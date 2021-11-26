КАБИЛА ЛОРАН-ДЕЗИРЕ

Кабила (фр. Kabila), Лоран-Дезире (27.11.1939, Жадовиль — 16.01.2001, Киншаса) — президент Демократической Республики Конго (17.05.1997—16.01.2001).

Родился в провинция Катанга Бельгийского Конго, в семье рабочего. После окончания средней школы изучал философию во Франции, марксизм и теорию партизанской войны в Нанкине (КНР, 1962), учился в Белградском университете (1961—1962). Принимал участие в Восстании симба в Вост. Конго (1963—1965). После разгрома основных сил повстанцев создал «освобожденный район», встречался с Че Геварой , который отметил, что Кабила «обладает качествами лидера». В 1967 основал Партию народной революции (ПНР). Идеологией был объявлен марксизм-ленинизм, главной целью — освобождение Конго от режима Мобуту , а принцип опоры на собственные силы — гарантией успеха. К. создал на востоке Конго, в районе Физи-Увира-Барака мини-государство, просуществовавшее 20 лет, превратил его в доходную вотчину, наладив контрабандный вывоз полезных ископаемых и сырья на мировые рынки через соседние страны. С началом Первой конголезской войны (см. Конголезские войны ) (1996—1997) К. вместе с отрядом вооруженных сторонников примкнул к повстанческому антимобутовскому движению. Возглавил Альянс демократических сил за освобождение Конго/Заира.

После свержения режима Мобуту в мае 1997 провозгласил себя президентом страны, которую переименовал в Демократическую Республику Конго. К. ввел временную конституцию, наделившую президента всей полнотой власти. Он не выполнил свои обещания представителям западных стран об экономических преференциях и концессиях, отказался выплачивать внешний долг (14 млрд долл.), начал налаживать экономические связи с Китаем, Россией, Ливией, Ираном. 2 августа 1998 военнослужащие-тутси подняли мятеж против К., положивший начало Второй конголезской войне (см. Конголезские войны ) (1998—2003). 16 января 2001 К. был убит в своей резиденции. Согласно официальной версии, его застрелил молодой солдат из президентской охраны, которого убили другие охранники. По подозрению в причастности к убийству президента были привлечены к ответственности 135 человек, но суд, состоявшийся в марте 2002, не выявил виновных. В 2002 в г. Киншасе Кабиле был возведен мавзолей, перед которым на высоком постаменте стоит его памятник, а вход в мавзолей «охраняет» каменный лев.

Лит.: Винокуров Ю. Н. Лоран-Дезире Кабила // История Африки в биографиях / Под общ. ред. академика РАН Аполлона Давидсона. М., 2012.