ТРУХИЛЬО МОЛИНА РАФАЭЛЬ ЛЕОНИДАС

Трухильо Молина ( исп. Trujillo Мolina) , Рафаэль Леонидас (24.10.1891, Сан-Кристобаль — 30.05.1961, Сьюдад-Трухильо) — государственный, политический и военный деятель Доминиканской республики, признан самым кровавым диктатором Лaтинской Америки XX в. Происходил из бедной семьи мелкого лавочника, подрабатывал в молодости контрабандой и мелким воровством. В годы американской оккупации страны (1916–1924) поступил на службу в национальную гвардию (полицию), сделав блестящую военную карьеру: от сержанта до полковника и начальника штаба в 1925 и бригадного генерала и главнокомандующего вооруженными силами страны в 1927. В 1930 был избран президентом, установил в стране военно-авторитарный режим. Правил более 30 лет (1930–1961), четырежды переизбирался на пост главы государства (1930–1938, 1942–1952); в 1952 передал власть в руки своего брата Эктора, сохранив за собой все властные полномочия. Т. М. запретил все политические партии, кроме правящей Доминиканской партии. Вся жизнь в стране контролировалась армией, была создана тайная полиция «42». В 1936 г. Санто-Доминго был переименован в Сьюдад-Трухильо, конгресс присвоил Т. М. звание генералиссимуса, адмирала флота, титул «Благодетеля Отечества», «Освободителя нации», «Первого врача», «Первого студента», «Первого доктора наук» и т. д. В честь Т. М. было установлено свыше 200 монументов. Его семейство превратились в богатейших собственников, захвативших контроль над основными национальными ресурсами. На момент смерти диктатора государство изъяло 111 компаний, принадлежавших семейству Трухильо. В то же время в стране была осуществлена модернизация экономики: строились дороги, мосты, построен аэропорт, создавались предприятия легкой промышленности и др. Из-за роста протестного движения в стране Т. М. инициировал передачу поста главы государства вице-президенту Х. Балагеру. Убит бывшими сторонниками в результате заговора, организованного при поддержке американских спецслужб (1961).

Лит. : Фрэнк М. П. Доминиканская Республика: национальная история. Принстон, Нью-Йорк, 1990; Capdevilla L. La dictature de Trujillo, Republique Dominicane,1930–1961. Paris, 1998; История Латинской Америки: вторая половина XX века. М., 2004; Diederich B. Trujillo: The Death of the Dictator. Princeton (NJ), 2017. Л. А. Ивкина.