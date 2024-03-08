СТРЕССНЕР МАТИАУДА, АЛЬФРЕДО

Стрéсснер Матиаýда ( исп. Stroessner Matiauda) , Альфредо (03.11.1912, Энкарнасьон, Парагвай — 16.08.2006, Бразилиа) — президент Парагвая , диктатор. Родился в семье немецкого иммигранта, образование получил в военной школе (1929–1934), в 19 лет принял участие в Чакской вой­не . В 1936 поддержал восстание Фебреристов, сыграл решающую роль в подавлении революции 1947. Назначен главнокомандующим вооруженными силами страны (1951). 4 мая 1954 возглавил переворот против Ф. Чавеса, на внеочередных выборах 11 июля 1954 был избран президентом. Установил военно-полицейскую диктатуру, использовал антикоммунизм в борьбе с оппонентами. Начал индустриализацию и развитие инфраструктуры страны, во внешней политике ориентировался на отношения с Бразилией и США. Формально переизбирался президентом в 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 и 1988. 3 февраля 1989 в результате военного переворота был отстранен от власти, бежал в Бразилию. Скончался в возрасте 93 лет от инсульта. Похоронен в Бразилиа.

Лит. : Харитонов В. А. Парагвай: военно-политическая диктатура и политическая борьба. М., 1970; Farina B. N., Boccia Paz A. El Paraguay bajo el Stronismo. 1954–1989. Asunción, 2010. Н. Ю. Кудеярова.