Пас Эстенссóро, Виктор

Пас Эстенссóро ( исп. Paz Estenssoro) , Виктор (Анхель Виктор) (02.10.1907, Тариха — 07.06.2001, Тариха) — боливийский политик, президент Республики (1952–1956, 1960–1964, 1964, 1985–1989). В молодости участвовал в вой­не с Парагваем в Чако, входил в марксистские и националистические кружки. Выделился как лидер «революционного национализма», боливийской версии национал-реформизма. В 1938 был избран депутатом Учредительного собрания. В 1940 возглавил созданное им Националистическое революционное движение (Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, МНР), ставшее главной политической силой страны на последующие полвека. В 1943 в союзе с националистически и пронацистски настроенными военными его партия пришла к власти в результате переворота. Занимал пост министра финансов. В 1946 в результате народного восстания националистическое правительство было свергнуто, П. Э. эмигрировал в Аргентину, где нашел политическую поддержку перонистского режима. В 1951 был кандидатом в президенты на выборах, которые выиграл, но военные совершили переворот и аннулировали результаты выборов. После восстания 9 апреля 1952, осуществленного партией МНР, вернулся в страну и занял президентский пост, возглавил процесс Национальной революции: было введено всеобщее избирательное право, национализированы горнорудные монополии, введена система соправления с профсоюзами с правом вето на государственных предприятиях, объявлена аграрная реформа, создана новая армия, начата аграрная колонизация востока страны. В 1960 вновь был избран президентом в союзе с левым крылом партии. Проводил реформу в рамках политики «Союза ради прогресса», принял новую конституцию, закреплявшую однопартийный режим МНР, пошел на разрыв союза с профсоюзами, опираясь на армию. В 1964 пошел на переизбрание вопреки конституции и обычаям страны, победил на выборах при их бойкоте со стороны оппозиции. В результате роста недовольства слева и справа был свергнут в ноябре 1964 в результате военного переворота, возглавленного вице-президентом и поддержанного всеми политическими силами. До 1971 находился в вынужденной эмиграции и вернулся в Боливию, примкнув к реакционному военному перевороту, свергнувшему лево-националистическое правительство Х. Х. Торреса. В 1974 покинул правительственную коалицию. После падения военных режимов участвовал в выборах от своей партии МНР. В 1985 был вновь избран президентом, провел радикальные неолиберальные реформы, «новую экономическую политику», ставшую успешной и обеспечившей два десятилетия стабильного роста и политической стабильности, но имевшей огромные социальные издержки.

Лит. : Bedregal G. Víctor Paz Estenssoro. Un hombre en la historia. La Paz, 1987; Baptista M. Victor Paz Estenssoro. Testimonios de sus contemporáneos. Cochabamba, 2001. История Боливии с древнейших времен до начала XXI века. М., 2015 / Отв. ред. Е. А. Ларин, А. А. Щелчков. А. А. Щелчков.