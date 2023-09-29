Ри́о-де-­Жане́йро конфере́нция 1947

Ри́о-де-­Жане́йро конфере́нция 1947 ( англ. The Inter-­American Conference for the Maintenance of Continental Peace and Security) — созвана по инициативе США, проходила в столице Бразилии с 15 августа по 2 сентября 1947. Страны-­участницы: США, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-­Рика, Куба, Доминиканская республика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили. Они обсудили и подписали Межамериканский договор о взаимной помощи («Пакт Рио»). С 1967 к нему присоединились Тринидад и Тобаго, в 1982 — Багамы. В 2002 из него вышла Мексика, в 2012 Боливия, в 1947 Венесуэла, в 1948 Никарагуа, в 1949 Эквадор. Цель пакта — помощь друг другу в отражении вооруженного нападения в пределах «зоны безопасности». Статья 6 под предлогом «борьбы с косвенной агрессией» давала США возможность подавления в любой стране Латинской Америки демократических движений, квалифицируя их как «угрозу миру в Америке». Использовался для агрессий против Гватемалы (1954), Панамы (1964), Доминиканской республики (1965), Гренады (1983).

Лит. : История Латинской Америки (Вторая половина ХХ века) / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004. С. 175–180; Шишикин В., Пинкин В. История международных отношений. Новосибирск, 2015. С. 199–200; Inter-­American Conference for the Maintenance of Continental Peace and Security, Rio De Janeiro; 1947. San Francisco (Calif.), 2021. Н. С. Иванов.