РОХАС ПИНИЛЬЯ, ГУСТАВО

Рóхас Пинилья ( исп. Rojas Pinil­la) , ­ Густаво (12.03.1900, Тунха — 17.01.1975, Мельгар) — военный и политический деятель Колумбии. 13 июня 1953 при поддержке руководства Консервативной партии, силовых структур и Католической церкви совершил государственный переворот. Созданное им правительство ограничило деятельность иностранного капитала и расторгло некоторые торговые соглашения с США, усовершенствовало систему образования, реорганизовало банковскую систему, были построены крупные промышленные и инфраструктурные объекты, впервые предоставлены избирательные права женщинам. Одновременно под предлогом умиротворения страны проводились массовые репрессии, была введена жесткая цензура, запрещена деятельность левых партий и крупнейших профсоюзов. В мае 1957, после всеобщей забастовки, поддержанной лидерами Либеральной и Консервативной партий, предпринимательскими кругами, профсоюзами, студенчеством и церковью, передал власть временному правительству и был выслан из страны. После возвращения в Колумбию создал Национальный народный союз (ANAPO), который на президентских выборах 1970 получил около 40 % голосов, однако после смерти своего лидера постепенно сошел с политической арены.

Лит. : Serpa Erazo J. Rojas Pinilla: una historia del siglo XX. Bogotá, 1999; Lasso Vega M. A. Gustavo Rojas Pinilla. Bogotá, 2005; История Колумбии с древнейших времен до начала XXI века / Отв. ред. А. А. Щелчков, З. В. Ивановский. М., 2022. З. В. Ивановский.