за­го­тов­ки и рас­ши­ре­ние сельско-хозяйственных уго­дий. Наи­мень­ше­му ан­тро­по­ген­но­му воз­дей­ст­вию под­верг­лись труд­но­дос­туп­ные за­бо­ло­чен­ные ле­са в сред­нем те­че­нии р. Кон­го; в наи­боль­шей сте­пе­ни из­ме­не­ны гор­ные ле­са восточной час­ти Конго, от­ли­чаю­щей­ся макс. плот­но­стью на­се­ле­ния. Уг­ро­за сни­же­ния био­ло­гического раз­но­об­ра­зия свя­за­на с бра­конь­ер­ской охо­той (мя­со ди­ких жи­вот­ных со­став­ля­ет до 75% ра­цио­на пи­та­ния сель­ско­го на­се­ле­ния Конго), а так­же с по­след­ст­вия­ми воо­руженных кон­флик­тов. Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дят­ся 55 ви­дов выс­ших рас­те­ний, 40 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих и 28 ви­дов птиц. В при­бреж­ных рай­онах Конго от­ме­ча­ет­ся неф­тя­ное за­гряз­не­ние.

В Конго соз­да­ны 83 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, за­ни­маю­щие 8,3% пл. стра­ны. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны национльные пар­ки Ви­рун­га (1979 год), Ка­ху­зи-Бие­га (1980 год), Га­рам­ба (1980 год), Са­лон­га (1984 год) и национальный ре­зер­ват Ока­пи (1996 год); все они име­ют ста­тус объ­ек­тов, на­хо­дя­щих­ся в опас­но­сти. К вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­народные зна­че­ния, где со­сре­до­то­че­ны ме­ста гнез­до­ва­ния и зи­мов­ки во­до­пла­ваю­щих птиц, от­не­се­но 866 тыс. га тер­ри­то­рии.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Конго (85%) - на­ро­ды бан­ту (лу­ба, кон­го, нга­ла, мон­го, те­те­ла, сон­ге, нан­ди, яка, чо­к­ве, пен­де, бем­ба, лега, куба, лу­эна, лун­да, те­ке). На се­вере и востоке живут народы, го­во­рящие на языках убангийской подсемьи адамава-убангийских языков (7%): зан­де, нгба­ка и др. Народы, говорящие на ни­ло-са­харских языках (10,1%), населяют севе­ро-восток (мангбету, ленду, алур).

Ес­тественный при­рост населения 3,1% (2008 год). Ро­ж­дае­мость (43 на 1000 жителей) бо­лее чем втрое пре­вы­ша­ет смерт­ность (11,9 на 1000 жителей). При вы­со­ком уров­не фер­тиль­но­сти (6,3 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну) вы­со­ка и мла­ден­чес­кая смерт­ность (83,1 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных; 2008 год). На­се­ле­ние стра­ны мо­ло­дое: срений воз­раст 16,3 го­да. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 47,1%, на­се­ле­ния тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) 50,4%, лиц 65 лет и стар­ше 2,5% (2008 год). Срелняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 54 го­да (муж­чи­ны - 52,2, жен­щи­ны - 55,8 го­да; 2008 год). В срелнем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 99 муж­чин. Средняя плот­ность на­се­ле­ния 27 человек/км2 (2008 год). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны рай­оны на край­нем за­па­де (ср. плот­ность на­се­ле­ния в сто­лич­ной про­вин­ции св. 960 человек/км2, в пров. Ниж­нее Кон­го 78,4 чел./км2) и на вос­то­ке стра­ны (св. 92,4 человек/км2 в пров. Севернго Ки­ву и 67,3 чел./км2 в пров. Юж. Ки­ву). Наи­мень­шая плот­ность на­се­ле­ния в юго-вост. пров. Ка­тан­га (9,8 чел./км2). Городское население около 32%. Круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2008 год): Кин­ша­са (9167), Лу­бум­ба­ши (1628), Мбу­жи-Майи (1474), Кол­ве­зи (932,3), Ки­сан­га­ни (592,2), Бо­ма (508,3), Ка­нан­га (507,8), Ли­ка­си (496,6). Эко­но­мически ак­тив­ное нас. 15 млн. человек (2006 год); в сельском хозяйстве за­ня­то 65% ра­бо­таю­щих, сфе­ре ус­луг - 19%, промышленности - 16%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 85%.

Ре­ли­гия

По различным оцен­кам (2007 год), от 40 до 55% на­се­ле­ния Конго - ка­то­ли­ки, от 20 до 42% - про­тес­тан­ты (лю­те­ра­не, анг­ли­ка­не, пре­сви­те­риа­не, ме­то­ди­сты, бап­ти­сты, мен­но­ни­ты, пя­ти­де­сят­ни­ки и др.), ок. 10% - адеп­ты аф­рох­ри­сти­ан­ских син­кре­тич. куль­тов (пре­им. ким­бан­гиз­ма), от 5 до 10% - му­суль­ма­не. Име­ют­ся так­же при­вер­жен­цы тра­диционных ре­лигиозных ве­ро­ва­ний.

На тер­ри­то­рии Конго дей­ст­ву­ют 6 ми­тро­по­лий и 41 епар­хия Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, 1 ми­тро­по­лия и 1 епар­хия Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви. Боль­шин­ст­во про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций объ­е­ди­ня­ет Цер­ковь Хри­ста в Конго (ос­но­ва­на в 1942 году).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Кон­го с древ­ней­ших вре­мён до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. Ка­мен­ные ору­дия, об­на­ру­жен­ные в вер­ховь­ях рек Ка­саи, Луа­ла­ба, Луа­пу­ла, сви­де­тель­ст­ву­ют о за­се­ле­нии тер­ри­то­рии К. в эпо­ху ран­не­го па­лео­ли­та и от­но­сят­ся к эпохе Ашель. Для т. н. сред­не­го ка­мен­но­го ве­ка ха­рак­тер­на тум­бий­ская куль­ту­ра (раз­но­вид­ность куль­ту­ры Сан­го; 55-45 тыс. лет на­зад), куль­ту­ра Лу­пем­бе (30-15 тыс. лет на­зад) и др. Позд­ний ка­мен­ный век пред­став­лен сто­ян­ка­ми чи­толь­ской куль­ту­ры (15–3 тыс. лет на­зад) на пла­то Бе­на- Чи­то­ле (пров. Ка­тан­га) и в ок­ре­ст­но­стях г. Кин­ша­са. Са­мые ран­ние сви­де­тель­ст­ва об­ра­бот­ки ме­тал­ла (ме­тео­рит­но­го же­ле­за; серединаV века до н. э.) об­на­ру­же­ны в пров. Ка­тан­га; пред­по­ло­жи­тель­но здесь су­ще­ст­во­вал один из древ­ней­ших цен­тров чёр­ной ме­тал­лур­гии в Аф­ри­ке.

Ав­то­хтон­ным на­се­ле­ни­ем Конго счи­та­ют­ся пиг­меи, сан (буш­ме­ны) и кой-ко­ин (гот­тен­то­ты). В начале I тысячилетия н. э. они бы­ли вы­тес­не­ны в лес­ные рай­оны на­ро­да­ми бан­ту. В начале IX века на се­ве­ре пров. Ка­тан­га поя­ви­лись пер­вые по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ния, от­но­ся­щие­ся к куль­ту­ре Ки­са­ле. В XIII-XVI веках на тер­ри­то­рии Конго сло­жи­лись государственные об­ра­зо­ва­ния (име­ну­ют­ся ино­гда им­пе­рия­ми и ко­ро­лев­ст­ва­ми) Кон­го, Ма­там­ба, Нгойо, Ку­ба, Лу­ба, Лун­да, Ка­сон­го.

Пер­вы­ми из ев­ро­пей­цев Конго в 1480-х годы по­се­ти­ли пор­ту­галь­цы, воз­глав­ляе­мые Д. Ка­ном. В XVI веке ле­во­бе­ре­жье р. Кон­го во­шло в основной рай­он пор­тугальской ра­бо­тор­гов­ли. Про­ник­но­ве­ние ев­ро­пей­цев встре­ти­ло упор­ное со­про­тив­ле­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния. В 1491 году пра­ви­тель государства Кон­го при под­держ­ке пор­ту­галь­цев рас­пра­вил­ся с аф­ри­кан­ца­ми, вы­сту­пив­ши­ми про­тив на­сильств. хри­стиа­ни­за­ции. В 1703 году в Кон­го воз­ник­ло ан­ти­ев­ро­пей­ское дви­же­ние (т. н. ан­то­ни­ан­ская ересь), ста­вив­шее це­лью вос­ста­но­вить еди­ное государство под вла­стью силь­но­го пра­ви­те­ля. В 1706 году дви­же­ние при­ня­ло фор­му от­кры­то­го во­оруженного вос­ста­ния. В начале 1709 году оно бы­ло по­дав­ле­но кон­го­лез­ской зна­тью. Раз­ви­тие ра­бо­тор­гов­ли, по­сто­ян­ные меж­до­усо­би­цы ста­ли при­чи­ной де­цен­тра­ли­за­ции и по­сте­пен­но­го упад­ка го­су­дарств ре­гио­на.

В конце XIX века тер­ри­то­рия Конго ста­ла объ­ек­том со­пер­ни­че­ст­ва ев­роп. го­су­дарств. В 1876 году бельгийский ко­роль Ле­о­польд II ор­га­ни­зо­вал под сво­им пред­се­да­тель­ст­вом Ме­ж­ду­народую африканскую ас­со­циа­цию (в 1880-х годах по­лу­чи­ла наи­ме­но­ва­ние Ме­ж­ду­народная ас­со­циа­ция Кон­го; МАК). В 1878 году бы­ла соз­да­на бельгийская ком­па­ния «Комитет по изу­че­нию Верх­не­го Кон­го». В по­сле­дую­щие го­ды ко­ро­лев­ские эмис­са­ры за­клю­чи­ли с ме­ст­ны­ми во­ж­дя­ми ряд до­го­во­ров, по­зво­лив­ших Ле­о­поль­ду II ус­та­но­вить кон­троль над ле­во­бе­режь­ем р. Кон­го. Бер­лин­ская кон­фе­рен­ция 1884-1885 годов при­зна­ла Ле­о­поль­да II су­ве­ре­ном за­хва­чен­ных тер­ри­то­рий, по­лу­чив­ших название «Не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во Кон­го» (НГК). Фак­ти­че­ски за­вое­ва­ние зе­мель НГК за­вер­ши­лось лишь в конце XIX века (см. Те­те­ла вос­ста­ния 1895, 1897-1900, 1900-1908 годы; «Вой­на про­тив ара­бов и суа­хи­ли» 1892-1894 годы).

Главной экс­порт­ной от­рас­лью НГК стал на­ту­раль­ный кау­чук. Ле­о­польд II пе­ре­дал около 50% об­щей пло­ща­ди НГК в соб­ст­вен­ность или кон­цес­сию ча­ст­ным ком­па­ниям, по­лу­чив­шим мо­но­по­лию на экс­плуа­та­цию кау­чу­ко­но­сов, а так­же пра­во об­ла­гать ме­ст­ное на­се­ле­ние по­вин­но­стя­ми и взи­мать на­ту­раль­ные на­ло­ги, в т. ч. в ви­де кау­чу­ка. В 1890 году на­ча­лось строи­тель­ст­во же­лез­ной до­ро­ги. Из-за слож­ных кли­ма­тич. ус­ло­вий пер­вая ли­ния Ма­та­ди - Ле­о­польд­виль, про­тя­жён­но­стью 435 км, бы­ла от­кры­та лишь в 1898 году (её строи­тель­ст­во за­вер­ши­лось в 1909 году). В 1888 году в НГК бы­ла соз­да­на ко­ло­ни­аль­ная ар­мия - «Форс пюб­лик», в 1894 году вве­де­на во­ин­ская по­вин­ность.

Эко­но­мическое ос­вое­ние Конго осу­ще­ст­в­ля­лось си­ла­ми аф­ри­кан­цев, ко­то­рые жес­то­ко ка­ра­лись за не­уп­ла­ту на­ло­гов или от­каз от не­се­ния тру­до­вой по­вин­но­сти. В начале XX века в ев­ропейской пе­ча­ти раз­вер­ну­лась кам­па­ния про­тив зло­упот­реб­ле­ний ре­жи­ма Ле­о­поль­да II. 15 ноября 1908 года Ле­о­польд II был вы­ну­ж­ден под­пи­сать дек­рет о пре­об­ра­зо­ва­нии НГК в ко­ло­нию Бель­гии - Бель­гий­ское Кон­го (БК).

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны ко­ло­ни­аль­ные вой­ска БК совместно с британскими и французскими со­юз­ни­ка­ми при­ни­ма­ли уча­стие в во­енных дей­ст­ви­ях в рай­оне оз. Тан­гань­и­ка, в Ка­ме­ру­не, на гра­ни­це с Ру­ан­дой-Урун­ди. В этот пе­ри­од круп­ные ев­роп. ком­па­нии уве­ли­чи­ли до­бы­чу в БК по­лез­ных ис­ко­пае­мых. Раз­ра­бот­ка недр со­про­во­ж­да­лась раз­ви­ти­ем гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, транс­порт­ной сис­те­мы, энер­ге­ти­ки, скла­ды­ва­ни­ем круп­ных промышленных цен­тров в про­вин­ци­ях Ка­тан­га, Ки­ву и в г. Ле­о­польд­виль (ны­не г. Кин­ша­са).

В 1920-1930-х годах в БК на­чал­ся подъ­ём национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, поя­ви­лись мно­го­численные ре­лигиозно-по­ли­тические дви­же­ния и сек­ты (ким­бан­гизм, тай­ное общество «лю­дей-ле­о­пар­дов» и др.). В 1946 году аф­ри­кан­цы до­би­лись пра­ва на соз­да­ние проф­сою­зов. В конце 1940-х - начале 1950-х годов бы­ли об­ра­зо­ва­ны различно куль­тур­но-про­све­ти­тель­ские ор­га­ни­за­ции, а за­тем по­ли­тические пар­тии, вы­сту­пав­шие с тре­бо­ва­ни­ем пре­дос­тав­ле­ния БК не­за­ви­си­мо­сти. В 1958 году соз­да­на пар­тия Национального дви­же­ние Кон­го (НДК) во гла­ве с П. Лу­мум­бой, в 1959 году - пар­тия Аль­янс на­ро­да ба­конго (АБАКО) под руководством Ж. Ка­са­ву­бу (на ос­но­ве дейст­во­вав­шей с 1950 года про­све­ти­тель­ской ор­га­ни­за­ции). В 1959 году в Ле­о­польд­ви­ле вспых­ну­ло ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вос­ста­ние, ко­то­рое вско­ре ох­ва­ти­ло многие рай­оны стра­ны. По­пыт­ки пра­вя­щих кру­гов Бель­гии с по­мо­щью час­тич­ных ре­форм по­га­сить вос­ста­ние про­ва­ли­лись. На Брюс­сель­ских кон­фе­рен­ци­ях «круг­ло­го сто­ла» 1960 году бельгийское пра­ви­тель­ст­во зая­ви­ло о пре­до­став­ле­нии БК не­за­ви­си­мо­сти.

Кон­го по­сле об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти.

30 июня 1960 года бельгийский ко­роль Бо­ду­эн I про­воз­гла­сил об­ра­зо­ва­ние не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Кон­го (РК). Её пре­зи­ден­том был из­бран Ж. Ка­са­ву­бу, пре­мьер-ми­ни­ст­ром - П. Лу­мум­ба. Не­за­ви­си­мая по­ли­ти­ка Лу­мум­бы вы­зва­ла не­до­воль­ст­во сто­рон­ни­ков со­хра­не­ния тес­ных кон­так­тов с бывшей мет­ро­по­ли­ей. В ре­зуль­та­те ан­ти­пра­ви­тельственного мя­те­жа во­ен­ных 5 июля 1960 года Лу­мум­ба был фак­ти­че­ски от­стра­нён от вла­сти, в РК вве­де­но около 10 тыс. бельгийских сол­дат. Вос­поль­зо­вав­шись слож­ной внут­ри­по­ли­тич. си­туа­ци­ей, ли­де­ры эт­но­ре­гио­наль­ных пар­тий М. К. Чом­бе и А. Ка­лон­жи объ­я­ви­ли о соз­да­нии в пров. Ка­тан­га и в южной час­ти пров. Ка­саи не­за­ви­си­мых го­су­дарств. 5 сентября 1960 года дек­ре­том пре­зи­ден­та Лу­мум­ба был офи­ци­аль­но ли­шён по­ста пре­мьер-ми­ни­ст­ра и вско­ре убит. 14 сентября 1960 года начальник ген­шта­ба кон­го­лез­ской национальной ар­мии полковник С.С. Мо­буту, при под­держ­ке Бель­гии и США, со­вер­шил государственный пе­ре­во­рот. Власть ока­за­лась в ру­ках временного ор­га­на - Кол­ле­гии ге­не­раль­ных ко­мис­са­ров.

Сто­рон­ни­ки П. Лу­мум­бы объ­я­ви­ли о фор­ми­ро­ва­нии собственного пра­ви­тель­ст­ва в г. Стэн­ли­виль (ны­не Ки­сан­га­ни). В но­ябре 1960 года его воз­гла­вил А. Ги­зен­га, за­ни­мав­ший долж­ность заместителя пре­мьер-ми­ни­ст­ра в пра­ви­тель­ст­ве Лу­мум­бы. В августе 1961 года бы­ло об­ра­зо­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во РК во гла­ве с С. Аду­лой. Стре­мясь уре­гу­ли­ро­вать внут­ри­по­ли­тический кри­зис, Аду­ла вклю­чил в со­став пра­ви­тель­ст­ва Ги­зен­гу (заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра, вы­ве­ден из со­ста­ва в 1962 году). В 1962-1963 годы Юж. Ка­саи и Ка­тан­га бы­ли вос­со­еди­не­ны с РК. 1 августа 1964 года всту­пи­ла в си­лу кон­сти­ту­ция стра­ны, ус­та­но­вив­шая фе­де­ра­тив­ное уст­рой­ст­во государства. РК бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Де­мо­кра­тичесскую Рес­пуб­ли­ку Кон­го (ДРК).

По­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва не при­ве­ла к ста­би­ли­за­ции по­ло­же­ния. В октябре 1963 года сто­рон­ни­ки П. Лу­мум­бы соз­да­ли Национальный со­вет ос­во­бо­ж­де­ния, став­ший ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном пов­станческого дви­же­ния. В апреле 1964 года бы­ла сфор­ми­ро­ва­на Нароная ар­мия ос­во­бо­ж­де­ния, ко­то­рая к ав­гу­сту взя­ла под кон­троль 2/3 тер­ри­то­рии стра­ны. В сентябре 1964 года пов­стан­цы про­воз­гла­си­ли об­ра­зо­ва­ние Народной Рес­пуб­ли­ки Кон­го со сто­ли­цей Стэн­ли­виль. В но­ябе 1964 года в хо­де опе­ра­ции «Крас­ный дра­кон», осу­ще­ст­в­лён­ной при под­держ­ке во­енных сил Ве­ли­ко­бри­та­нии, Бель­гии и США, пов­станческая рес­пуб­ли­ка бы­ла унич­то­же­на.

24 ноября 1965 года в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та к вла­сти при­шёл С.С. Мо­бу­ту, за­пре­тив­ший дея­тель­ность всех по­ли­тических пар­тий и ор­га­ни­за­ций (един­ст­вен­ной раз­ре­шён­ной пар­ти­ей ста­ла соз­дан­ная в 1967 году пар­тия Народное дви­же­ние ре­во­лю­ции). Ар­мей­ское ко­ман­до­ва­ние про­ве­ло ряд административных ре­форм, на­прав­лен­ных на ук­ре­п­ле­ние вла­сти центрального пра­ви­тель­ст­ва (чис­ло про­вин­ций со­кра­ще­но, про­винциального со­б­ра­ния пре­об­ра­зо­ва­ны в про­винциальные со­ве­ты с пра­вом со­ве­щательного го­ло­са, пра­ви­тель­ст­ва про­вин­ций уп­разд­не­ны, ис­пол­нит. власть в про­вин­ци­ях пе­ре­да­на гу­бер­нато­рам). На ру­бе­же 1960-1970-х годов бы­ла при­ня­та официальная док­три­на, по­лу­чив­шая название «под­лин­но­го за­ир­ско­го на­цио­на­лиз­ма». Главным об­ще­на­цио­наль­ны­ми за­да­ча­ми дек­ла­ри­ро­ва­лись дос­ти­же­ния эко­но­мической са­мо­стоя­тель­но­сти стра­ны, от­каз от ев­ропейских со­ци­аль­но-эко­но­мических и по­ли­тических ин­сти­ту­тов. 27 октября 1971 года ДРК бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Рес­пуб­ли­ку За­ир (РЗ). Пра­ви­тель­ст­ву Мо­бу­ту, од­на­ко, не уда­лось до­бить­ся су­ще­ст­вен­но­го из­ме­не­ния струк­ту­ры эко­но­ми­ки, ос­но­ву ко­то­рой по-преж­не­му со­став­лял экс­порт сы­рья. В середине 1970-х годов в РЗ на­чал­ся за­тяж­ной со­ци­аль­но-эко­но­мич. и внут­ри­по­ли­тический кри­зис.

В 1982 году чле­ны пар­ла­мен­та РЗ вы­сту­пи­ли с кри­ти­кой ре­жи­ма лич­ной вла­сти пре­зи­ден­та и об­ра­зо­ва­ли пар­тию Со­юз за де­мо­кра­тию и со­ци­аль­ный про­гресс (ЮДПС). В 1990 году Мо­бу­ту объ­я­вил о вве­де­нии мно­го­пар­тий­ной сис­те­мы, од­на­ко уже в 1993 году на­чал жес­то­кие пре­сле­до­ва­ния оп­по­зиционной по­ли­тической ор­га­ни­за­ций.

В 1996 году в восточные рай­оны стра­ны вторг­лись воо­руженные от­ря­ды ру­ан­дий­ских ху­ту. Унич­то­же­ние ими ме­ст­ных тут­си (бань­я­му­лен­ге), осу­ще­ст­в­ляв­шее­ся с мол­ча­ли­во­го со­гла­сия пра­ви­тель­ст­ва РЗ, спро­во­ци­ро­ва­ло на­ча­ло гражд. вой­ны (т. н. 1-я кон­го­лез­ская вой­на 1996-1997 годов). Про­тив пра­ви­тель­ст­ва Мо­бу­ту вы­сту­пил Аль­янс де­мо­кра­тич. сил за ос­во­бо­ж­де­ние Кон­го-Заи­ра (АДСОКЗ) во гла­ве с Л.Д. Ка­би­лой. К вос­став­шим при­сое­ди­ни­лись тут­си, об­ви­нив­шие пра­ви­тель­ст­во РЗ в по­пус­ти­тель­ст­ве ху­ту.

В мае 1997 года от­ря­ды АДСОКЗ во­шли в Кин­ша­су, Мо­бу­ту был сверг­нут, власть пе­ре­шла к Ка­би­ле, стра­не воз­вра­ще­но преж­нее название - ДРК. Но­вый пре­зи­дент тут же удалил бывших со­юз­ни­ков тутси из струк­тур вла­сти. Ле­том 1998 года он санк­цио­ни­ровал вы­сыл­ку из стра­ны всех иностранных во­ен­ных и гражданских чи­нов­ни­ков (пре­им. тут­си) и рас­фор­ми­ро­вал под­раз­де­ле­ния кон­го­лез­ской ар­мии, уком­плек­то­ван­ные тут­си. По­ли­ти­ка Ка­би­лы при­ве­ла к но­вой гражд. вой­не (т. н. 2-я кон­го­лез­ская вой­на 1998-2002 годы), в ко­то­рую ока­за­лись втя­ну­ты гра­ни­ча­щие с ДРК го­су­дар­ст­ва.

На сто­ро­не пра­ви­тельственных сил вы­сту­пи­ли Ан­го­ла, На­ми­бия, Зим­баб­ве, воо­руж. от­ря­ды ру­ан­дий­ских и бу­рун­дий­ских ху­ту. Им про­ти­во­стоя­ли во­енно-по­ли­тическое Кон­го­лез­ское объ­е­ди­не­ние за де­мо­кра­тию, Дви­же­ние за ос­во­бо­ж­де­ние Кон­го, а так­же во­енные си­лы Бу­рун­ди, Ру­ан­ды и Уган­ды. В ию­ле 1999 года в г. Лу­са­ка (Зам­бия) бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние о пре­кра­ще­нии ог­ня. Для кон­тро­ля за его ис­пол­не­ни­ем Со­вет Безо­пас­но­сти ООН уч­ре­дил 30 ноября 1999 года Мис­сию ООН в ДРК (МООНДРК). Од­на­ко ни пов­стан­цы, ни со­сед­ние с ДРК го­су­дар­ст­ва не вы­пол­ни­ли ус­ло­вий до­го­во­ра.

В начале 2001 года Л.Д. Ка­би­ла был убит. Пре­зи­ден­том стра­ны стал его сын - Ж. Ка­би­ла. В ию­ле 2002 года в г. Пре­то­рия (ЮАР) бы­ло под­пи­са­но мир­ное со­гла­ше­ние меж­ду ДРК и Ру­ан­дой, в сентябре 2002 года в г. Лу­ан­да (Ке­ния) - меж­ду ДРК и Уган­дой. 2 апреля 2003 года за­вер­ши­лись пе­ре­го­во­ры меж­ду пра­ви­тель­ст­вом ДРК, по­ли­тическими пар­тия­ми и оп­по­зиционными во­оруженными груп­пи­ров­ка­ми (т. н. Меж­кон­го­лез­ский диа­лог), в хо­де ко­то­рых бы­ли дос­тиг­ну­ты со­гла­ше­ния о по­ли­тич. уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­го­лез­ско­го кри­зи­са. На вре­мя пе­ре­ход­но­го пе­рио­да ру­ко­во­д­ство стра­ной бы­ло воз­ло­же­но на Ж. Ка­би­лу и его за­мес­ти­те­лей - А. Йе­ро­диу, А.З. Нго­му, а так­же на пред­ста­ви­те­лей воо­руженной оп­по­зи­ции – Ж.П. Бем­бу и А. Ру­бер­ву. В хо­де 2-й кон­го­лез­ской вой­ны по­гиб­ло около 4 млн. че­ло­век.

В 2004 году в стра­не вве­де­на мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма, в декабре 2005 года при­ня­та но­вая Кон­сти­ту­ция ДРК, пре­ду­смат­ри­ваю­щая из­ме­не­ние с февраля 2009 года административно-территориального де­ле­ния стра­ны. Пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 2006 года (про­хо­ди­ли в два ту­ра) за­вер­ши­лись по­бе­дой Ж. Ка­би­лы. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах наи­боль­ше­го ус­пе­ха до­би­лись про­пре­зи­дент­ская Народная пар­тия за вос­ста­нов­ле­ние и де­мо­кра­тию и Объ­е­ди­нён­ная лу­мум­бий­ская пар­тия.

В мар­те 2007года в Кин­ша­се на­ча­лась опе­ра­ция по ра­зо­ру­же­нию вое­ни­зированной ох­раны ли­де­ра Сою­за в под­держ­ку на­ции (СПН) Ж.П. Бем­бы, главного со­пер­ни­ка Ж. Ка­би­лы на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. Ох­ра­на Бем­бы ока­за­ла воо­руженное со­про­тив­ле­ние пра­ви­тельственным си­лам, что ста­ло при­чи­ной оче­ред­но­го внут­ри­по­ли­тич. кри­зи­са. Бем­ба был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть стра­ну. 24 мая 2008 года на ос­но­ва­нии ор­де­ра Ме­ж­ду­народного уго­лов­но­го су­да в Гаа­ге Бем­ба был за­дер­жан в Брюс­се­ле по об­ви­не­нию в пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив че­ло­веч­но­сти, со­вер­шён­ных им на тер­ри­то­рии ЦАР с октября 2002 года по март 2003 года. В кон­це августа 2008 года на во­сто­ке Конго (про­вин­ции Сев. Ки­ву и Юж. Ки­ву) на­ча­лись столк­но­ве­ния меж­ду пра­ви­тельственными вой­ска­ми и фор­ми­ро­ва­ния­ми ген. Л. Нкун­ды.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду СССР и Конго ус­та­нов­ле­ны 7 июля 1960 года. В пе­ри­од прав­ле­ния С.С. Мо­бу­ту дву­сто­рон­ние свя­зи прак­ти­че­ски не раз­ви­ва­лись. С конца 1990-х годов пра­ви­тель­ст­во ДРК вы­сту­па­ет за ус­та­нов­ле­ние тес­но­го по­ли­тического взаи­мо­дей­ст­вия с Рос­си­ей, пре­ж­де все­го в рам­ках ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ций. РФ под­дер­жи­ва­ет уси­лия МООНДРК по по­ли­тическому уре­гу­ли­ро­ва­нию кон­го­лез­ско­го кри­зи­са.

Хо­зяй­ст­во

ДРК - аг­рар­ная стра­на, рас­по­ла­гаю­щая са­мым мощ­ным сре­ди го­су­дарств Тро­пической Аф­ри­ки эко­но­мическим по­тен­циа­лом. С середины 1970-х годов эко­но­ми­ка на­хо­дит­ся в со­стоя­нии глу­бо­ко­го кри­зи­са, ко­то­рый усу­губ­ля­ет­ся хро­нической внут­ри­по­ли­тической не­ста­биль­но­стью. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли те­не­вой биз­нес, не­за­кон­ные раз­ра­бот­ки при­род­ных ре­сур­сов и их вы­воз за гра­ни­цу. Государственый бюд­жет поч­ти на 60% фор­ми­ру­ет­ся за счёт внеш­них ис­точ­ни­ков - до­нор­ской по­мо­щи и кре­ди­тов, по­сту­паю­щих из отдельных го­су­дарств (стра­ны ЕС, США, КНР) и ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций (МВФ, Все­мир­ный банк и др.). Тен­ден­ции к вы­хо­ду из за­тяж­но­го кри­зи­са на­ме­ти­лись толь­ко к середине 2000-х годов. При­рост ре­аль­но­го ВВП в 2008 году со­ста­вил 6,3%. При­ори­тет­ны­ми на­прав­ле­ния­ми эко­но­мич. дея­тель­но­сти объ­яв­ле­ны вос­ста­нов­ле­ние промышленных мощ­но­стей (в т. ч. объ­ек­тов энер­ге­ти­ки), сельско-хозяйственного про­изводства, транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры, сни­же­ние уров­ня бед­но­сти.

Объ­ём ВВП 18,8 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; 2007 год); в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 300 долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,411 (2005 год; 168-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра). В струк­ту­ре ВВП на до­лю сельского хозяйства при­хо­дит­ся 55%, сфе­ры ус­луг - 34%, промышленности - 11%. К началу 2008 года внеш­няя за­дол­жен­ность со­ста­ви­ла 11,5 млрд. долл., уро­вень ин­фля­ции - 20%.

Про­мыш­лен­ность.

До­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых (ба­зи­ру­ет­ся на бо­га­тей­шей ми­не­раль­но-сырь­е­вой ба­зе) и пер­вич­ная пе­ре­ра­бот­ка ми­нер. сы­рья обес­пе­чи­ва­ют 10,4% ВВП (2007 год) и ок. 80% ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний. Наи­бо­лее важ­ную роль иг­ра­ет до­бы­ча руд ко­баль­та (в пе­ре­счё­те на ме­талл - 22 тыс. т в 2005 год; пров. Ка­тан­га) и ме­ди (92 тыс. т; пров. Ка­тан­га), ал­ма­зов (30,3 тыс. кар; про­вин­ции Зап. Ка­саи и Вост. Ка­саи, Эк­ва­то­ри­аль­ная, Ниж­нее Кон­го, Вос­точ­ная, Ма­ние­ма), зо­ло­та (4,2 т; пров. Вос­точ­ная), се­реб­ра (53,6 т), цин­ка (15 тыс. т), оло­ва (2,8 тыс. т; про­вин­ции Ка­тан­га, Ма­ние­ма, Сев. Ки­ву и Юж. Ки­ву), гер­ма­ния (2,5 т), тан­та­ла. Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся так­же ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти (при­бреж­ные рай­оны и шель­фо­вая зо­на) и уг­ля (пров. Ка­тан­га). Ве­ду­щие государственной ком­па­нии: «Gécamines», MIBA, OKIMO.

ДРК за­ни­ма­ет ве­ду­щие по­зи­ции в Тро­пической Аф­ри­ке по энер­ге­тич. по­тен­циа­лу (ок. 100 тыс. МВт). Про­изводство элек­тро­энер­гии 7,3 млрд. кВт6 ч, по­треб­ле­ние 5,3 млрд. кВт6 ч (2005 год). Основная часть элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на гид­ро­энер­ге­тич. ком­плек­се «Inga» на р. Кон­го (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 39 тыс. МВт; нахо­дит­ся в управ­ле­нии государственной ком­па­нии «Snel»), вклю­чаю­щем ГЭС «Inga 1» и «In­ga 2»; к 2010 году пла­ни­ру­ет­ся за­вер­ше­ние строи­тель­ст­ва ГЭС «Inga 3».

Об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленость пред­став­ле­на пред­при­ятия­ми хи­мической (про­изводство удоб­ре­ний, пла­ст­масс, сер­ной ки­сло­ты, ла­ко­кра­соч­ных из­де­лий и др. в Кин­ша­се, Кол­ве­зи, Ка­ле­мие, Ли­ка­си, Лу­бум­ба­ши), тек­стиль­ной (Кин­ша­са, Ки­сан­га­ни, Лу­бум­ба­ши, Ка­ле­мие, Бу­ка­ву), ко­же­вен­но-обув­ной, пи­ще­вой (в т. ч. му­ко­моль­ной, мас­ло­бой­ной, пи­во­ва­рен­ной), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (за­во­ды в Бо­ма, Ма­та­ди, Лем­ба, Кин­ду, Лу­ко­ле­ла, Нко­ло, Нио­ки, Му­шие) от­рас­лей, про­из-вом строй­ма­те­риа­лов (Лу­бу­ди, Лу­ка­ла, Ким­пе­се, Ка­бем­ба, Шин­ко­лоб­ве). В Кин­ша­се, главном промышленном цен­тре, дей­ст­ву­ют так­же ав­то­сбо­роч­ные, су­до­строительные, су­до­ре­монт­ные, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия.

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся около 3% тер­ри­то­рии стра­ны, па­ст­би­ща за­ни­ма­ют около 6%. Круп­ные план­тационные хо­зяй­ст­ва про­из­во­дят в основную экс­порт­ную про­дук­цию, мел­кие на­ту­раль­ные кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва с низ­ким уров­нем аг­ро­тех­ни­ки и ме­ха­ни­за­ции (обес­пе­чи­ва­ют за­ня­тость 60% населения) - про­дук­цию для внутреннего по­треб­ле­ния.

Важ­ней­шие куль­ту­ры: мас­лич­ная паль­ма (для про­изводства паль­мо­во­го мас­ла), а так­же (сбор, тыс. т, 2005 год) са­хар­ный тро­ст­ник (1800 год), ко­фе (32), хлоп­чат­ник (9), ка­као (7), ге­вея (3,5), чай (3). Для внутреннего по­треб­ле­ния вы­ра­щи­ва­ют (сбор, тыс. т, 2005 год): ма­ни­ок (15000), план­тейн (1193), ку­ку­ру­зу (1155), ара­хис (364), рис (315), кар­то­фель (92), сор­го (54), про­со (37). Вы­ра­щи­ва­ют так­же (тыс. т): па­пайю (220), ман­го (203), ана­на­сы (195), апель­си­ны (180), аво­ка­до (62,6). Ско­то­вод­ст­во ог­ра­ни­че­но из-за ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния три­па­но­со­мо­зов. По­го­ло­вье (тыс. го­лов, 2004 год): коз 4016, сви­ней 957, овец 899, круп­но­го ро­га­то­го ско­та 758; до­маш­ней пти­цы ок. 20 млн. Еже­год­ный улов ры­бы ок. 220 тыс. т.

Лес­ные ре­сур­сы ис­поль­зу­ют­ся сла­бо, хо­тя объ­ё­мы ле­со­за­го­то­вок в начале XXI века рас­тут (65,2 тыс. м3 в 2006 году). Осо­бое экс­порт­ное зна­че­ние име­ют цен­ные по­ро­ды дре­ве­си­ны (тик, чёр­ное де­ре­во). Зна­чи­тельная часть ле­со­за­го­то­вок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся национальной ком­па­ни­ей SOCEBO и до­чер­ней ком­па­ни­ей герм. «Danzer Group» - SIFORCO.

Транс­порт.

Транс­порт­ная ос­во­ен­ность тер­ри­то­рии не­вы­со­кая. Про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 153,5 тыс. км, в т. ч. 2,8 тыс. км с твёр­дым по­кры­ти­ем (2004 год). Дли­на же­лез­ных до­рог 5,1 тыс. км (2006 год); б. ч. со­сре­до­то­че­на в пров. Ка­тан­га и пред­на­зна­че­на для транс­пор­ти­ров­ки ми­нерального сы­рья. Железнодорожное со­об­ще­ние с Дар-эс-Са­ла­мом (Тан­за­ния), Ло­би­ту (Ан­го­ла), Зам­би­ей, Зим­баб­ве, Мо­зам­би­ком и ЮАР. В 1997 году же­лез­ные до­ро­ги ДРК на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны. Об­щая про­тя­жён­ность реч­ных пу­тей около 15 тыс. км (2005 год). Круп­ные пор­ты: Ба­на­на, Бо­ма, Бум­ба, Ма­та­ди, Кин­ша­са, Мбан­да­ка, Ки­сан­га­ни, Кин­ду. Дли­на неф­те­про­во­дов 71 км, га­зо­про­во­дов 62 км (2007 год). Име­ет­ся 237 аэ­ро­пор­тов (из них 26 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы). Меж­ду­народые аэ­ро­пор­ты в Кин­ша­се, Лу­бум­ба­ши, Бу­ка­ву, Го­ма, Ки­сан­га­ни.

Внеш­няя тор­гов­ля.

Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 1,6 млрд. долл., им­пор­та 2,3 млрд. долл. (2006 год). Основные ста­тьи экс­пор­та - ал­ма­зы, медь, нефть, ко­бальт, дре­ве­си­на, про­дук­ция сельского хозяйства. Главые тор­го­вые парт­нё­ры (2006 год): Бель­гия (29,4% стои­мо­сти), КНР (21,1%), Бра­зи­лия (12,3%), Чи­ли (7,8%), Фин­лян­дия (7,2%), США (4,9%), Па­ки­стан (4,9%). Вво­зят­ся ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, в т. ч. гор­но-шахт­ное, транс­порт­ные сред­ст­ва; то­п­ли­во, про­до­воль­ст­вие, в осн. из ЮАР (17,7% стои­мо­сти), Бель­гии (10,9%), Фран­ции (8,5%), Зим­баб­ве (8,1%), Зам­бии (6,9%), Ке­нии (6,8%), Кот-д’Ивуара (4,4%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) Конго со­сто­ят из ре­гу­ляр­ных ВС и рес­пуб­ли­кан­ской (гражд.) гвар­дии. Ре­гу­ляр­ные ВС (около 134,5 тыс. человек; 2008 год) вклю­ча­ют Су­хо­пут­ные вой­ска (СВ), ВВС и ВМС. Во­енный го­до­вой бюд­жет 181 млн. долл. (2007 год).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства - пре­зи­дент.

Ос­но­ву ВС со­став­ля­ют СВ (около 111,23 тыс. человек). В бое­вой со­став СВ вхо­дят бри­га­ды (1 мо­то­пе­хот­ная, 14 пе­хот­ных и 1 ох­ра­ны пре­зи­ден­та), 2 пол­ка «ком­ман­дос», ар­тил­ле­рий­ские и зе­нит­ные ди­ви­зио­ны, др. под­раз­де­ле­ния. На во­ору­же­нии СВ на­хо­дят­ся до 50 ос­нов­ных и 40 лёг­ких тан­ков, св. 50 БРМ, 20 БМП, 138 БТР, 159 бук­си­руе­мых ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии (в т. ч. 10 про­ти­во­тан­ко­вых пу­шек), ок. 330 ми­но­мё­тов, 57 РСЗО, св. 50 зе­нит­ных арт. ус­та­но­вок. ВВС (2,54 тыс. чел.) све­де­ны в эс­кад­ри­льи, име­ют в сво­ём со­ста­ве 5 бое­вых са­мо­лё­тов, ок. 40 вер­то­лё­тов (в т. ч. 4 бое­вых). ВМС (6,7 тыс. чел., в т. ч. морская пе­хо­та) вклю­ча­ют 3 пат­руль­ных ка­те­ра и св. 20 бое­вых ка­те­ров; пунк­ты ба­зи­ро­ва­ния - Кин­ша­са, Бо­ма, Ма­та­ди (на оз. Тан­гань­и­ка). Рес­пуб­ли­кан­ская (гражданская) гвар­дия (ок. 14 тыс. чел.) со­сто­ит из тан­ко­во­го пол­ка и 3 пехотных бри­гад. Воо­ру­же­ние и во­енная тех­ни­ка в основном китайского, французского и американского про­изводства.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на доб­ро­воль­ной ос­но­ве. Под­го­тов­ка сер­жант­ско­го и ря­до­во­го со­ста­ва - в учеб­ных цен­трах и шко­лах по ви­дам ВС, офи­цер­ско­го - в национальных учеб­ных за­ве­де­ни­ях, но в основном за ру­бе­жом. Мо­би­ли­зационые ре­сур­сы (муж­чи­ны) около 11,3 млн. человек, в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе 6,4 млн. человек.

Здра­во­охра­не­ние

В Конго на 100 тыс. жителей при­хо­дит­ся 11 вра­чей, 53 ли­ца среднего медицинского пер­со­на­ла, 2 фар­ма­цев­та (2004 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 4,2% ВВП (2005 год) (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 18,7%, ча­ст­ный сек­тор - 81,3%) (2003). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции: бак­те­ри­аль­ная и амёб­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит A, ма­ля­рия, три­па­но­со­моз, шис­то­со­ма­тоз. Основные при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: ди­зен­те­рия, СПИД, за­бо­ле­ва­ния лёг­ких, ма­ля­рия (2004 год).

В.С. Не­ча­ев.

Спорт

Олим­пий­ский комитет Конго ос­но­ван в 1963 году, при­знан МОК в 1968 году. Спорт­сме­ны ДРК уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах с 1968 года; при­зо­вых мест не за­ни­ма­ли, луч­ший ре­зуль­тат - 16-е ме­сто в муж­ском ма­ра­фо­не М. Ка­лом­бо (Ат­лан­та, 1996 год). Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: лёг­кая ат­ле­ти­ка, бокс, бас­кет­бол, фут­бол.

Фе­де­ра­ция фут­бо­ла ос­но­ва­на в 1919 году (в ФИФА с 1964 года). Национальная сбор­ная по фут­бо­лу - об­ла­да­тель Куб­ка Аф­ри­ки (1968 и 1974 годы); клуб «ТП Ма­зем­бе» (Лу­бум­баши) вы­иг­рал Ку­бок африканских чем­пио­нов (1967 и 1968 годы) и африканских Ку­бок куб­ков (1980 год); клуб «Ви­та» (Кин­ша­са) - по­бе­ди­тель Куб­ка афр. чем­пио­нов (1973 год). Круп­ней­ший ста­ди­он в г. Кин­ша­са - «Стад де Мар­тир» (80 тыс. мест). Наи­бо­лее из­вест­ные спорт­сме­ны: фут­бо­ли­сты - М. Ка­за­ди (луч­ший вра­тарь в ис­то­рии стра­ны), Ч. Бван­га (луч­ший фут­бо­лист Аф­ри­ки, 1973 год), Л. Луа-Луа (вы­сту­пал за английские клу­бы «Нью­касл» и «Порт­смут»), Ш. Нон­да (луч­ший бом­бар­дир в ис­то­рии национальной сбор­ной - 19 го­лов, фи­на­лист Ли­ги чем­пио­нов УЕФА 2004 год в со­ста­ве ко­ман­ды «Мо­на­ко»); бас­кет­бо­лист Д. Му­том­бо [18 се­зо­нов в Нац. бас­кет­боль­ной ас­со­циа­ции (НБА), вы­сту­па­ет за «Хью­стон Ро­кетс», об­ла­да­тель мно­го­численных ре­кор­дов НБА, луч­ший за­щит­ник в НБА 1995, 1997, 1998 и 2001 годы]; бок­сёр А. Вам­ба (чем­пи­он ми­ра по вер­сии Все­мир­но­го бок­сёр­ско­го со­ве­та в 1-й тя­жё­лой ве­со­вой ка­те­го­рии в 1991-1994 годы); лег­ко­ат­лет Г. Ки­кая (брон­зо­вый при­зёр чем­пио­на­та ми­ра 2004 году в по­ме­ще­нии, об­ла­да­тель ре­кор­да Аф­ри­ки в бе­ге на 400 м).

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния осу­ще­ст­в­ля­ют Министерство на­чаль­но­го, сред­не­го и проф. об­ра­зо­ва­ния и Министерство выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет (2007 год): до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей от 3 до 5 лет (не­обя­за­тель­ное), обя­за­тель­ное 6-лет­нее на­чаль­ное обу­че­ние де­тей с 6-лет­не­го воз­рас­та, 6-лет­нее сред­нее об­ра­зо­ва­ние [2-лет­нее не­пол­ное и 4-лет­нее пол­ное (об­щее или профессионально-тех­ни­че­ское) сред­нее об­ра­зо­ва­ние], выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Дей­ст­ву­ют государственные шко­лы и мис­сио­нер­ские шко­лы, ко­то­рые суб­си­ди­ру­ют­ся государством. До­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем ох­ва­че­но 14% де­тей, на­чаль­ным обу­че­ни­ем - 95%, сред­ним - 32%, выс­шим об­ра­зо­ва­ни­ем - 1%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 67%. Главные ву­зы, на­учные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в г. Кин­ша­са, в т. ч. Университет Кон­го (1954 год), Национальная библиотека (1932 год), Национальный му­зей. Дей­ст­ву­ют так­же уни­вер­си­те­ты в Лу­бум­ба­ши (1955 год, современный ста­тус с 1981 года), Ки­сан­га­ни (1963 год, современный ста­тус с 1981года), Мбу­жи-Майи (1990 год), Го­ме (1993 год) и др.; пе­да­го­гические ин­сти­туты – в Лу­бум­ба­ши, Ки­к­ви­те, Го­ме, Мбан­за-Нгун­гу и др.; тех­нические ин­сти­ту­ты – в Ки­к­ви­те, Лу­бум­ба­ши и др.; несколько сельско-хозяйственных и ком­мерческих ин­сти­ту­тов. Сре­ди не­го­су­дарственных ву­зов - ка­то­лические уни­вер­си­те­ты: в Бу­ка­ву, Бу­тем­бо; Про­тес­тант­ский ун-т в Лу­бум­ба­ши. Национальный му­зеи: в Ка­нан­ге, Лу­бум­ба­ши.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­да­ют­ся еже­не­дель­ные га­зе­ты: «L’Ave­nir» (с 1996 года; ти­раж 3 тыс. экз., на французском языке, язы­ках суа­хи­ли и лин­га­ла, г. Кин­ша­са), «Le Potentiel» (c 1982 года; 2,5 тыс. экз.), «Le Phare» (с 1983 года; 2,5 тыс. экз.), «L’Observateur», «La Répub­lique», «Elima» (с 1928 года; 1 тыс. экз.; все - на французском языке, г. Кин­ша­са), «Mjumbe» (с 1963 года, г. Лу­бум­ба­ши) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1936года , те­ле­ви­де­ние с 1966 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ет государственная кор­по­ра­ция «Radio-Télévision Nationale Congolaise» (ос­но­ва­на в 1945 году, современное название и ста­тус с 1997 года) и др. Национальное ин­фор­мационное агент­ст­во - Agence Con­go­laise de Presse (ACP; с 1960 года).

Ли­те­ра­ту­ра

Литература Конго на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся в 1920-х годах, раз­ви­ва­ет­ся на французском язы­ке. Литература на язы­ках лу­ба, кон­го, лин­га­ла и др., поя­вив­шая­ся в начале XX века бла­го­да­ря уси­ли­ям мис­сио­не­ров (пре­им. ре­лиг. и учеб­ные кни­ги), не по­лу­чи­ла даль­ней­ше­го раз­ви­тия. Пер­вый ли­те­ра­тор Конго - аб­бат С. Као­зе, ав­тор гим­на о хри­сти­ан­ских му­че­ни­ках Уган­ды. В 1930-1940-х годах под­ра­жа­ние литературе французского Про­све­ще­ния со­че­та­лось с ис­поль­зо­ва­ни­ем фольк­лор­ной по­эти­ки. В 1945 году уч­ре­ж­дён журнал «Го­лос кон­го­лез­ца» («La Voix du Con­go­lais»). По­яв­ля­ют­ся по­вес­ти Д. Му­том­бо («По­бе­да люб­ви», 1943 год; «На­ши пред­ки», 1948 год), по­свя­щён­ные кон­флик­ту тра­диционного ук­ла­да жиз­ни с ев­роп. но­ва­ция­ми. Тра­ди­цио­на­ли­ст­ская те­ма­ти­ка, сме­шан­ная с эле­мен­та­ми ким­бан­гиз­ма, от­ли­ча­ла про­из­ве­де­ния П. Ло­ма­ми-Чи­бам­бе (по­весть «Кро­ко­дил», 1948 год).

В 1970-х годах на­ча­ла ин­тен­сив­но раз­ви­вать­ся про­за; главное ме­сто в ней за­ня­ли про­из­ве­де­ния про­све­ти­тель­ской на­прав­лен­но­сти, кри­ти­кую­щие ар­ха­ический быт, не­ве­же­ст­во, суе­ве­рия, а так­же из­держ­ки стре­мит. мо­дер­ни­за­ции об­ще­ст­ва: ро­ман «Две жиз­ни, но­вое вре­мя» Н. Мба­лы (1970 год), по­вес­ти «Бан­до­ки-кол­дун» (1971 год), «Поч­то­вая от­крыт­ка» (1974 год), «Семь брать­ев и се­ст­ра» (1975 год) Б. За­мен­ги. Ро­ман «Сын пле­ме­ни» П. Нган­ду Нка­ша­мы (1973 год) вос­соз­да­ёт быт африканской де­рев­ни. По­лу­чил рас­про­стра­не­ние жанр рас­ска­за (Й.Л. Му­да­ба и др.). Для ро­ма­нов «Джам­ба­ти­ста Ви­ко» (1975 год), «Блу­ж­да­ние» (1979 год) Ж. Нга­ля, «Ме­ж­ду вод. Бог, свя­щен­ник, ре­во­лю­ция» (1973), «Ве­ли­ко­леп­ный не­го­дяй» (1976) В. Й. Му­дим­бе ха­рак­те­рен син­тез ми­фо­ло­гического соз­на­ния тра­диционного со­циу­ма и ро­ман­ной тех­ни­ки XX века; их главные те­мы - по­ис­ки африканским ин­тел­ли­ген­том сво­его мес­та, про­бле­мы са­мо­иден­ти­фи­ка­ции аф­ри­кан­цев. В 1980-1990-х годах вы­де­ля­ют­ся экс­прес­сио­ни­ст­ские по сти­лю про­из­ве­де­ния Нган­ду Нка­ша­мы: ро­ма­ны «Про­кля­тие» (1983 год), «Яр­кое солн­це над эфи­оп­ским на­горь­ем» (1991 год), «Ста­рик Ма­ри» (1994 год), а так­же по­вес­ти «Бе­лые в Аф­ри­ке» (1988 год), «Слу­га в Пре­то­рии» (1990 год).

Дра­ма­тур­гия Конго ухо­дит кор­ня­ми в уст­ное народное твор­че­ст­во и тра­диционный народный те­атр. На на­чаль­ном эта­пе пре­об­ла­да­ли жан­ры ис­то­ри­че­ской (с ис­поль­зо­ва­ни­ем фольк­лор­ных сю­же­тов) и бы­то­вой пье­сы. Пье­сы «Нгом­бе», «Пят­на­дца­тая» А. Мон­жи­ты (обе 1957 год), «Же­невь­е­ва, му­че­ни­ца из Идио­фы» Л.Р. Бо­лам­бы (1967 год) изо­бра­жа­ют ко­ло­ни­аль­ное про­шлое стра­ны. Дра­ма­тур­гия по­след­них де­ся­ти­ле­тий XX века («Во вла­сти те­че­ния, или Кру­ше­ние ори­ен­ти­ров» С. Сан­сы, 1976 год, и др.) от­ме­че­на влия­ни­ем французского эк­зи­стен­циа­лиз­ма, литературы ев­ропейского аван­гар­да.

Ве­ду­щий жанр по­эзии Конго - по­эма, не­су­щая от­пе­ча­ток фольк­лор­ной по­эти­ки. В по­эмах «Пер­вые опы­ты» (1947 год), «Эсан­зо. Песнь для мо­ей ро­ди­ны» (1955 год) Л.Р. Бо­лам­бы, пред­на­зна­чен­ных для уст­ной дек­ла­ма­ции, со­хра­не­ны ритм и об­раз­ность нар. твор­че­ст­ва. По­эзию второй половины XX века (Ж.Б. Ка­та­кан­данг Ле Ос­сам­ба­ла и др.) со­став­ля­ет в основном по­ли­тическая, лю­бов­ная и при­ро­до­опи­са­тель­ная ли­ри­ка. В конце XX - начале XXI веков из-за по­ли­тической не­ста­биль­но­сти литературный про­цесс в Конго прак­ти­че­ски пол­но­стью пре­рвал­ся.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

На тер­ри­то­рии Конго со­хра­ни­лись на­скаль­ные рос­пи­си (воз­мож­но, эпо­хи нео­ли­та). В искусстве на­ро­дов Конго из­дав­на раз­ви­ты: дерев. скульп­ту­ра; из­го­тов­ле­ние де­рев. и гли­ня­ной по­су­ды (в т. ч. куб­ки на­ро­дов ку­ба и ман­гбе­ту в ви­де че­ло­ве­че­ской го­ло­вы), ук­ра­ше­ний из де­ре­ва, же­ле­за и ме­ди (в т. ч. изящ­ные де­рев. греб­ни со сти­ли­зов. де­кор. ком­по­зи­ция­ми), ме­бе­ли, ору­жия; пле­те­ние из во­ло­кон паль­мы ра­фии из­де­лий (ци­нов­ки, сум­ки, кор­зи­ны), имею­щих бар­ха­ти­стую фак­ту­ру и двух­цвет­ный гео­мет­рич. ри­су­нок (т. н. ка­сай­ский бар­хат); рос­пись стен до­мов гео­мет­рич. ор­на­мен­том или сим­во­лич. ри­сун­ка­ми. В 1964 году бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны мас­тер­ские ис­кусств и ху­дожественных про­мы­слов (основные цен­тры - Кин­ша­са, про­вин­ции Ка­тан­га, Сев. Ки­ву и Юж. Ки­ву). В народном жи­ли­ще пре­об­ла­да­ют ха­рак­тер­ные для многих африканских стран пле­тё­ные или гли­но­бит­ные хи­жи­ны без окон, круг­лые или пря­мо­уголь­ные в пла­не, с ко­ни­чески­ми или шле­мо­вид­ны­ми кры­ша­ми с по­кры­ти­ем из тра­вы и вет­вей; в не­ко­то­рых рай­онах сте­ны рас­пи­сы­ва­ют цвет­ным гео­мет­рич. ор­на­мен­том или сим­во­лическими зна­ка­ми.

В конце XIX – начале XX веков воз­ник­ли мно­го­численые го­ро­да (порт Ма­та­ди, Кин­ша­са, Мбан­да­ка и др.). В пла­не они име­ли пря­мо­уголь­ную сеть улиц (Лу­бум­ба­ши), лу­че­вую и ве­ер­ную схе­му (Бо­ма) или со­че­та­ли раз­ные ти­пы пла­ни­ров­ки (Кин­ша­са). До середины XX века за­строй­ка го­ро­дов бы­ла рас­сре­до­то­чен­ной и ма­ло­этаж­ной. Мно­го­этаж­ные зда­ния с кон­ст­рук­ция­ми из бе­то­на и ста­ли воз­ве­де­ны по про­ектам бельгийских ар­хи­тек­то­ров, в ча­ст­но­сти К. Ло­ран­са, чьи по­строй­ки оп­ре­де­ли­ли об­лик Кин­ша­сы. В пров. Ка­тан­га ра­бо­та­ла груп­па ев­ропейских ар­хи­тек­то­ров во гла­ве с Дж. Эл­лио­том, в Лу­бум­ба­ши - ар­хи­тек­то­ры Ф. Шар­бо­нье и А. Лап­ра­да. Их по­строй­ки ха­рак­те­ри­зу­ют­ся кон­тра­ста­ми от­кры­тых и за­кры­тых про­странств, све­та и те­ни. По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти (1960 год) строи­лись квар­та­лы стан­дарт­ных до­мов для ра­бо­чих, про­во­ди­лось бла­го­ус­т­рой­ст­во го­ро­дов.

Проф. изо­бра­зит. искусство на­ча­ло раз­ви­вать­ся в первой половине XX века. В конце 1940-х годов по­яви­лись жи­во­пис­цы-стан­ко­вис­ты (М. Ди­уф, Ш. Мвен­зе Мон­го­ло), «при­ми­ти­ви­сты» (пей­за­жист А. Мон­жи­та, порт­ре­тист А. Киа­бе­луа); груп­па ху­дож­ни­ков, соз­да­вав­ших яр­кие де­ко­ра­тив­ные ком­по­зи­ции, в ко­то­рых рас­те­ния и жи­вот­ные спле­та­лись в при­чуд­ли­во-кра­соч­ный узор (Пи­ли-Пи­ли, Лаи, Кай­он­гон­да и др.). Ри­сун­ка­ми, на­ве­ян­ны­ми шко­лой По­то-По­то, мас­те­ра Э. Ма­ко­ко, Ф. Нзуа­ла, Ф. Лу­лан­да и др. ук­ра­ша­ли ке­ра­мич. из­де­лия (по­су­ду и др.). В твор­че­ст­ве отд. мас­те­ров по­яв­ля­лись мо­ти­вы про­тес­та про­тив ко­ло­ниа­лиз­ма (Б. Мен­сах). Скульп­тор Б. Ко­нон­го соз­дал га­ле­рею со­вре­мен­ни­ков; в ду­хе тра­диционные пла­сти­ки ра­бо­та­ли Э. Ма­ло­нго, Д. Бу­эс­со, Лий­о­ло. Сре­ди жи­во­пис­цев вы­де­ля­лись Ж. Нда­мау, Л. Зо­ав, Э. Гу­вей.

Му­зы­ка

Древ­ней­шие на тер­ри­то­рии Конго па­мят­ни­ки музыкальной куль­ту­ры (ар­хео­ло­гич. на­ход­ки муз. ин­ст­ру­мен­тов) да­ти­ру­ют­ся VIII-IX и XII-XIV веками. Пор­тугальский пу­те­ше­ст­вен­ник Д. Ло­пиш в 1578 году опи­сал во­енную му­зы­ку (с уча­сти­ем ли­тавр, гон­га и сиг­наль­ных труб из бив­ней сло­на) и пе­ние в со­про­во­ж­де­нии лют­ни с во­ло­ся­ны­ми стру­на­ми; к конце XVI - начале XVII веков вос­хо­дят све­де­ния о пе­нии в по­хо­рон­ном об­ря­де, о лю­бов­ных, во­ен­ных и охот­ничь­их пес­нях. В при­двор­ной му­зы­ке ис­поль­зо­ва­лись це­ре­мо­ни­аль­ные ба­ра­ба­ны (сим­вол вла­сти), в се­мей­ных об­ря­дах и ри­туа­лах ини­циа­ции - ба­ра­ба­ны и тру­бы. Наи­бо­лее ар­ха­ический пласт тра­диционной му­зы­ки Конго - во­каль­ная тра­ди­ция пиг­ме­ев мбу­ти. У других на­ро­дов Конго ши­ро­ко рас­про­стра­нена иг­ра на различных идио­фо­нах (в т. ч. гон­ги, ще­ле­вые ба­ра­ба­ны), мем­бра­но­фо­нах, ла­мел­ла­фо­нах (св. 20 ви­дов), цит­рах и др.; у пен­де и экон­да (под­груп­па мон­го) встре­ча­ет­ся слож­ное хо­ро­вое мно­го­го­ло­сие. В сель­ских рай­онах Конго из­дав­на прак­ти­ку­ет­ся при­вет­ст­вен­ный об­ряд с му­зы­кой и эле­мен­та­ми дра­ма­тического дей­ст­ва; при ре­жи­ме генерала С.С. Мо­бу­ту (1965-1997 годы) он ис­поль­зо­вал­ся как ос­но­ва офицальной ак­ций «Му­зы­ка куль­тур­но­го ожив­ле­ния».

Мис­сио­нер­ская дея­тель­ность в 1920-1950-х годах при­ве­ла к рас­про­стра­не­нию хо­ро­во­го пе­ния западного об­раз­ца; из­вест­ность по­лу­чил хор «Або­ри­ге­ны Эли­за­бет­ви­ля» мис­сии Св. Бе­не­дик­та (соз­дан в 1937 году свящ. А. Ла­мо­ра­лом). В 1944 году в Эли­забет­ви­ле (ны­не Лу­бум­ба­ши) ис­пол­не­на кан­та­та «Сла­ва Бель­гии» Й. Ки­ве­ле (в со­про­во­ж­де­нии ба­ра­ба­нов). В 1953 году близ г. Ка­ми­на под руководством свящ. Г. Хаа­зе­на ис­пол­не­на в со­про­во­ж­де­нии ба­ра­ба­нов «Мес­са лу­ба» (в ней ис­поль­зо­ва­ны ме­ло­дии лу­ба и др. на­ро­дов Конго), в даль­ней­шем по­слу­жив­шая сти­ле­вой мо­де­лью для соз­да­ния хри­сти­ан­ско-африканской му­зы­ки в стра­не. В 1988 году в Конго ус­та­нов­лен «за­ирский об­ряд» ка­то­лической мес­сы. Ре­лигиозная хри­сти­ан­ская му­зы­ка по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в го­ро­дах, со­про­во­ж­да­ет сва­деб­ные и по­хо­рон­ные це­ре­мо­нии.

С середины XX века в го­ро­дах раз­ви­ва­ет­ся свет­ская музыкальная жизнь. С 1930-х гг. ста­ла по­пу­ляр­ной ги­та­ра. На городских свадь­бах и по­хо­ро­нах в 1930-1960-е годы ис­поль­зо­ва­лись ду­хо­вые ор­ке­ст­ры. В Кин­ша­се рас­про­стра­ни­лись сме­шан­ные по­пу­ляр­ные сти­ли, ко­то­рые при­шли из Западной Аф­ри­ки, в т. ч. хай­лайф (из Га­ны), пес­ня-та­нец ма­рин­га. Но­вый им­пульс раз­ви­тию городской по­пу­ляр­ной му­зы­ки в середине XX века дали латино-американские музыкально-тан­це­валь­ные сти­ли (ру­м­ба, ча-ча-ча, ча­ран­га, па­та­чан­га, мам­бо, ме­рен­ге), рас­про­стра­ни­лись во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли в со­ста­ве ги­та­ры, сак­со­фо­на, клар­не­та и флей­ты. В 1953 году соз­дан ан­самбль «Африканского джаз», в 1956 году - ан­самбль «О.К. джаз» (его ос­но­ва­те­ли - Ж.С. Эс­су, Э. Нган­га, М. Бойи­бан­да).

Во второй половине XX века фор­ми­ру­ет­ся стиль кон­го­лез­ской рум­бы со мно­ги­ми ме­ст­ны­ми раз­но­вид­но­стя­ми: мо­конь­онь­он (ос­но­ван на тан­цах те­те­ла, вве­дён в 1977 году пев­цом Ш. Вем­ба­дио и его ан­самб­лем «Ви­ва ла Му­си­ка»), ква­са (про­изо­шёл от мас­со­во­го тан­ца на­ро­да кон­го, вве­дён в 1986 ан­самб­лем «Им­пе­рия Ба­ку­ба»), экон­да са­ка­де (1972 год, пе­вец Л. Бем­бо, ан­самбль «Сту­кас»), сун­да­на (1992, ан­самбль «Све­де-Све­де») (два по­след­них ос­но­ва­ны на тан­цах на­ро­да мон­го). В по­след­ней четверти XX века рас­про­стра­ни­лись улич­ные ан­самб­ли ги­тар и ба­ра­ба­нов (сре­ди ис­пол­ни­те­лей - З. Лан­га-Лан­га), тан­це­валь­ные пред­став­ле­ния с эле­мен­та­ми ко­ме­дии ата­ла­ку; с конца XX века центральное по­ло­же­ние в по­пу­ляр­ной му­зы­ке Конго вновь за­ни­ма­ет ги­та­ра.

В конце XIX века тра­диционную му­зы­ку Конго изу­ча­ли Э. Тор­дей, В. Овер­берг, с 1950-х годов - кон­го­лез­ские му­зы­ко­ве­ды и эт­но­гра­фы К. Терн­булл, Л. Вер­виль­ген, Ж.Н. Ма­ке, А. Мер­ри­ам.

Та­нец и те­атр

Мно­го­численные фольк­лор­ные ан­самб­ли Конго со­хра­ня­ют древ­ние тан­це­валь­ные тра­ди­ции различных на­род­но­стей и эт­нических групп. Та­нец пред­став­ля­ет со­бой слож­ный по­ли­рит­мический ком­плекс. Как пра­ви­ло, он очень энер­ги­чен, со­про­во­ж­да­ет­ся хлоп­ка­ми, воз­гла­са­ми, при­щёл­ки­ва­ни­ем язы­ком, уда­ра­ми ла­до­ней о те­ло. Тан­цо­ру «ак­ком­па­ни­ру­ет» не толь­ко ба­ра­бан там-там, но и весь его кос­тюм - звон брас­ле­тов и ко­лец, шур­ша­ние тра­вы, из ко­то­рой спле­те­ны юб­ки и по­вяз­ки на ру­ках и но­гах. Во вре­мя тан­цев ис­поль­зу­ют­ся мас­ки, пред­став­ляю­щие все­воз­мож­ные жиз­нен­ные си­туа­ции, па­ро­ди­рую­щие кон­крет­ных лю­дей, изо­бра­жаю­щие ду­хов.

Ре­пер­ту­ар тан­це­валь­ных кол­лек­ти­вов Конго очень раз­но­об­ра­зен и тес­но свя­зан с эт­нич. при­над­леж­но­стью: ким­бун­да - тан­цы пле­ме­ни бун­да ди­дио­фа из пров. Бан­дун­ду (ка­фул по­свя­щён во­ж­дю пле­ме­ни; эн­ген - ро­ж­де­нию ре­бён­ка; ла­зар - по­бе­де в су­де); ша­ба - тан­цы од­но­именного рай­она пров. Ка­тан­га (мбуд­же - та­нец по­сыль­но­го к во­ж­дю для при­гла­ше­ния на свадь­бу; ки­ем­ба - та­нец, до­став­ляю­щий удо­воль­ст­вие во­дя­ным чу­до­ви­щам); ки­мон­го - тан­цы пров. Эк­ва­то­ри­аль­ная (ки­мон­го - ис­пол­ня­ет­ся на ре­ке в пи­ро­ге, что­бы за­до­б­рить ду­хов пред­ков мон­го, со­вер­ша­ет­ся в при­сут­ствии во­ж­дя; экон­да - та­нец вои­нов). Сим­во­лич­ны так­же тан­цы пиг­ме­ев: ияйя вос­пе­ва­ет удач­ную охо­ту и об­на­ру­же­ние ме­ст­но­сти, бо­га­той ди­чью; мпон­го лои­ло - удач­ную охо­ту на ор­ла; ке­бо - са­мый древ­ний пиг­мей­ский та­нец, ис­пол­няе­мый во­круг во­ж­дя пле­ме­ни; бо­лан­га - та­нец вои­на во вре­мя по­хо­рон во­ж­дя.

Один из са­мых по­пу­ляр­ных фольк­лор­ных ан­самб­лей в 2000-х годов - груп­па «Юные пев­цы и тан­цо­ры из Ма­си­ны» под руководством Б. Ма­вин­га (ос­но­ва­на в 1985 году в пров. Бан­дун­ду). Ре­пер­ту­ар со­став­ля­ют тра­диционные пес­ни и тан­цы различных эт­но­сов Конго (пред­поч­те­ние от­да­ёт­ся фольк­ло­ру на­род­но­стей су­ку и яка).

Ста­нов­ле­ние дра­ма­тического те­ат­ра в Конго как са­мо­сто­ятельного ви­да искусства на­ча­лось с при­хо­дом бельгийских ко­ло­ни­за­то­ров в конце XIX века. Этот про­цесс про­ис­хо­дил на фо­не вы­тес­не­ния язы­че­ских тра­ди­ций и вне­дре­ния хри­сти­ан­ст­ва. Мис­сио­не­ры и пре­по­да­ва­те­ли французского языка ста­ви­ли не­боль­шие пье­сы в шко­лах в ди­дак­тических це­лях. Те­ат­раль­ная жизнь ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась в конце Второй ми­ро­вой вой­ны, ко­гда в Бель­гий­ском Кон­го поя­ви­лось зна­чительное чис­ло ев­ро­пей­цев. В круп­ных го­ро­дах стра­ны - Ле­о­польд­ви­ле (ны­не Кин­ша­са) и Эли­за­бетви­ле (ны­не Лу­бум­ба­ши) поя­ви­лись труп­пы ев­ропейского об­раз­ца. В 1955 году кон­го­лез­ский дра­ма­тург А. Мон­ги­та воз­гла­вил кол­лек­тив «Ли­фо­ко» («Ligue folk­lo­ri­que du Congo»; су­ще­ст­во­вал до середины 1960-х годов). Его труп­па ста­ви­ла не­боль­шие сцен­ки на ска­зоч­ные и бы­то­вые сюже­ты, вы­сту­па­ла на городских сце­нах, вы­ез­жа­ла в от­да­лён­ные рай­оны с про­грам­ма­ми, вклю­чав­ши­ми пе­сен­ный и тан­це­валь­ный фольк­лор, ак­ро­ба­ти­ку и кло­уна­ду. В 1957 году в Ле­о­польд­ви­ле ор­га­ни­зо­ван Комитет народных спек­так­лей с уча­сти­ем ре­жис­сё­ров из Брюс­се­ля. В начале 1960-х годов ос­но­ван Те­ат­раль­ный африканский со­юз. В 1965 году из его со­ста­ва вы­шла груп­па ак­тё­ров, об­ра­зо­вав­ших «Те­атр две­на­дца­ти». Они ста­ви­ли сво­ей це­лью раз­ви­тие национального те­ат­ра на ос­но­ве изу­че­ния ев­роп. куль­ту­ры. В 1967 году в Кин­ша­се уч­ре­ж­де­на Национальная ака­де­мия му­зы­ки и дра­ма­тического искусства, по­слу­жив­шая ос­но­вой для соз­да­ния Национального института ис­кусств (1971 год). По­яв­ля­лись школь­ные, уни­вер­си­тет­ские и лю­би­тель­ские те­ат­ры. Боль­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лись ор­га­ни­зо­ван­ные во второй половине 1960-х годов те­ат­ры «Мвон­до» (пров. Ка­тан­га), «Миль» (г. Ма­та­ди, пров. Ниж­нее Кон­го), «Те­атр ла Кол­лин» (Кин­ша­са) и др. В 1969 году дра­ма­тург М. Ми­кан­за, ос­но­вав­ший в 1967 году в г. Ки­к­вит (пров. Бан­дун­ду) «Ма­лень­кий чёр­ный те­атр», был при­гла­шён в сто­ли­цу для соз­да­ния Национального те­ат­ра (офи­ци­аль­но су­ще­ст­ву­ет с 1973 года).

Не­смот­ря на не­бла­го­при­ят­ную по­ли­тическую и со­ци­аль­ную об­ста­нов­ку 1990-х - начала 2000-х годов, те­ат­раль­ное искусство Конго про­дол­жа­ет раз­ви­вать­ся в двух основных на­прав­ле­ни­ях - клас­си­че­ском и на­род­ном.

Клас­сическое на­прав­ле­ние пред­став­ля­ют: Национальный те­атр, Те­ат­раль­ная ком­па­ния Национального института ис­кусств, а так­же ча­ст­ные ком­па­нии в Кин­ша­се - «Ин­три­га­ны» (1982 год), «Ма­ра­бу» (1984 год), «"М" Ма­жи­скюль» (1987 год), «Экю­ри Ма­ло­ба» (1988 год), «Там-Там» (1990 год).

Сре­ди кол­лек­ти­вов народного на­прав­ле­ния: «Са­лон­го» (1974 год), «Те­атр Плюс Ма­су­му» (1988 год), «Сим­ба» (1998 год), все - в Кин­ша­се. По­лу­чи­ли раз­ви­тие та­кие жан­ры, как дра­ма, ко­ме­дия, по­ли­тическая са­ти­ра.

Цен­траль­ны­ми для дра­ма­тур­гов и по­ста­нов­щи­ков ста­ли ак­ту­аль­ные про­бле­мы - по­ли­га­мия, здра­во­ох­ра­не­ние, кор­рум­пи­ро­ван­ность чи­нов­ни­ков, дея­тель­ность ре­лиг. сект, со­стоя­ние ок­ру­жаю­щей сре­ды и др. В 2000-х годах в Кин­ша­се наи­бо­лее по­пу­ляр­на груп­па П. Чи­бан­да, мас­те­ра пред­став­ле­ния народных сказа­ний, из­вест­но­го свои­ми юмо­ри­стич. рас­ска­за­ми. Сре­ди хо­рео­гра­фических кол­лек­ти­вов Кин­ша­сы наи­бо­лее из­вест­на Сту­дия Ка­ба­ко. Те­ат­раль­ные и хо­рео­гра­фические кол­лек­ти­вы су­ще­ст­ву­ют так­же в го­ро­дах Лу­бум­ба­ши, Ма­та­ди, Мбу­жи-Майи и др. Еже­год­но 20 января от­ме­ча­ет­ся День национаьного те­ат­ра, про­хо­дят фес­ти­ва­ли ис­кусств и фольк­ло­ра, в ко­то­рых при­ни­ма­ют уча­стие мно­го­численные тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы. Те­ат­ры объ­е­ди­не­ны в Национальную те­ат­раль­ную фе­де­ра­цию (соз­да­на в 1980 году в Кин­ша­се).

Иллюстрации:

Вид на вул­кан Ньи­ра­гон­го. Архив БРЭ;

Мас­сив Ру­вен­зо­ри. Архив БРЭ;

Фото Luigi Alloni. До­ли­на ре­ки Кон­го в сред­нем те­че­нии;

Гор­ная го­рил­ла в на­цио­наль­ном пар­ке Ви­рун­га. Архив БРЭ;

Ло­ан­го, го­род­ской центр го­су­дар­ст­ва Ло­ан­го. Гра­вю­ра 17 в. Архив БРЭ;

П. Лу­мум­ба и премь­ер-ми­нистр Бель­гии Г. Эйс­кенс под­пи­сы­ва­ют акт о не­за­ви­си­мо­сти Кон­го. Лео­польд­виль. 30. 6.1960. Архив БРЭ;

Пре­зи­дент Де­мо­кра­ти­чес­кой Рес­пуб­ли­ки Кон­го Ж. Ка­би­ла. Фо­то 2006. Архив БРЭ;

До­бы­ча ме­ди в про­вин­ции Ка­тан­га. Архив БРЭ;

Tropical Forest Trust. Заготовка древесиныв провинции Нижнее Конго;

Эмб­ле­ма Олим­пий­ско­го ко­ми­те­та Кон­го;

Киншаса. Улица в центральной части города. Архив БРЭ;

Мас­ка народа ку­ба. Кон. 19 – нач. 20 вв. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)