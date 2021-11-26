АПАРТХЕЙД (Апартеид)

Крайняя форма расовой сегрегации и дискриминации , насильственное лишение (или существенное ограничение) свобод и прав части населения вплоть до территориальной изоляции на основании принадлежности к определенной расовой или этнической группе.

На языке африкаанс apartheid — раздельное существование. В наиболее полной форме политика А. существовала с 1948 по 1994 в ЮАР как государственная политика, формируемая и проводимая правящей Национальной партией в виде системы законов, направленных против небелого населения страны. Является одним из 11 видов преступлений против человечности (Римский статут Международного уголовного суда 2002), осужден ГА ООН (Международная конвенция о преступлении апартеида и наказании за него).

Автор статьи: Городнов В.П.

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