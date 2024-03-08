САНДИНИСТЫ

Сандини́сты (Сандинистское движение; исп. Sandinistas) — партизанское движение в Никарагуа против проамериканского режима Э. Чаморры и ­вой­ск США в 1927–1933 под руководством А. С. Сандино ; Сандинистский фронт национального осво­бождения (СФНО), пришедший к власти в Никарагуа в 1979. В 1961 лидер студенческого движения К. Фонсека совместно с единомышленниками создал «Движение за новую Никарагуа», которое через два года преобразовалось в СФНО, ориентирующийся на опыт Кубинской революции. Фронт пополнялся радикальной молодежью, возмущенной антинародной политикой властей. Политическая программа С. включала свержение диктатуры, освобождение страны от американского господства, передачу земли крестьянам, прогрессивное экономическое развитие, создание правительства национального единства.

Тактика партизан включала нападения на банки, офисы иностранных компаний, полицейские участки, вооруженную борьбу в горной местности, казни офицеров Национальной гвардии и чиновников, захват городов и поселков в провинции, организацию демонстраций протеста и забастовок. После серии всеобщих забастовок, баррикадных боев в Леоне и Манагуа С. победили в гражданской вой­не в 1979, а диктатор Сомоса бежал в Майами (США), затем перебрался Парагвай, где был убит С. в 1980.

Сандинистское правительство экспроприировало имущество семьи Сомосы, национализировало имущество лиц, бежавших из страны, банки и ряд транснациональных компаний, предприятия, созданные государством на иностранные инвестиции, объявило все природные ресурсы достоянием народа, установило государственную монополию на внешнюю торговлю, начало проведение аграрной реформы. Для удовлетворения основных, базовых потребностей С. создали так называемый «общественный сектор» в экономике. Были восстановлены гражданские права и свободы.

США развязали против С. необъявленную вой­ну, вооружили банды «контрас». 30 тыс. С. погибли в вой­не с «контрас», которая длилась 8 лет. Несмотря на все трудности, в 1984 состоялись президентские выборы, на которых победу одержал лидер СФНО Д. Ортега .

В 1990 в результате выборов к власти пришла В. Чаморро от проамериканского Национального оппозиционного союза, находившегося у власти 16 лет. На выборах 2006 победу вновь одержали С. во главе с Д. Ортега. Он был переизбран президентом на выборах 2011, 2016 и 2021. Экономическая политика строится на сочетании рыночных реформ и росте госсектора.

Лит. : Molero M. Nicaragua sandinista: del sueño a la realidad (1979–1988). Madrid, 1988; История Латинской Америки (Вторая половина ХХ века) / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004. С. 135–180; Walker T. W. Revolution and Counterrevolution in Nicaragua. New York, 2019; River Ch. The Sandi­nistas. The Controversial History and Legacy of the Socialist Party’s Revolution, Civil War, and Politics in Nicaragua. New York, 2020. Н. С. Иванов.