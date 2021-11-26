АЙДИД, Мохаммед Фарах (англ. Mohamed Farrah Aidid, сомали Maxa-med Faarax Caydiid, араб. ح د فرح عيديد)

5-й президент Сомали (1995–1996), генерал. А. М. Ф. родился в итальянском Сомали, выходец клана хабар гедир из области Мудуг.

Он получил образование в Риме и в Москве (1960–1963), состоял на службе в итальянской колониальной администрации в Сомали в 1950-х. После прихода к власти С. Барре в 1969 Айдид занимал ряд командных постов в армии, однако вскоре из-за политических разногласий с президентом был заключен в тюрьму на 6 лет. После освобождения опять призван на административную службу в правительстве С. Барре и принимал активное участ. в урегулировании Сомалийско-эфиопского конфликта 1977–1978. Позже назначен послом Сомали сначала в Турции, затем в Индии (с 1984). А. М. Ф. являлся председателем Объединенного сомалийского конгресса United Somali Congress (USC), позже возглавив. Сомалийский национальный альянс. При поддержке Эфиопии, Сомалийского Национального движения и оппозиции , А. М. Ф. возглавил повстанческие отряды в гражданской войне, которая привела к свержению режима С. Барре в 1991. После этого у А. М. Ф. возник конфликт с другим лидером повстанцев Али Махди Мухаммедом, что привело к во-зобновлению боевых действий осенью 1991. В ходе продолжающейся гражданской войны в Сомали прекратили существование все государственные институты и была разрушена практически вся социальная инфраструктура, что привело к голоду, жертвами которого стали ок. 300 тыс. чел. В январе 1992 Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 7333 о запрете ввоза в Сомали оружия. Новая Резолюция 751 положила начало миротворческой миссии ООН в Сомали — UNASOM (United Nation Operation in Somalia), вскоре получившей название UNASOM-1. Главной целью ее деятельности был сам Могадишо. Попытки ООН оказать гуманитарную помощь Сомали окончились провалом — в условиях всеобщего хаоса в стране гуманитарные колонны часто подвергались разграблениям. В декабре 1992 многонациональные силы под эгидой ООН во главе с США начали вооруженную интервенцию в Сомали с целью обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи. А. М. Ф. выступал против ввода войск ООН и США в Сомали. Подозревая ООН в предвзятости и в целом негативно относясь к международному вмешательству во внутренние дела Сомали, А. М. Ф. в июне 1993 организовал серию вооруженных нападений на миротворцев. После этого за его голову было назначено вознаграждение в 25 тыс. долл. Именно в нем США видели причину беспорядков в Сомали. Однако попытки войск ООН найти А. М. Ф. заканчивались неудачно. В августе в Сомали прибыли военнослужащие американского спецподразделения «Дельта» и 75-го полка рейнджеров, развернувшие охоту за А. М. Ф. 3 октября 1993 спецназ США попал в засаду, организованную А. М. Ф. в Могадишо, что привело к кровопролитному сражению, получившему широкий резонанс в США. В марте 1994 американские войска были выведены из Сомали, а год спустя страну покинули и остальные силы ООН. За 2 года погибло ок. 150 миротворцев. В целом операция нанесла значительный ущерб престижу ООН, а в США появилось понятие «синдром Сомали», означавшее неприятие общественностью каких-либо людских потерь в малых военных операциях. Гражданская война в Сомали продолжалась. В июне 1995 А. созвал конференцию по национальному примирению, в ходе которой при поддержке своих сторонников был провозглашен президентом Сомали. В августе только Ливия официально признала правительство генерала А. Противостояние с Али Махди продолжалось. А. М. Ф. умер от ранений, полученных в одном из боев 1 августа 1996.