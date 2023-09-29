Пре́стес, Луис Карлос

Пре́стес (порт. Prestes) , Луис Карлос («Гарото», «Фернандо», «Педро Фернандес», «Хосе Вилар», «Антонио Вилар», «Альмейда Кастро», «Амиго», «Вила», «Бенто», «Хосе Домингес», «Лео», «доктор Пьер», «Жоан де Соуза» (03.01.1898, Порту-­Алегри, Риу-­Гранди до Сул — 07.03.1990, Рио-де-­Жанейро) — бразильский революционер и политик. Будучи армейским капитаном-­инженером, 29 октября 1924 возглавил восстание железнодорожного батальона, затем стал руководителем повстанческой армии, проделавшей в 1925–1927 путь в 25 тыс. км по Бразилии («непобедимая колонна»), а затем перебравшейся в Боливию. Сам П. в эти годы получил прозвище «Кавалер на­дежды». Один из руководителей движения «тенентистов» (или же «престистов»), сформировавшегося после восстания 1922. В эмиграции встречался с руководителями Коммунистической партии Бразилии (КПБ) А. Перейрой Дуарте и Л. Басбаумом, компартии Аргентины Р. Гиольди, представителем Коммунистического интернационала А. Гуральским; в 1929 руководство КПБ предложило П. поддержку его кандидатуры на президентских выборах. Тогда же П. попытался привлечь на свою сторону руководитель Либерального альянса Ж. Варгас , снабдивший того деньгами на покупку оружия (позднее П. передал их на хранение в Коминтерн, и именно они были использованы для организации восстания 1935 против режима Варгаса). В своем «Майском манифесте» 1930 П. продемонстрировал поворот левого тенентизма к марксизму . В 1931 он публично объявил о присоединении к коммунистическому движению и осудил «престизм», выехав затем в СССР по приглашению Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ). Прием П. в ВКП(б) поначалу блокировался ЦК ВКП(б), однако функционеры Коминтерна Д. З. Мануильский , О. Пятницкий и В. Кнорин добились отмены запрета, поясняя, что тот «сильно помог бы бразильской Коммунистической партии после возвращения в Бразилию» (3 апреля 1933). Под псевдонимом «Фернандес» участвовал в III конференции компартий Южной и Карибской Америки (Москва, октябрь 1934) и в обсуждении «престизма» в Институте мирового хозяйства и международной политики. В 1932–1933 участвовал в заседаниях лендер-­секретариата Южной и Центральной Америки и XII–XIII пленумах ИККИ. Тогда же — несмотря на сопротивление генерального секретаря КПБ А. Миранды и руководителя лендер-­секретариата Южной и Центральной Америки Г. Скалова был принят в ряды бразильской КПБ. В конце 1934 выехал в Бразилию и был провозглашен почетным президентом Национально-­освободительного альянса. В марте 1935 П. вошел в Военно-­революционный комитет КПБ, готовивший восстание против правительства Варгаса. Член Президиума VII конгресса Коминтерна (1935) и член ИККИ (заочно); по рекомендации ИККИ был включен в состав ЦК и Политбюро ЦК КПБ в октябре 1935. После провала восстания НОА в 1935 был арестован в Рио-де-­Жанейро (1936) и в 1937 — приговорен к 16 годам 8 месяцам тюрьмы, а в 1940 — к 30 дополнительным годам тюрьмы по обвинению в убийстве заподозренной коммунистами в провокаторстве Элсы Фернандес — жены А. Миранды. В 1942 объявил о необходимости поддержать курс на национальное единство для зашиты Бразилии от фашистской угрозы. На II национальной конференции КПБ (август 1943) был избран генеральным секретарем партии, членом ЦК и Исполнительного комитета ЦК КПБ; повторно избирался на эти посты в 1945–1967. В апреле 1945 освобожден из тюрьмы по личному распоряжению президента Варгаса; в том же году избран сенатором. После запрета КПБ лишен полномочий и 11 лет находился в подполье (1947–1958); только в 1959 суд признал его невиновным в «подрывной деятельности». После государственного переворота 1964 возглавлял подпольную деятельность компартии и был лишен политических прав на 10 лет, заочно приговорен к 14 годам тюрьмы. По решению ЦК КПБ выехал в 1971 из Бразилии и жил в СССР. Руководитель делегаций компартии на международных совещаниях коммунистических и рабочих партий (Москва, 1960, 1969), на XXII, XXIV и XXV съездах КПСС и на I съезде Коммунистической партии Кубы (1975). После октябрьской амнистии 1979 вернулся в Бразилию. Перешел в оппозицию к руководству КПБ, желавшему «расширить, углубить и укрепить политическую демократию как шаг к социализму», и заявил, что впредь является независимым политиком. В марте 1980 публично покинул ЦК КПБ, а через три месяца после этого был снят с поста генерального секретаря партии.

Лит .: Dulles J. W. F. Brazilian Communism 1935–1945. Austin (Texas), 1983; Prestes M. Prestes, meu companheiro: 40 anos ao lado de Prestes, Rio de Janeiro, 1992; Prestes com a palavra: Uma selecao das principais entrevistas do lider comunista / Org. D. de. Moraes. Campo Grande, 1997; Prestes A. L. Anos tormentosos: Luiz Carlos Prestes: corespondência da prisão (1936–1945). Rio de Janeiro, 2000; Коваль Б. И. Трагическая героика ХХ века. М., 2005; Koszeniewski Rolim G. Herança, esperança e comunismo — Luiz Carlos Prestes e o movimento comunista brasileiro — documentos (1980–1995). Marília, 2020. В. Л. Хейфец .