АМИН ИДИ

Президент Уганды в 1971–1979, творец одного из самых жестоких тоталитарных режимов в Африке.

С 1946 служил в армии в качестве помощника повара, в 1948 он стал капралом. В 1954 получил чин сержанта, в 1959 — унтер-офицера, в 1962 — майора. В 1964 назначен заместителя главнокомандующего, получил чин полковника. В мае 1966 возглавлявил правительственные войска, штурмовавшие дворец кабаки Мутесы II . 25 января 1971 А. осуществил государственный переворот и захватил всю полноту власти в Уганде. А. проводил жестокий массовый террор. В 1972 А. разорвал отношения с Израилем и переориентировался на союз с арабскими странами. В 1977 на армию расходовалось около 65 % валового национального продукта, на просвещение — 8 %, на здравоохранение — 5 %. Стоимость жизни в результате хронического дефицита продуктов и товаров возросла за время правления А. на 500 %. В октябре 1978 А. двинул свои войска на Танзанию. Но танзанийская армия геройски сопротивлялась. Одновременно в Уганде возникло множество антиаминовских организаций, объединившихся в 1978 во Фронт национального освобождения Уганды. 11 апреля 1979 режим А. был свергнут. Сам он бежал из страны. А. умер в Саудовской Аравии 16 августа 2003.

Автор статьи: Балезин А.С.