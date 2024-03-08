ТОРРЕС РЕСТРЕПО, КАМИЛО

Тóррес Рестрéпо ( исп. Torres Restrepo) , Камило (03.02.1929, Богота — 15.02.1966, департамент Сантандер) — колумбийский католический священник, сторонник « теологии освобождения », революционер. Выходец из зажиточной семьи. По окончании семинарии в 1954 рукоположен в сан священника. Продолжал обучение в Бельгии в Школе социальных и политических наук Католического университета Лувена.

По возвращении стал профессором Национального университета Колумбии, одним из основателей в 1960 (наряду с такими известными латиноамериканскими мыслителями, как О. Фальс Борда, В. Гутьеррес де Пинеда и др.) первого в Латинской Америке факультета социологии. Был другом известного политика и дипломата Л. Вильяра Борды и прославленного писателя Г. Гарсиа Маркеса.

В своих лекциях и теоретических работах пытался объединить марксистское учение и христианство, создать новую теологию, «народную церковь». При этом он критиковал ленинскую теорию «авангардной партии», настаивая на том, что революцию должна совершать не «элита», а обычные люди. Марксизм он считал продолжением и развитием христианского гуманизма, восхищался социалистами и коммунистами за то, что они реально борются за лучшее общество в отличие от пассивного духовенства. «Каждый христианин, — писал он, — обязан стать революционером, а каждый революционер обязан совершить революцию». Наиболее известен своим высказыванием: «Если бы Иисус был жив сегодня, он стал бы партизаном».

Т. активно участвовал во всех радикальных акциях студенчества, манифестациях городских и сельских работников. Из-за растущего давления со стороны светских и церковных властей был вынужден уйти в подполье, присоединиться в 1965 к партизанской борьбе. Погиб в первом же бою партизан с правительственными вой­сками. По иронии судьбы командиром армейского подразделения, которое нанесло смертельную рану священнику, был полковник А. Валенсия Товар, друг детства Т.

Лит. : Torres C., Gerassi J. Revolutio­nary Priest: His Complete Writings and Messages. New Orleans, 1973; Brode­rick W. J. Camilo Torres: A Biography of the Priest-Guerrillero . New York, 1975; История Латинской Америки (Вторая половина ХХ века) / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004; История Колумбии с древнейших времен до начала XXI в. М., 2022. Н. С. Иванов.