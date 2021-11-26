КОСТА
КОСТА, Кошта Клаудиу Мануэл да - бразильский поэт, общественный деятель.
В 1749-1753 годы жил в Португалии, изучал право в Университете Коимбры.
В 1754 году вернулся в Бразилию, получил широкую известность на юридическом поприще. Борец за национальную независимость Бразилии, Коста в 1789 году принимал активное участие в подготовке восстания против португальских колонизаторов («Инконфидентов заговор» 1789 год), за что был арестован. Скончался в тюрьме (вероятно, покончил с собой).
Испытал влияние французской просветительской традиции и португ. поэзии (более всего – Л. ди Камоэнса); в 1756 основал лит. об-во «Заморская Аркадия».
Творчество Коста отличает строгость и простота классической формы; для него характерны патриотический пафос, культ природы и естественности: поэма «Любовный лабиринт» («Labirinto do amor», 1753 год), поэтические сборники «Стихи» («Obras po ́eticas», 1768 год), эпическая поэма «Вила-Рика» («Vila Rica», 1773 год, опубликована в 1839 году) и др.
Сочинения:
Poemas. São Paulo, 1966.