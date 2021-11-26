ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК - железорудный район в восточной части Бразилии.
Открыт в 1910 году, разрабатывается с 1934 года открытым способом. Площадь около 7 тысяч км2. Общие запасы железных руд 13,0 млрд. т, подтверждённые - 7,2 млрд. т. Содержания железа на месторождениях варьируют от 35 до 66,4%. Район включает свыше 125 месторождений (около 70% всех освоенных в стране), около 20 из них разрабатываются. К наиболее крупным относятся (подтверждённые запасы, млрд. т): Историка (1,606), Перекиту (1,0), Конта-Алегрия (0,70), Дуис-Коррегус (5,8), Брукуту (0,47), Фабрика-Нова (0,45), Консейсан (0,34), Тамандуа (0,3). Район приурочен к докембрийскому массиву Сан-Франсиску в центральной части Южно-Американской платформы. Вмещающими являются слабометаморфизов. породы протерозойского и архейского возраста, прорванные гранитными интрузиями. Основная часть запасов связана с горизонтом невыветрелых железистых кварцитов (итабиритов) средней мощностью 250 м, наибольшей протяжённостью в меридиональном направлении 400 км, в широтном - свыше 200 км, содержащим 35-40% железа (бедные руды). Главные рудные минералы - гематит, магнетит, мартит. Итабириты иногда сопровождаются марганцевой минерализацией. Марганецсодержащие линзы (до 30% Mn) - длиной до 1 км (на месторождении Серра-ди-Моеда до 15 км) и средней мощностью 1-2 м. Часть запасов сосредоточена в невыветрелых (плотных) и выветрелых (мягких) гематитовых рудах. Содержание в них железа возрастает до 55-69%. Рудные тела сложены линзами гематита мощностью 50-300 м и протяжённостью до 1-2 км. В приповерхностной зоне месторождений развиты глыбовые и валунчатые руды, образующие чехол на линзах гематитовых руд и итабиритах и состоящие из их обломков, сцементированных лимонитом (содержание железа 65-67%). Мощность таких руд достигает нескольких метров. Наиболее качественными считаются итабириты, плотные гематитовые, а также глыбовые и валунчатые руды, идущие на экспорт. Они легко добываются и почти не требуют обогащения. К менее качественным рудам относятся «мягкие руды» из-за своей рыхлой структуры. Все руды характеризуются постоянством химического состава и отсутствием вредных примесей.